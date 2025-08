Potencjalni rywale Legii w 4. rundzie el. Ligi Europy

4 sierpnia Legia Warszawa pozna swojego rywala w 4. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. Przedstawiamy listę wszystkich zespołów, na które Legia może trafić w 4. rundzie, jeśli oczywiście pokona AEK Larnaka i do niej awansuje.

Ajs - 10 godzin temu, *.virtuaoperator.pl Najlepiej - Sigma Ołomuniec, żeby wyeliminować kolejnych Czechów ze zdobywania większych punktów w tym sezonie i przeskoczyć ich w rankingu klubowym. 😁 odpowiedz

MamTakSamoJakTy - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Lepiej dostać się do Ligi Europy bo mamy łatwiejszych rywali

Jedynie Genk, Samsunspor, Slovan mogą być ciężcy

A w LKE

mamy Mainz, Rayo, Crystal Palace, Strasbourg, Alkmaar, Sparta, Anderlecht, Braga, Besiktas, Szachtar , Fiorentina itd. odpowiedz

Weres - 13 godzin temu, *.pulawy.pl Najlepiej trafić na Belgów i potem punktować w lidze konferencji żeby mieć punkty potrzebne do rozstawienia w lidze mistrzów. odpowiedz

wo(L)o - 11 godzin temu, *.centertel.pl @Weres: przecież jesteśmy w stanie spokojnie powalczyć w LE... a kasa 2x większa będzie, ranking to nie wszystko odpowiedz

weres - 6 godzin temu, *.pulawy.pl @wo(L)o:

jak będziemy puntkować w lidze konferencji to zarobimy więcej niż przegrywając w lidze europy. odpowiedz

do weres - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @weres: Grajac w lidze Europy jestesmy w stanie jakies wyniki zrobic.Nie mowie o powtorce z LK z poprzedniego sezonu,ale cos na pewno skubniemy. Przypominam ze w LE masz 8 meczow a nie 6 jak to jest w LK. Moze i rywale ciut mocniejsi,ale wiecej szans na zdobycie jakis wygranych bo wiecej spotkan+ sam awans to juz sa znaczaco wieksze pieniadze. Reasumujac_ oby Liga Europy! odpowiedz

Chudy Juras - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Na bank znowu do Kazachstanu. odpowiedz

cleo - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl 0bu nie Genk, resztę golimy😎 odpowiedz

Lfan - 19 godzin temu, *.play.pl RFS Ryga (Łotwa) / Kuopion Palloseura (Finlandia)

- Chyba najlepsza opcja 😉 odpowiedz

Malcz - 20 godzin temu, *.play-internet.pl Ależ rozstrzał w potencjalnych rywalach. Poza Genk, Rijeką - reszta to poziom Banika. odpowiedz

Legia to my - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Wydaje się, że rywale latwiejsi aniżeli w IV rundy LKE wg listy odpowiedz

(L)eming - 21 godzin temu, *.vectranet.pl RFS Ryga (Łotwa) / Kuopion Palloseura (Finlandia)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Noah Erywań (Armenia)

Ale by było dobrze😁 odpowiedz

alemarek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @(L)eming: te noah nie jest takie słabe wcale napsuło krwi Węgrom-popatrz wyniki odpowiedz

Kibic L - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Rywale gorsi niż w III rundzie i w II rundzie odpowiedz

michaelos - 21 godzin temu, *.co.uk Czym dalej to łatwiejszy przeciwnik odpowiedz

Dariusz - 21 godzin temu, *.play-internet.pl 4 runda wydaje się latwiejsza od 3 . odpowiedz

Fcm - 21 godzin temu, *.centertel.pl @Dariusz: 🤣🤣🤣szczególnie Genk i Rijeka 🤣 odpowiedz

