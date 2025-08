Potencjalni rywale Legii w 4. rundzie el. Ligi Konferencji

Komentarze (12)

(L) eonardo - 8 godzin temu, *.inetia.pl Zasad uefy nie zmienimy , bez względu na poziom lamentu, uzasadnionego czy nie. Larnaka jest do przejścia i tyle. I tej zasady trzeba się trzymać . Tym bardziej że , moim zdaniem, jest to przeszkoda łatwiejsza niż Banik, albo ten sam poziom. W pierwszym meczu gospodarze pewnie ustawią grzejniki na trzydzieści kilka stopni i to może być pewna niedogodność. Ale kiełbasy w górę i do przodu! odpowiedz

wo(L)o - 9 godzin temu, *.centertel.pl Nie marudzić... zasady są proste i sprawiedliwe. Co więcej - równe dla wszystkich. Za wygrywanie jesteś sowicie nagradzany, porażki są wkalkulowane (i spadek) ale za porażkę z drużyną nierozstawioną jesteś karany (otrzymujesz jej wkalkulowane). Nie rozumiem co w tym złego jest więcej emocji i trzeba po postu robić swoje. A sytuacje jak ze współczynnikami np shamrock - besiktas to po pierwsze "siła" ligi jest też uwzględniana jeśli klub ma niższy swój współczynnik, ale mogę pytanie jest takie kiedy ostatnio jakiś turecki klub pograł coś na wiosnę, nie wiem choćby ćwierćfinał LKE... odpowiedz

oro - 8 godzin temu, *.orange.pl @wo(L)o: Nie, to nie jest sprawiedliwe, przede wszystkim dla drużyn z którymi taki spadkowicz gra. Takie coś wymyślić mógł tylko krawat "działacz" który nigdy w życiu sportu nie uprawiał. Tak samo jak ten cały system w którym z jakiegoś powodu używamy współczynników krajowych które są sprzed roku i mamy takie absurdy jak Austria, Szwajcaria i Szkocja (kolejno 15,16 i 17 kraje w rankingu) mające więcej klubów w Europie od Polski (która jest 13). Totalna bzdura. odpowiedz

Kobo(L)t - 13 godzin temu, *.vectranet.pl No dobra, ale Larnaka to jednak rywal poprostu do ogrania. Oczywiście w formie groźny, ale należy go przejść i mieć juz w nosie czy faza grupowa LE czy LKE. odpowiedz

Matt - 20 godzin temu, *.orange.pl A niektórzy nadal mówią, że to puchar Biedronki. Rywale bez porównania mocniejsi jak w el. do LE. Wiem, że wszystko zależy od ścieżki, ale jednak trudno byłoby stąd wybrać sobie kogoś do przejścia na luzie. odpowiedz

Edd85 - 21 godzin temu, *.mm.pl Z tych par potencjalnie gramy z wygranym czy przegranym ? odpowiedz

Tom - 21 godzin temu, *.orange.pl Ku.wa półmózgi to wymyśliły! odpowiedz

t - 12 godzin temu, *.edu.pl @Tom: to tylko uefa 😁

Ale w sumie to jedno i to samo co półmózgi... 😁 odpowiedz

Aqq - 21 godzin temu, *.media.pl Jedno jest pewne : dwumecz z Larnaką jest decydujący czy Legia zagra na jesień w pucharach czy nie. Paradoksalnie w 4 rundzie eliminacji do LE może się trafić nawet słabszy przeciwnik niż w trzeciej🤣 odpowiedz

L - 21 godzin temu, *.play.pl To jest cala uefa. Pracujesz na ranking i go nie masz bo tępa uefa sobie wymyslila, ze zrobi losowanie przed 3 rundą i sobie zalozy z naszej pary ze odpadnie Larnaka bo ma mniejszy wspolczynnik wiec bedziemy jako para losowani z pozycji nierozstawionej. Pogratulowac mozgu. Bo nie mozna wylosowac po 3 rundzie wg wspolczynnika tylko trzeba losowac juz. I wylosujemy jakis Strasburg np i juz grajac z Larnaka bedziemy wiedzieli, ze jak z nimi odpadniemy to raczej po pucharach. A jak wylosujemy Szamrock to bedziemy w miare pewni, ze puchary mamy w kieszeni. Swietny pomysl, uefo. I jeszcze te smieszne wspolczynniki nie oddajace sily rywala. Larnaka miala 8,000, Celje mialo 14,000. Jakby awansowalo Celje to my w razie porazki mielibysmy wspolczynnik 14,000, a tak mamy 8,000. To nasza wina, ze Celje z wyzsyzm wspolczynnikiem odpadlo?! Co to, ku.. za zasady. Larnaka ma wspolczynnik 8,000 a jakis Szamrock ma 2 razy wiekszy bo w swojej lidze nie ma konkurencji. Kiedy oni zmienia te wspolczynniki zeby byly bardziej sprawiedliwe, a nie ze Szamrock ma wyzszy wspolczynnik niz Besiktas :d odpowiedz

(L)eming - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Jejku! Może być grubo! odpowiedz

DamianChicago - 21 godzin temu, *.myvzw.com Do bani z tym przejmowaniem współczynnika słabszej drużyny…!!! Nie pozostało nic innego, jak przejść Larnake. Brawo za dzisiejszy mecz dla piłkarzy i kibiców! 💪🙏⚽️ odpowiedz

