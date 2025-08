LK: FK Partizan Belgrad lub Hibernian FC ewentualnym rywalem Legii

Jeżeli Legia Warszawa pokona w dwumeczu AEK Larnaka, to ma zagwarantowany udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. Jeżeli Legia Warszawa przegra w dwumeczu z AEK Larnaka, o fazę ligową Ligi Konferencji musi walczyć w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Terminarz: 4. runda eliminacyjna (play-off) - 21 i 28 sierpnia Faza ligowa: 1. mecz - 2 października 2. mecz - 23 października 3. mecz - 6 listopada 4. mecz - 27 listopada 5. mecz - 11 grudnia 6. mecz - 18 grudnia play-off - 19, 26 lutego 1/8 finału - 12, 19 marca 1/4 finału - 9, 16 kwietnia 1/2 finału - 30 kwietnia, 7 maja finał - 27 maja (Lipsk) Losowania: faza ligowa - 29 sierpnia play-off - 30 stycznia pozostałe rundy - 27 lutego

LegiaFans - 43 minuty temu, *.220.124 FK Partizan Belgrad

🏟️ Jeden z najbardziej utytułowanych klubów Serbii



🔄 Obecnie przechodzi przebudowę — wiele młodych talentów z akademii



📈 Forma rosnąca — z meczu na mecz grają lepiej



💰 Nieco słabsza sytuacja finansowa niż dawniej



🟣 Hibernian FC (Szkocja)

🏴 Klub z Edynburga, czołówka szkockiej Premiership



🧠 Zorganizowana drużyna z solidną defensywą



🌧️ Warunki pogodowe i intensywny styl gry mogą być wyzwaniem dla Legii



🤝 Mniej indywidualnych gwiazd, bardziej kolektyw



🔎 Szanse Legii Warszawa

🟡 Najważniejszy jest dwumecz z AEK Larnaka — jeśli go wygrają, nie zagrają z Partizanem/Hibernianem, tylko wejdą do fazy ligowej Ligi Europy



🔴 W razie porażki z AEK, Legia zagra w Lidze Konferencji z Partizanem lub Hibernianem o miejsce w fazie grupowej



🟢 Mecz rewanżowy zaplanowano w Warszawie — duży atut



📉 Partizan może okazać się trudniejszym rywalem — młodzież, dynamika, forma rośnie



📊 Hibernian to ekipa solidna, ale raczej w zasięgu Legii



Legia ma realną szansę awansu — kluczowe będzie jednak wyjście z meczu z AEK z podniesioną głową 💪 odpowiedz

Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl W przeciwieństwie do drużyny z Poznania, wszystkie mecze rewanżowe Legia zagra u siebie, a to bardzo korzystny układ. odpowiedz

Braveheart - 2 godziny temu, *.217.84 Trzeba wygrać z Larnaką i mieć spokojną głowę.

Jeśli chodzi o LK to mogło być dużo gorzej. Szansę Legia ma niemałą tylko po co się denerwować.

Doje, , ć larnakowcom i będzie spokój i chajsik pewny za awans i za zdobyte punkty.

Życzę sobie żeby wszystkie 4 kluby awansowały do fazy ligowej. Po pierwsze punkty do rankingu- jest, szansa na grę w LM bez eliminacji! Po drugie klub walczący na kilku frontach traci punkty w lidze, czyli nie ucieknie nam tak bardzo w tabeli eklapy 😉 odpowiedz

Venom - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Ograć Cypryjczyków i jesteśmy w domu :) odpowiedz

Leon - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeśli przegramy z Larnaką to następny gramy ze Szkotami na 100% . odpowiedz

InPost - 2 godziny temu, *.play.pl Po pierwsze trzeba wygrać z cypryjczykami i tyle, po drugie jak czytam że niektórzy boją się jakiegoś Hacken czy Norwegów to jest śmieszne a po trzecie Partizan to już tylko nazwa do Crveny to jest przepaść, tam jest słabo z kasą, grają młodzieżą więc dobrze będzie. odpowiedz

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.plus.pl @InPost: Po pierwsze popaczaj sobie jak Brann grało na wyjeździe z Salzburgiem jak operują piłka i ma jakiej intensywności...Po drugie może w zeszłym.sezonie byśmy Partizana pukneli bo piach grali cały sezon.Ale akurat przed tym.zrobuli czystkę w składzie mają mega dużo zdolnej młodzieży i z meczu na mecz grają coraz lepiej.....byłyby ciężary....Dlatego trzeba wygrać z Cypryjczykami.... I wszystko będziemy mieli.w swoich rękach.... odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.237.156 Ciężary. Ze Szkuryniem, Kunem, Chodzynią nie ma szans. Trzeba oy.ać cypryjczyków i tyle w temacie. odpowiedz

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.plus.pl @Krzeszczu: Dokładnie....mecz na Cyprze meczem sezonu ☠️ odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie daj Boże przegrać z Cypryjczykami akurat w tym.sezonie Partizan w gazie duzonmlodych talentów z akademii maja.....Ciężko mega będzie.... odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Syn Trenera: oj Partizan ma mega fajną paczkę, młodzieży swojej i kupionej,do tego bramkarza wzięli z Radnickiego.Marko Milosević broni kozacko.Z meczu na mecz się rozgrywają i idą do przodu z poziomem. odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Syn Trenera: ogólnie wydaje mi się, że Partizan nie przejdzie Szkotów. odpowiedz

