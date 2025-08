LE: BK Hacken lub Brann Bergen ewentualnym rywalem Legii

Jeżeli Legia Warszawa pokona w dwumeczu AEK Larnaka, to ma zagwarantowany udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji! Jeżeli Legia Warszawa przegra w dwumeczu z AEK Larnaka, to "spadnie" do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji - ewentualnego rywala poznamy jeszcze dziś po godz. 14. Terminarz LE i LK: 2. runda eliminacyjna - 24 i 31 lipca 3. runda eliminacyjna - 7 i 14 sierpnia 4. runda eliminacyjna (play-off) - 21 i 28 sierpnia Faza ligowa LE: 1. mecz - 24-25 września 2. mecz - 2 października 3. mecz - 23 października 4. mecz - 6 listopada 5. mecz - 27 listopada 6. mecz - 11 grudnia 7. mecz - 22 stycznia 8. mecz - 29 stycznia play-off - 19 i 26 lutego 1/8 finału - 12 i 19 marca 1/4 finału - 9 i 16 kwietnia 1/2 finału - 30 kwietnia i 7 maja finał - 20 maja (Stambuł) Losowania: faza ligowa - 29 sierpnia play-off - 30 stycznia pozostałe rundy - 27 lutego

LegiaFans - 1 godzinę temu, *.220.124 ⚽ BK Häcken (Szwecja)

🟡 Mistrz Szwecji z sezonu 2022



🔻 Aktualnie w słabszej formie – zajmuje dopiero 10. miejsce w lidze



🏠 Siedziba: Göteborg



👥 Styl gry: techniczny, ofensywny, ale mają problemy w obronie



❗ Przegrali ostatnio kilka ważnych spotkań, co może świadczyć o kryzysie formy



⚽ SK Brann (Norwegia)

🔴 Obecnie jedna z topowych drużyn w Norwegii – 3. miejsce w lidze



💪 Duża intensywność gry i dobry poziom techniczny – nie odstają od silniejszych rywali (m.in. Salzburg)



🏠 Siedziba: Bergen – trudny teren, długa podróż



👥 Grają szybko, fizycznie i są dobrze zorganizowani w defensywie



🟢 Jakie szanse ma Legia?

✅ Najpierw musi pokonać AEK Larnaka – to warunek, by zagrać z którymkolwiek z tych rywali



🧮 Jeśli pokona AEK, to nawet w przypadku przegranej z Häcken/Brann trafi do fazy grupowej Ligi Konferencji



📉 BK Häcken wydaje się łatwiejszym przeciwnikiem, bo jest w dołku formy



📈 Brann jest w wysokiej formie i będzie trudnym rywalem, szczególnie na wyjeździe



🔥 Legia ma potencjał — zwłaszcza u siebie — ale musi poprawić skuteczność i unikać błędów w obronie



Można śmiało powiedzieć: oba kluby są w zasięgu, ale Legia musi zagrać na pełnych obrotach 💪



(L)🥇💪 odpowiedz

Hoolsik - 1 godzinę temu, *.110.162 @LegiaFans: a jak tam porównanie ekip sportowych?💪💪💪 odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.110.162 To nie są leszcze Stefan. odpowiedz

MT28 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Całkiem ładna autostrada... odpowiedz

Maciek z klanu - 2 godziny temu, *.play.pl Ludzie, dopiero co ogrywaliśmy Chelsea i Betis a tu lament bo zagramy z jakimś Hacken? Co to w ogóle za klub???jak mamy bać się takich ogórów czy chorwackich juniorów z Partizana to od razu sie wycofać. Losowania bardzo dobre, nic tylko biegać i napier.. lać bramki ogórom. odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tu nie ma co lamentować,wszak 4 miechy temu wygraliśmy w Londynie... odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.237.156 Trzeba o.bać cypryjczyków i tym samym zapewnić sobie fazę ligową Ligi Konferencji. W każdym innym przypadku odpadamy. odpowiedz

Dariusz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Faworytem nie będziemy.. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.237.156 Będą ciężary. Z Chodzynią, Kunem, Kapustą czy Szkuryniem. A Nsame już się zdążył posypać. odpowiedz

Czekoladowy Miś - 3 godziny temu, *.stansat.pl Nie dzielmy włosa na niedźwiedziu...

Najpierw przejdźmy Larnake !!! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.plus.pl Gorzej się nie dało nie lubi nas uefa.....pewnie Brann 3 drużyna Ligii Norweskuej obecnie bo Hacken....w słabej formie 10 miejsce w Szwecji....Bergen daleko i niemiło.....Ciężko będzie....no i jeszcze trzeba przejść cypryjczykow..... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Trener Bramkarzy: 👍👍👍❤️🤍💚 odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl Rywale dosyć trudni.Oglądałem spore fragmenty meczu rewanżowego Brann z Salzburgiem.Brann grał na dużej intensywności,byłem pod wrażeniem,poziom techniczny też dosyć wysoki.Nie odstawali od Sazburga w tym meczu.Będą ciężary. odpowiedz

Edward Iordanescu - 3 godziny temu, *.orange.pl @e(L)zone: Există vreun mijlocaș defensiv modern sau vreun extrem spectaculos care joacă la aceste cluburi pe care i-am putea achiziționa pe bani puțini și apoi să-i vindem pentru un profit mare? Întreb de la un prieten. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @e(L)zone: o czym ty mówisz człowieku dostali w trąbę u siebie 1-4 a w rewanżu ich Salzburg olał i na 3 biegu z nimi zremisował ty lepiej patrz jak twój radnicki jak sobie poradził z fedja dudiciem 🤣 odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Edward Iordanescu: Yyyeeee uuu? Yhyyyy!! Oooo taaak ,😂 odpowiedz

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @(L): wynik nie świadczy o poziomie.Do przerwy Brann prowadził 1-0 potem w końcówce się posypali,bo gonili wynik.To dobra,intensywna drużyna.Fedja już nie jest trenerem bo zrezygnował mimo,ze chcieli za wszelką żeby został. Kibice wypisują,żeby wrócił.Także nie jesteś w temacie.😉 odpowiedz

(L) eonardo - 56 minut temu, *.inetia.pl @(L): Szkoda czasu - przecież to rozpoznawalny troll, nie zorientowany jesteś? odpowiedz

Hautausmaa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Skandal! odpowiedz

... - 3 godziny temu, *.play.pl Mogło być zdecydowanie łatwiej... odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Oni Larnaki nie przejdą o czym tu mowa . odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 3 godziny temu, *.play.pl Skandynawy mać do prześcia,ale mogliśmy lepiej wysolować. odpowiedz

(L) eonardo - 4 godziny temu, *.inetia.pl Nie jest źle , mogło być dużo lepiej. Ci losujący w Lyonie jakoś nie wzbudzili mojego zaufania,

Jakoś tak się dziwnie mylili, chyba szukali "właściwych" kulek :). Jedną nawet za wcześnie rozbebeszył jeden z losujących, ale drugi go skontrował. Taka instytucja widocznie w całości:) odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl Oba zespoły w zasięgu Legii, ale najpierw trzeba przejść Larnakę. odpowiedz

Bakłażan - 4 godziny temu, *.10.142 Czy odpadnięcie w 4 rundzie kwalifikacji do LE oznacza automatyczny awans do fazy grupowej LKE? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 4 godziny temu, *.legionisci.com @Bakłażan: Tak. odpowiedz

Kamień - 3 godziny temu, *.play.pl @Bakłażan: nie, bo nie ma fazy grupowej. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 52 minuty temu, *.play-internet.pl @Bakłażan: do fazy ligowej LKE, nie ma już grup od roku po reformie odpowiedz

Www - 4 godziny temu, *.play.pl I gitara, do Szwecji byłby fajny wyjazd odpowiedz

FC Gdynia - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Www: 300 biletów do geteborg Legia by dostala odpowiedz

Venom - 4 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Najgorzej jak się dało ale może i dobrze, lepiej odpaść w Play Off LE i grać fazę ligową Ligi Konferencji moim zdaniem. Choć oczywiście nie odbieram Legii szans na ogranie którejś z tych drużyn bo są to przeciwnicy mimo wszystko do ogrania. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Venom: No tak, jeszcze tylko w Ekstraklasie spaść, bo lepiej grać w 1 lidze. odpowiedz

Venom - 3 godziny temu, *.virtuaoperator.pl @Mateusz z Gór: zero związku spaść do niższej ligi w kraju, ze spadnięciem do słabszych rozgrywek europejskich gdzie łatwiej o punkty i kasę odpowiedz

(L) eonardo - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Venom: Jeżeli już tak trafiliśmy, to z tej pary bym wolał Norwegów , z kilku względów. Bo mam nadzieję że Larnakę przejdziemy. Co do dalszej części Twojego wpisu , z taka logiką to jeszcze lepiej grac na bałałajce:) odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Venom: Jest to ten sam poziom braku ambicji i całkowite zaprzeczenie rywalizacji sportowej. Z takim podejściem równie dobrze można zlikwidować po prostu klub. odpowiedz

Venom - 3 godziny temu, *.virtuaoperator.pl @Mateusz z Gór: Liga Europy jest obecnie dużo mocniejsza niż to było w latach gdy graliśmy w tych rozgrywkach stosunkowo regularnie. Wtedy w grupie trafiało się na jeden mocny zespół + dwa takie na poziomie Ligi Konferencji więc spokojnie można było grać o wyjście z grupy, co dwa razy nam się udało (za Berga nawet wygraliśmy grupę). Natomiast po pojawieniu się Ligi Konferencji wygląda to już inaczej, ekipy na poziomie LK właśnie tam grają a w LE obsada jest naprawdę mocna, zresztą wystarczy spojrzeć jak Raków sobie ostatnio tam poradził... Moim zdaniem nie mamy ekipy na LE, oczywiście można się mamić tym że zagramy w bardziej prestiżowych rozgrywkach itd Natomiast na ten moment bardziej opłacalne jest wygrać 4 mecze w LK, niż 1 w LE i to zarówno pod względem punktów do rankingu jak i kasy dla klubu która jest przecież najbardziej teraz istotna. Taki mam pogląd w tej sprawie, oczywiście możesz uważać inaczej. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Venom: Tak, ja rozumiem od początku o czym mówisz. I zupełnie się nie zgadzam. W sporcie albo grasz o wszystko albo daj sobie spokój. Takie jest moje zdanie. Bez spiny. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl nie ma co się bać. To że ograli anderlecht nic nie oznacza! odpowiedz

(L)egiaGCWŁysy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ❤️🤍💚 odpowiedz

Pajączek - 4 godziny temu, *.play.pl Mogło być gorzej,więc trzeba się cieszyć odpowiedz

Aier - 4 godziny temu, *.kpn.net @Pajączek: w tym losowaniu nie moglo byc gorzej odpowiedz

Łysy z UEFA - 3 godziny temu, *.154.150 @Aier: teoretycznie można się kłócić czy Rijeka nie byłaby trudniejszym rywalem, ale faktycznie, to co wylosowaliśmy jest na pewno jedną z najgorszych opcji. odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ujdzie odpowiedz

Łysy z UEFA - 4 godziny temu, *.154.150 Kurczę, szkoda, bo dało się na pewno łatwiej. Bez względu na to czy (jeśli w ogóle) zagramy ze Szwedami czy z Norwegami na pewno będzie to ciężka przeprawa. odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.70.100 To rozstawienie wcale nie oznacza łatwiejszego przeciwnika... odpowiedz

