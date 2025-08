Krótka lista rywali Legii w 4. rundzie el. Ligi Europy

Komentarze (29)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Kingmax3000 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Hacken albo Brann mamy odpowiedz

(L) eonardo - 4 godziny temu, *.inetia.pl Nie ma opcji , trzeba przejść Larnakę żeby dalej grać w LE w 4 rundzie (play - off). W LK przeciwnicy są w większości trudniejsi do przejścia a tu wiadomo że po przejściu Larnaki już gramy w fazie ligowej LE albo LK. Bez pucharów europejskich i ewentualnych wzmocnień raczej można zapomnieć o MP w tym roku. Odpadniemy - to wzmocnień żadnych , a raczej sprzedaż kilku na podreperowanie budżetu. Proste. Jak ktoś myśli że po odpadnięciu w fazie pucharowej wzrosną szanse na MP to raczej ma marne pojęcie o mechanizmach jakie działają w tym biznesie. odpowiedz

Łysy z UEFA - 6 godzin temu, *.154.150 W tym roku łatwiej wejść do Ligi Europy niż LKE - trzeba to wykorzystać. Jeśli odpadniemy z LE to w 4 rundzie LKE może być bardzo ciężko. odpowiedz

exsa - 6 godzin temu, *.orange.pl Przy ewentualnym awansie do 4 rundy: LEGIA - BK Hacken ! odpowiedz

avc - 6 godzin temu, *.play.pl Najlepsza opcja to Gibraltar/Armenia. odpowiedz

Oczekujący - 7 godzin temu, *.136.30 Czekam na szczegółowa analizę kolegi e(L)zone, który omówi szczegółowo ostatnie 10 spotkań każdej z tych druzyn, które oczywiście obejrzał oraz wskaże plusy i minusy potencjalnych rywali. I kogo Legia może ograć. odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl @Oczekujący: No właśnie, oby pojawiła się jak najszybciej, żebyśmy przypadkiem nie uwierzyli - jak już napisał jeden z kolegów - że mamy autostradę do awansu i mogli ze strachem oglądać poczynania naszych piłkarzy, którzy albo odpadną albo przejdą na farcie rywali, którzy grają lepszą piłkę z prawdziwą szóstką i skrzydłowymi, którzy cieszą oczy i których moglibyśmy kupić teraz za grosze i sprzedać za rok za miliony. Czekamy z niecierpliwością. odpowiedz

e(L)zone - 7 godzin temu, *.interkam.pl @Oczekujący: najlepiej trafić na Rijekę.Przyklad Radnickiego pokazuje,że taki Breidablik moze być niewdzięcznym rywalem,mogącym sprawić sensacje.😉 😜😂 odpowiedz

Przemekcl84 - 7 godzin temu, *.kabel-deutschland.de @Oczekujący: ???? odpowiedz

Mateusz Sucker - 5 godzin temu, *.orange.pl @e(L)zone: Widzisz, prawdziwy Znawco, nie tylko ja czekam na Twoje komentarze.

Masz tu całe grono fanów, a jednego podkradacza w tym zacnym towarzystwie nawet bym się nie spodziewał. No i jak pięknie zawoalowany sarkazm. odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Mateusz Sucker: gorzej jak zniknę,to będą tylko się wyzywać.Nie będzie żadnej merytoryki.Klakierzy będą triumfować i wychwalać Dziadzie co dwie bramki strzelił na pół roku.pozdro🤝😉 odpowiedz

Dariusz - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Najważniejsze to wygrać 3 rundę. W 4 można odpaść i grać w lidze konferencji odpowiedz

Wojtek86 - 7 godzin temu, *.plus.pl Nie chce dzielić skóry na niedźwiedziu ale mamy praktycznie autostradę do LE. odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl @Wojtek86: dokładnie tak odpowiedz

Przemekcl84 - 6 godzin temu, *.kabel-deutschland.de @Wojtek86: z tą autostrada moim zdaniem lekka przesada mnie. Rijeka, hacken/Brann. Nie można ich lekceważyć a wręcz przeciwnie należy się obawiać i liczyć na udane losowanie i pominięcie ich. odpowiedz

SZKURYN out - 7 godzin temu, *.centertel.pl Hacken to wyrzucił Anderlecht przypomne ;) odpowiedz

LLL - 6 godzin temu, *.centertel.pl @SZKURYN out: No właśnie!To znaczy że limit szczęścia został wykorzystany w 100 procentach. odpowiedz

Krzeszczu - 8 godzin temu, *.datapacket.com Mogą być ciężary. Z Chodzynią, Kunem, Kapustą i Minetą chu.ya ugramy. A Nsame już się rozsypał. odpowiedz

Luk - 6 godzin temu, *.orange.pl @Krzeszczu: Co?xD odpowiedz

(L) eonardo - 6 godzin temu, *.inetia.pl @Krzeszczu: Spadaj cieciu na swoje forum. Zwykłym trollem jesteś. odpowiedz

Gięty ŻyletA - 8 godzin temu, *.195.25 Same ogóry. Trzeba ich ogolić. Kiełby w górę! odpowiedz

Weres - 8 godzin temu, *.centertel.pl Najlepszy scenariusz wygrać z LARNAKA przegrać z Rijeka. odpowiedz

Okęciak - 8 godzin temu, *.virtuaoperator.pl Dobre losowanie, pary 2 i 3 wręcz żenująco słabe, 1 i 4 mocniejsze ale też do ogrania. Łatwiej będzie przejść tę rundę niż ewentualnie rundę play off w LK. odpowiedz

jackie - 8 godzin temu, *.play.pl @Okęciak: zgoda, że potencjalni rywale są w zasięgu, natomiast co do np. Hacken bym nie określał, jako żenująco słaba drużyna - dopiero co wywalili Anderlecht z rozgrywek, poukładana drużyna , a do tego liga szwedzka jest w środku rozgrywek. odpowiedz

InPost - 7 godzin temu, *.play.pl @Okęciak: zdecydowanie, te pary to poziom 1 rundy kwalifikacji a patrząc na potencjalnych rywali 4 rundzie LKE to tutaj dużo łatwiej odpowiedz

Okęciak - 7 godzin temu, *.virtuaoperator.pl @jackie: przeczytaj ze zrozumieniem co napisałem, żenująco słabe pary to nr 2 i 3 odpowiedz

Horhe - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Okęciak: pełna zgoda, nie możemy dać ciała z Larnaką. Odpadnięcie z nimi może mieć wpływ na położenie całego sezonu. Bardzo ważny dwumecz. odpowiedz

jackie - 1 godzinę temu, *.play.pl @Okęciak: ok., nie są ponumerowane ;) sorrry..... ale ważne, że się rozumiemy w kwestii poziomów tych drużyn.....wbrew temu co wielu komentujących robi na socialach, czyli widząc potencjalną parę szwedzko - norweską, już wieszczy sukces.



Spokojnie..... trzeba być dobrej myśli, ale mieć respekt do rywala. Patrząc na chociażby 2 mecze z zeszłego tygodnia, to możemy ich rozjechać w dwumeczu 4/5-0, jak i dostać w tubę.



Pzdr. odpowiedz

Domin - 8 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Oby:

zwycięzca: Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina) / Breiðablik (Islandia) 10.000

Lub

zwycięzca: Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Noah Erywań (Armenia) 10.000 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.