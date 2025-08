Krótka lista rywali Legii w 4. rundzie el. Ligi Konferencji

Komentarze (6)

(L) eonardo - 5 godzin temu, *.inetia.pl Nie ma opcji , trzeba przejść Larnakę żeby nie wpaść w to towarzystwo. Tam w LE przeciwnicy są łatwiejsi do przejścia i wiadomo że po przejściu Larnaki już gramy w fazie ligowej LE albo LK. A tu można przegrać puchary, odpaść i drużyna pójdzie na sprzedaż , żadnych wzmocnień wtedy nie będzie . Bez pucharów europejskich i ewentualnych wzmocnień raczej można zapomnieć o MP w tym roku. Proste.

Losowanie 4 rundy i pary z której będzie potencjalny przeciwnik dla Legii dziś o 13.00. odpowiedz

Zbychy - 6 godzin temu, *.orange.pl Dawac wyjazd na partizan jedziemy wiadomo gdzie i wiadomo z kim odpowiedz

Wojtek86 - 7 godzin temu, *.plus.pl Trzeba wygrać kwalifikacje do LE. odpowiedz

InPost - 7 godzin temu, *.play.pl Dużo łatwiej dostać się do LE odpowiedz

Domin - 8 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Koniecznie zwycięzca: Ballkani Suharekë (Kosowo) / Shamrock Rovers FC (Irlandia) odpowiedz

Venom - 8 godzin temu, *.virtuaoperator.pl @Domin: czyli Shamrock, to nie są leszcze, byłyby z nimi problemy... odpowiedz

