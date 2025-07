Dwie drużyny Legii zagrają w finałach MP w Katowicach

W dniach 2-3 sierpnia w Katowicach odbędzie się finałowy turniej mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, w którym udział wezmą dwie drużyny Legii Lotto 3x3 Warszawa. Zawody, w których zagra 16 najlepszych drużyn w Polsce, rozegrane zostaną na katowickim Rynku, zachęcamy do kibicowania legionistom. Wstęp wolny. Pierwszy zespół Legii rywalizować będzie w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Piotr Niedźwiedzki i Aleksander Lewandowski. Drugi zespół Legii Lotto zagra w składzie: Michał Wojtyński, Damian Cechniak, Krystian Koźluk i Michał Jankowski. W sobotę, 2 sierpnia rozgrywki wystartują o godz. 10:00. Tego dnia zostanie rozegrana faza grupowa turnieju mężczyzn. W niedzielę rywalizacja rozpocznie się o 12:00 i będziemy świadkami fazy pucharowej. Zawody będą rozgrywane na dwóch boiskach, a przy głównej arenie rozstawione będą trybuny na 1000 miejsc. Drużyny uczestniczące w turnieju mężczyzn: 3x3 Miners Katowice, AuRoom Zastal 3x3 Zielona Góra, Camaro Zamość, Coffeedesk Kołobrzeg, CSL Szczecin, EPRO 3x3, GDS Wilki Radzymin, Hutnicze Wilki, Isetia 3x3, Legia LOTTO 3x3 Warszawa, Legia LOTTO 3x3 II Warszawa, Palę Tróje, PKS, Polonia 1912 Leszno, Polonia 3x3 Warszawa, Toruń Bricks.

