Kosz 3x3

Legia mistrzem Polski w koszykówce 3x3!

Niedziela, 3 sierpnia 2025 r. 18:10 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legia3x3.com

Na rynku w Katowicach rozegrane zostały dwudniowe finały mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Wśród 16 startujących drużyn, dwie wystawiła Legia 3x3, która prawo gry w finałach wywalczyła w turniejach kwalifikacyjnych. Pierwszy zespół Legii (w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Piotr Niedźwiedzki, Aleksander Lewandowski) niespodziewanie zakończył rywalizację w 1/8 finału, przegrywając decydujące o awansie do ćwierćfinału spotkanie z Hutniczymi Wilkami.









Drugi zespół Legii wystąpił w składzie: Michał Wojtyński, Damian Cechniak, Filip Gurtatowski, Michał Jankowski. Początkowo miał zagrać Krystian Koźluk, ale sytuacja losowa sprawiła, że w miejsce Koźluka zagrał Filip Gurtatowski z Trefla Sopot, reprezentant Polski do lat 21 w koszykówce 3x3. Legioniści w sobotę odnieśli komplet wygranych i pewnie zapewnili sobie awans do ćwierćfinału, pokonując kolejno: PKS (21:10), Isetię (20:15) i Hutnicze Wilki (21:11).



W ćwierćfinale legioniści pokonali Polonię Leszno, a w niesamowicie emocjonującym meczu półfinałowym, po dogrywce nasz zespół pokonał ekipę gospodarzy, 3x3 Miners Katowice (20:18). W finale rywalem Legii była Polonia, grająca w składzie: Adam Lisewski, Maksymilian Szefler, Michał Samsonowicz, Michał Szymański. Poloniści w półfinale pokonali Antę SK Team - ekipę, w której barwach występował Dominik Grudziński - zawodnik koszykarskiej Legii w koszykówce 5-osobowej.



Finałowe spotkanie od początku przebiegało pod dyktando legionistów. Na 4 min. przed końcem nasi gracze po trafieniu z dystansu Cechniaka prowadzili 13:8. Później ten sam zawodnik, po siódmym faulu polonistów, wykorzystał oba rzuty wolne, powiększając przewagę Legii do siedmiu punktów. Później przewinieniem technicznym ukarany został Samsonowicz, ale legioniści nie wykorzystali dodatkowego rzutu osobistego. Na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu było 17:11. Ostatecznie legioniści zwyciężyli 21:14 i zostali mistrzami Polski.



MVP wybrany został Damian Cechniak.



- Kluczem był półfinał, kiedy pokonaliśmy Minersów. To był nasz game-changer - mówił po meczu Michał Wojtyński.



Legioniści jako mistrzowie Polski zapewnili sobie udział w turnieju World Tour w Debreczynie, który rozegrany zostanie w dniach 29-31 sierpnia.



Wyniki legionistów:

Legia Lotto 3x3 - GDS Wilki Radzymin 21:13

Legia Lotto 3x3 - AuRoom Zastal Zielona Góra 21:14

Legia Lotto 3x3 - 3x3 Miners Katowice 9:21

1/8 finału: Legia Lotto 3x3 - Hutnicze Wilki 13:21



Legia II Lotto 3x3 - PKS 21:10

Legia II Lotto 3x3 - Isetia 3x3 20:15

Legia II Lotto 3x3 - Hutnicze Wilki 21:11

1/4 finału: Legia II Lotto 3x3 - Polonia 1912 Leszno 22:18

1/2 finału: Legia II Lotto 3x3 - 3x3 Miners Katowice pd. 20:18

Finał: Legia II Lotto 3x3 - Polonia 3x3 21:14