Mate Vucić zawodnikiem Anwilu

Mate Vucić, który w zakończonym kilka tygodni temu sezonie zdobył wraz z Legią Warszawa tytuł mistrza Polski, w sezonie 2025/26 będzie reprezentował barwy Anwilu Włocławek. Chorwacki center trzeci sezon spędzi na polskich parkietach - zanim trafił do Legii występował (wraz z Aaronem Celem) w Twardych Piernikach Toruń. Ostatni sezon był bardzo udany dla Vucicia, szczególnie faza play-off. W 41 meczach ligowych notował średnio 9.6 pkt.oraz 8.9 zb. na mecz. Legia złożyła mu bardzo dobrą finansowo ofertę na kolejny sezon, zdecydowanie lepszą niż miał dotychczas, ale Mate nie przystał na nią i ostatecznie parafował kontrakt z Anwilem.

