W rewanżowym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy z Banikiem Ostrawa urazu doznał Juergen Elitim . Kolumbijczyk po licznych starciach z rywalami pod koniec pierwszej połowy położył się na murawie z zapotrzebowaniem pomocy medycznej. Kolumbijczyk dograł jeszcze pierwszą część do końca, ale po przerwie został zmieniony przez Migouela Alfarelę .

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

hdp8 - 3 godziny temu, *.play.pl Sędziowanie BEZNADZIEJNE odpowiedz

meter - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl ścierka z Serbii pozwoliła na dwukrotne bezkarne wykoszenie Jurgena...Obu nic poważnego.. odpowiedz

jarekk - 21 godzin temu, *.metrointernet.pl @meter: Potwierdzam, kalosz sedziowal przeciw nam. W drugiej polowie Moriszita wybiegal na czysta pozycje, byl ciagniety za koszulke a kalosz nic nie widzial. odpowiedz

Żmija - 21 godzin temu, *.vectranet.pl @jarekk: Poziom sędziowania wołał dziś o pomstę do nieba. Albo było coś płacone, albo z jakiegoś powodu pseudoarbiter nienawidzi Polski…Tyle, że mnie to nie dziwi. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.