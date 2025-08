Wszołek: Wynik 2-1 to najmniejszy wymiar kary

Piątek, 1 sierpnia 2025 r. 01:45 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Było dziś sporo emocji, ale uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Wynik 2-1 był najmniejszym wymiarem kary - powiedział po zwycięstwie w rewanżu z Banikiem Ostrawa prawy obrońca Legii Warszawa, Paweł Wszołek.









- Zespół z Czech w końcówce miał szansę na zdobycie gola z rzutu karnego, ale uważam, że nie powinien on zostać podyktowany. Gdy sędzia podszedł do monitora VAR, byłem przekonany, że ta "jedenastka" zostanie anulowana. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć - na pewno nie dotknąłem zawodnika z Ostrawy w nogę. Sędzia ostatecznie przyznał ten rzut karny, ale cieszę się, że Kacper Tobiasz zaczarował bramkę, bo gdyby zawodnik Banika trafił do siatki, byłoby to niesprawiedliwe.



- Koniec końców mamy zwycięstwo. Teraz musimy się zregenerować, bo już za trzy dni gramy ważny ligowy mecz z Arką Gdynia. Musimy kontynuować zwycięską passę, myśleć z meczu na mecz i iść do przodu.



- Nie lubię mówić o szczęściu, ale dziś go w kilku sytuacjach zabrakło. Mieliśmy dwie anulowane bramki, potem kilka świetnych sytuacji, w których niewiele brakowało do zdobycia gola. Życie jednak zawsze oddaje i w końcówce szczęście wyrównało się do zera. Najważniejsze jest jednak zwycięstwo, które dało nam awans do następnej rundy.



- Mamy swoje DNA - bardzo dobrze reagujemy po stracie, staramy się jak najszybciej odzyskać piłkę. Ten kontrpressing dobrze wygląda w naszym wykonaniu, również w dzisiejszym meczu, bo poza stwarzaniem sobie okazji bramkowych, graliśmy również bardzo dobrze bez piłki, co było kluczowe.



- Czy sufit Legii w Europie jest podobny do tego z zeszłego sezonu? Jeszcze jest za wcześnie, by odpowiadać na takie pytania. Musimy skupiać się na każdym kolejnym meczu, nie możemy w głupi sposób przegrywać lub remisować, co zdarzało nam się w poprzednich latach. Każde spotkanie musimy traktować jak finał i tak będziemy do tego podchodzić. Jak na razie wychodzi to dobrze, mamy serię sześciu meczów bez porażki i musimy to kontynuować jak najdłużej.