Nsame: Chcę podziękować kibicom za danie mi siły

- Dzisiejszy mecz był dla mnie bardzo emocjonalny. W zeszłym roku przeżyłem wiele trudnych chwil. Wiem, że czasem w piłce nożnej nie jest łatwo znaleźć właściwe słowa czy odpowiednie podejście, ale nie mam żadnych złych uczuć wobec kibiców ani wobec Gonçalo Feio za to, co działo się w przeszłości. Dzisiejszy mecz był dla mnie istnym szaleństwem, bo to pierwszy raz, kiedy otrzymałem takie emocje od naszych kibiców. Właśnie dla takich chwil gram w piłkę nożną. Chcę dawać pozytywne emocje i również je otrzymywać. - Chciałbym więc podziękować kibicom za wspieranie drużyny, całego klubu. Także za to, że dali mi tę siłę i te emocje, bo dla mnie to było coś więcej niż tylko zdobycie gola. - Potrzebowałem więcej czasu, żeby odnaleźć się w Legii. Czasami piłka nożna właśnie taka jest. Muszę teraz pozostać sobą, kontynuować swoją drogę i dalej pomagać drużynie oraz trenerowi. - Kluczem do zwycięstwa było dziś po prostu trzymanie się naszego modelu gry — utrzymywanie się przy piłce, poruszanie się z nią, zmiany pozycji, rotacje i tworzenie okazji. W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie dwie lub trzy sytuacje bramkowe, były też te feralne spalone. W drugiej połowie dominowaliśmy przez jej znaczną część i to było kluczem do wygranej. Musimy dalej tak grać, pracować w ten sposób i na pewno coś wielkiego może się dla nas wydarzyć. - Co czułem po anulowanych golach? Myślę, że nic — po prostu kontynuowałem swoją pracę, dalej dawałem wsparcie partnerom, walczyłem dla drużyny i starałem się szukać miejsca w polu karnym. W drugiej połowie Bartosz Kapustka zagrał mi świetną piłkę, a ja musiałem się tylko skupić, żeby wykończyć tę akcję. Ta bramka dała nam dużo pewności siebie i energii — razem z naszymi kibicami. - Czy Banik Ostrawa był dla nas trudnym rywalem? Oczywiście, że tak — ma jakościowych zawodników. Dzisiaj jednak wynik był po naszej stronie i to jest najważniejsze. Wywalczyliśmy awans do następnej rundy i dalej musimy grać bardzo dobrze jako zespół. - Czy Legia jest drużyną na miarę Ligi Europy? Oczywiście, dlatego dalej tu jesteśmy. Jeśli grasz w piłkę i myślisz, że przegrasz, to nie ma sensu wychodzić na boisko. Wierzymy w siebie i musimy kontynuować naszą dobrą formę, dalej pokazywać taki obraz Legii — dla naszych kibiców, ale też dla wszystkich fanów w Polsce. Jesteśmy Legią — najlepszym klubem w kraju — i musimy to dalej udowadniać. To jest dla mnie najważniejsze.

- Taki jest futbol — czasami o niektórych rzeczach decydują detale, centymetry. Dziś przez to udało mi się zdobyć tylko jednego gola, choć trafiłem do siatki trzy razy. Najważniejsze jest jednak zwycięstwo i awans do następnej rundy — powiedział po zwycięstwie w rewanżu z Banikiem Ostrawa napastnik Legii Warszawa, Jean-Pierre Nsame .

Nsame za Faio a Nsame za Edka - 1 godzinę temu, *.166.125 to 2 inni piłkarze



przypominam ostatnie sparingi przed sezonem gdzie wchodził na kilka minut



szacun dla Edka że zauważył jego rosnącą formę i dał mu szansę



reszta to jego zasługa odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.datapacket.com Jesteś mniernym pikarzem przyznaj się że grałeś na zwolnienie trenera Feio. I potrzebowałeś 3 strzałów aby strzelic bo wiecznie na spalonym. Trzecia bramka też ze spalonego tylko sędzia nie zauważył😎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl No i się zaczyna...



e(L)zone nie może przeboleć wczorajszego zwycięstwa i dobrej postawy Nsame, więc uczepił się Cezara, który ładnie go wyjaśnił przed chwilą. Kiedy argumentów brak zaczyna się podszywanie. odpowiedz

Pomidor - 3 godziny temu, *.play.pl A ja uważam ze to dalej jest wielki Ogórek!!!

Nicpon i len 💩 odpowiedz

Amator z ego z metra cięty - 4 godziny temu, *.play-internet.pl I pomyśleć jakim yyyylopem była na miękka faja odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Amator z ego z metra cięty:

Nsame w tamtym okresie przebiegał 6 km w meczu, zupełny brak zaangażowania, na trenigach też się ponoć obijał,każdy widział jak się snuł po boisku.Koledzy mu nie podawali bo nie zasługiwał swoją postawą.Akurat w tym przypadku nie było żadnej winy Feio.To tylko błedna narracja jednego jego wielbiciela,stulejarza na tym forum,a nie fakty.Co innego w przypadku Alfareli,któremu Feio nie umiał przypisać odpowiedniej pozycji na boisku.Ja wtedy pisałem,że jedyną pozycją dla niego jest lewe odwrócone skrzydło.Alfarela to wyrzut sumienia Feio i duży bład,gdyż nie umiał wykorzystać jego możliwości. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @e(L)zone: Tro(L)zonku każdy ma oczy i widzi, że się po prostu nie znasz. Żadne kłamstwo tego nie zmieni. :) odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.play.pl @e(L)zone:

czyżby? A kiedy to on zagrał cały mecz? odpowiedz

nymirek - 6 godzin temu, *.rcncustomer.com Już ma moją sympatię, zostań legendą Legii, Jean! odpowiedz

Mazurek - 6 godzin temu, *.nesebar-lan.net Może kumaci przeproszą Zielińskiego i zawodników? Kupił ich tanio Faja podchodzeniem pod Żyletę. odpowiedz

grzesiek - 8 godzin temu, *.centertel.pl prawdziwy snajpier. Wszołka koniecznie na skrzydło dać. Przecież wszołem to najwieksza robote tam robi. Chłop ma niespożyte sily odpowiedz

Balcer - 9 godzin temu, *.orange.pl Jak to dobrze że myliłem się co do niego odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Balcer: wychodzi, że się wszyscy mylili. Włącznie ze mną. odpowiedz

Balcer - 4 godziny temu, *.orange.pl @Arek: Ale jeżeli mielibyśmy się tylko w taki sposób mylić, to ja to biore w ciemno odpowiedz

Wars - 10 godzin temu, *.plastcom.pl Super Nsame !!! Dostaje podania to gra jak z nut, zawsze w niego wierzyłem... Do boju Legio !!! odpowiedz

Pablo - 10 godzin temu, *.centertel.pl Jak tak dalej pójdzie, to posadzi nasz nowy nabytek na ławce🙆Albo razem w parze zagrają, to dopiero mogło by być coś.Marzy mi syduet pokroju Niko z Prijo🙂💪 Osobiście nie byłem krytykiem Nsame, byl mi o obojętny piłkarsko, ale przyznaję, że teraz jestem pod wielkim , pozytywnym wrażeniem.Napastnik pełną gębą. odpowiedz

to jest proste jak pęczek drutu - 11 godzin temu, *.vodafone-ip.de jak starasz się biegać, walczyć i do tego strzelasz ważne bramki to jesteś oklaskiwany



ale jak jest leniem, na boisku pomagasz przeciwnikom a w czystych sytuacjach z centymetra przenosisz piłkę nad bramką to na co liczysz?

bronią ciebie tylko takie same życiowe przegrywy i ci co sprowadzili



nie wiemy jak było ale jeśli Nsame faktycznie zrobił sobie przygotowanie przed sezonem na własny koszt to świadczy o jego charakterze bo bramki potrafi strzelać



a co dodatkowo przed sezonem zrobił Hodyn ze swoją nieskutecznością i złymi wyborami?



co zrobił przed sezonem Głal aby nie psuć 95% akcji i strzałów które marnowały siły drużyny i narażały na kontry?



chyba nic bo jest jak było



trudno takich ogórów dopingować i głaskać tylko jak najszybciej sprzedać/oddać/przesunąć do drugiej drużyny odpowiedz

Mateusz z Gór - 11 godzin temu, *.orange.pl @to jest proste jak pęczek drutu: Przed poprzednim sezonem też miał własne zgrupowanie, ale to nie przekonało Feio, by dać mu w ogóle szansę. odpowiedz

e(L)zone - 10 godzin temu, *.interkam.pl @to jest proste jak pęczek drutu:

podpisuje sie pod tym w 100%,brawo! odpowiedz

e(L)zone - 10 godzin temu, *.interkam.pl @to jest proste jak pęczek drutu:

Po prostu wziął sie w garść i za robotę. Zobaczył że w Szwajcarii go nie chce przeciętny klub,w Legii też był na wylocie,więc zaczął walczyć o swoje piłkarskie życie.Z korzyścią dla nas. odpowiedz

Mateusz z Gór - 10 godzin temu, *.orange.pl @e(L)zone: Ty już nie wymyślaj, tylko przyznaj się do własnej kompromitacji. :D Jego klasę było widać w zeszłym sezonie, było widać od pierwszych meczów obecnego. Ale żeby to dostrzec trzeba nie być Znafcą Niczego. Fajnie Radnicki też wczoraj pokazał ile warte są te Twoje spostrzeżenia. 👍 odpowiedz

Rumcajs - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @e(L)zone: Drogi, były Znawco. Tak jak Cię lubię i lubię z Tobą dyskutować tak tu muszę (niestety) ostro Cię zganić. Tak jak w przypadku Oyedele się nie popisałeś, nie doceniałeś go, byłeś do niego uprzedzony, bo "nie ma rozegrania do przodu", bo "nie ma podań otwierających do bramki rywala", bo "gra za mało ofensywnie" (tak jak by to było najważniejsze na pozycji def. pomocnika) tak w przypadku Nsame również jesteś uprzedzony i nie chcesz lub nie potrafisz dostrzec jego walorów i uwypuklasz jego deficyty. Tu muszę się mocno uderzyć w pierś i przyznać, że Nsame kiedyś skreśliłem, nie wierzyłem w niego choć czasami przychodziła mi myśl, że przy innym trenerze, innym ustawieniu on może jednak sporo dać. Jednak jego przeszłość z ligi szwajcarskiej wcale nie tak odległa dawała mi trochę do myślenia, że niemożliwe aby tak szybko podupadł piłkarsko. Nie potrafisz tego dostrzec i się przyznać, że jesteś uprzedzony względem niektórych piłkarzy, wyolbrzymiasz ich błędy i pomijasz atuty. Ja to obserwuję (czytam) z boku więc łatwiej mi dostrzec Twoje niechęci, nieobiektywne oceny i komentarze względem niektórych piłkarzy. Być może jest tak, że nawet jak się patrzy w lustro to nie dostrzega się swojego, negatywnego czy niesprawiedliwego podejścia lub zachowania. Ja naprawdę wyczuwam u Ciebie niechęć do niektórych grajków z Twoich komentarzy i nie potrafię tego zaakceptować i pominąć. Nie pisz więcej o tym, że Nsame nie nadaje się do presowania czy szybkiej kontry, gry kombinacyjnej, bo to oczywiste i nawet laik to dostrzega. Za niego ma zap..przać kto inny, może dwa razy bardziej biegać, presować, walczyć ale Nsame ma coś z czym trzeba się urodzić. Niesamowity instynkt strzelecki, wykończenie, świetnie ułożoną nogę do strzału. Z tym trzeba się urodzić, tego nie wytrenujesz. Przy dobrze ustawionej drużynie i szczęściu on może dać Legii wiele goli. To nie przypadek, że co mecz strzela gola, a tu miałby nawet hat-tricka gdyby nie minimalne spalone. Ty chcesz grać szybką, kombinacyjną piłkę, a nie zawsze się tak da i nie zawsze przynosi to efekt. Iordanescu dostrzegł w Nsame coś czego nie widział lub nie chciał widzieć Feio, rasowego kilera i pod niego ustawia ofensywę. Ty dalej będziesz stosował swoją narrację, że przy lepszych przeciwnikach on będzie bezużyteczny, że nadaje się na góra 20 minut. Ile zagrał z Banikiem? Co zrobił dobrego w przodzie oprócz goli, widziałeś czy może celowo odwracałeś głowę gdy nie tracił piłek, zastawiał się, przetrzymał piłkę dając kolegom możliwość podejścia do przodu lub dawał się sfaulować na połowie rywala? Czy Banik (3 siła ligi mocniejszej od polskiej, lepszy od Sparty) to już ten mocny rywal według Ciebie czy skoro Nsame zagrał dobrze to uznasz, że to słaby rywal więc Kameruńczyk miał łatwo? Zarzucam Ci nieobiektywizm, uprzedzenia i niesprawiedliwe oceny piłkarzy. Sorry za krytykę ale musiałem. Bez obrazy i pozdro. odpowiedz

Egon - 11 godzin temu, *.waw.pl Po ostatnim pobycie w Legii oraz nieudanym wypożyczeniu, początek sezonu w wykonaniu Nsame jest dla mnie bardzo dużym, pozytywnym zaskoczeniem.



Mecz z Banikiem był najlepszym meczem Nsame w Legii.

Strzelił 3 gole, ale przede wszystkim wytrzymał na dużej intensywności do 80 minuty meczu, czego akurat po nim sie nie spodziewałem.



Jeżeli utrzyma taka jakość, to szybko przekona do siebie kibiców, których do tej pory nie zachwycił. odpowiedz

Znawca - 11 godzin temu, *.154.150 Co mecz gol - brawo! Jak tak dalej pójdzie to go jeszcze wykupią przed zamknięciem okna 🤯 odpowiedz

Piotri - 8 godzin temu, *.tauron.pl @Znawca: Przecież on już jest naszym zawodnikiem, wykupiliśmy go z Como :D odpowiedz

M3 - 11 godzin temu, *.tpnet.pl Jestem mega pozytywnie zaskoczony. Gość strzela w każdym meczu! Gdyby nie minimalne spalone, to by miał wczoraj trzy bramki! Biega, walczy, oddaje serce! Brawo! Tylko Legia!!! 🔴⚪️🟢 odpowiedz

Roman - 11 godzin temu, *.netfala.pl Tak trzymaj Janie-Piotrze! 👏 odpowiedz

Krzeszczu - 11 godzin temu, *.126.214 To chyba najstarszy strzelec bramki w historii europejskich pucharów? odpowiedz

Gil - 13 godzin temu, *.play.pl To jakim cudem feio go nie doceniał? odpowiedz

Toman - 13 godzin temu, *.play.pl @Gil: Na pewno, JP wygląda, po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym, lepiej niż za czasów Feio. Być może to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Jednak na pewno, nasz aktualny trener widzi więcej niż poprzedni.

Jest dobrze, nie ma co narzekać. Sam Nsame nie czuję urazy do Feio i zachowuje klasę, my te nie powinniśmy szukać afery jak dziennikarz TVP i skupiać się na kolejnych meczach. odpowiedz

Lupus - 10 godzin temu, *.centertel.pl @Gil: Sam był "dziadziem feio" na dodatek ślepym.

Nie wierzę, że Pan JP Nsame rok temu był gorszy niż obecnie- czyli nie potrzebnie kupiony Białorusin odpowiedz

qemp - 13 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Z takim zaangażowaniem jak w meczu Ostrawą. Panie Piłkarz, to będziesz otrzymywać same pozytywne emocje. odpowiedz

Rafal - 13 godzin temu, *.orange.pl Cos cicho z komentarzami jaki to ogor . Powiem szczerze nie znosilem fajki i widzialem ze to byl wariat . On nie trzymal poziomu . odpowiedz

Chudy Grubas - 12 godzin temu, *.78.183 @Rafal:

Stary, ale to takie pieprzenie z tym teraz. Ludzie z nim jechali bo rzeczywiście był mocno pod formą, mało biegał, piłki które dostawał marnował, nie grał tego co robi teraz.

Oczywiście że to "zasługa" byłego trenera który typa dość szybko odstrzelił i jeszcze toksycznie cisnął.

Bądźmy uczciwi, Nsame teraz gra fenomenalnie, ale rok temu nie pokazywał nawet ułamka tego co np we wczorajszym meczu, w poprzednim sezonie jak dostawał szansę to ani razu nie pamiętam aby sprintem wracał bronić na swoją połowę, a teraz robi to regularnie. Nie wiem gdzie jest przyczyna tej zmiany? Trening,, mental, trener? A może wszystko na raz? Nie ma co się zastanawiać, ważne że facet odpalił i daje bramki, tego się wymaga od napastnika. odpowiedz

Ech - 11 godzin temu, *.net.pl @Chudy Grubas: Dziękuję za słowa mądrości. Strasznie męczące jest to "od ściany do ściany". Jacek Zieliński odsądzany od czci i wiary najwyraźniej aż taki beznadziejny nie był. Mori beznadziejne pierwsze pół roku, a co potem chłop odpalił. Nsame jeszcze przecież na okresie przygotowawczym i sparingach marnował okazje nagminnie. Czasem po prostu trzeba trochę cierpliwości. odpowiedz

Mateusz z Gór - 11 godzin temu, *.orange.pl @Chudy Grubas: Grał to samo. Był pierwszym obrońcą we własnym polu karnym przy stałych fragmentach. W ataku ustawiał się zawsze tam gdzie trzeba. Różnica taka, że wtedy nie podawano mu piłek w ogóle i oczekiwano biegania bez sensu zamiast inteligentnej gry jak teraz. Wczoraj była świetna sytuacja z początku meczu, gdzie Morishita rzucił długą piłkę, a Nsame mu pokazuje, że ma mu grać krótko. No i Morishita się dostosował i następnie podawał mu konsekwentnie tak jak Nsame chciał. I to zaowocowało. W zeszłym sezonie nie tylko trener, ale i piłkarze nie mieli do niego zaufania. Dobrze, że to się zmieniło. Chciałbym, żeby to jeszcze zaczęło hulać w wysokim pressingu, bo Kameruńczyk ma mega wyczucie jak zespół ma się przesuwać, ale w obu ostatnich meczach, gdy wychodził w podstawowym składzie koledzy nie słuchali jego wskazówek, a on świetnie ustawia wszystkich na boisku. To środkowy napastnik zawsze daje sygnał do pressingu i jeśli on rusza to cały zespół musi iść za nim. Nie robił tego Alfarela z Koroną, nie robił niestety też wczoraj Morishita, którzy byli najbliżej. Jeżeli dojdzie jeszcze ten element to Nsame zamknie mordy nawet największym krytykantom.



W ubiegłym sezonie Nsame nie dostał prawdziwej szansy. Nie dostał choćby dwóch takich meczów jak ten wczorajszy i z Koroną. A takiej inteligencji w ataku bardzo brakowało. Polecam wrócić do powtórek z wczorajszego meczu i zobaczyć co robił Nsame, gdy koledzy dochodzili do sytuacji. Jak ściągał pozycjonowaniem, czy też dosłownie ręką przepychał rywali z linii strzału. Gdyby nie jego obecność na boisku czy to Morishita czy Alfarela nie mieliby tyle miejsca na dryblingi. To samo wyprowadzenie piłki. To jak Nsame przetrzymywał i rozprowadzał piłki w środku pola przy szybszych atakach i po przejęciach to jest to, czego oczekuje się od napastnika. Nie świrował jak Gual - nie kiwał, nie szukał trudnych podań, z których wyjdzie 1 na 10, tylko wykorzystywał swoje atuty i grał w tempo do najbliższego, a następnie wychodził na pozycję i ściągał rywali robiąc miejsce kolegom. Przy takim piłkarzu cały zespół rośnie. Po to sprowadzamy zawodników, którzy coś w piłce osiągnęli, żeby korzystać z ich doświadczenia i rozwijać się. I to właśnie zaczyna się dziać dzięki Nsame. Szkoda, że tak późno, ale dobrze, że w ogóle w końcu to się dzieje. odpowiedz

Sober - 13 godzin temu, *.orange.pl Jestem w szoku jaką metamorfozę przeszedł ten piłkarz od kiedy jest trener Iordanescu.

Oby tak dalej ! odpowiedz

(L)eming - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Podziękuj tym co robili z ciebie💩 odpowiedz

Przemo - 13 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @(L)eming: i po co ten negatywny komentarz? Nsame - gratulacje, podziękowania i powodzenia! odpowiedz

Ornitolog - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @Przemo: a jaki komentarz ma napisać sfrustrowany dzieciak z RTSu albo KSP? Przecież połowa tutaj to podszywki. odpowiedz

Warszawiak - 14 godzin temu, *.netfala.pl Ukłony dla Pana Piłkarza :) odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 14 godzin temu, *.mm.pl Siwobrody jednak kocur. odpowiedz

Tylko Legia - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl ❤️🤍💚 odpowiedz

Stary Kibic z Żylety - 17 godzin temu, *.orange.pl Pan NAPASTNIK :) odpowiedz

