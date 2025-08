Frydrych: Pozostał tylko smutek

Piątek, 1 sierpnia 2025 r. 02:15 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Muszę powiedzieć, że dziś to nie był nasz dzień. Nie zagraliśmy tak dobrze, jak potrafimy. Cała drużyna jest teraz smutna - powiedział po porażce w rewanżu z Legią Warszawa kapitan Banika Ostrawa, Michal Frydrych.









- Zabrakło nam szczęścia. W końcówce meczu mogliśmy strzelić bramkę na 2-2 z rzutu karnego i doprowadzić do dogrywki. Niestety, nie udało się i pozostał tylko smutek. Musimy się przygotować jednak na następne mecze eliminacji Ligi Konferencji i spróbować awansować do fazy ligowej.



- Wiedzieliśmy, że Legia jest dobra z piłką przy nodze, że ma świetnych zawodników w środku pola, którzy zagrali bardzo dobry mecz. Rafał Augustyniak, Juergen Elitim i inni bardzo dobrze utrzymywali się przy piłce, co było dla nas trudne, bo tylko mogliśmy za nimi biegać. Znaliśmy również nasze mocne strony, jak kontratak i udało nam się zdobyć gola po stałym fragmencie gry, ale na tym szczęście się skończyło.