Prekop: Przegraliśmy z naprawdę klasowym zespołem

Ten mecz się oglądało jak grę Legii ze starych edycji europucharów, gdzie klasowy rywal cały czas atakował, był przy piłce, robił ładne akcje, a to my dobrą organizacją gry i czasami fartem lub sumą przypadków zdobywaliśmy gola i dobry wynik. Z tym, że to tym razem Legia była tym ładniej grającym klasowym zespołem. Fajnie się to oglądało. Dawno takich emocji nie miałem oglądając nasz mecz. Banik to na serio niezła drużyna. Ten mecz to mógłbyć taki kamień węgielny dla tego zepołu. Pokazali charakter w wielu momentach, walkę do końca, indywidualną jakość i niezłe akcje. Nsame pokazał to czego nie miał już dawno napastnik u nas, czyli zimną krew i skuteczność. Nawet ten strzał obok bramki, gdzie dostał dośrodkowanie za plecy i cofając się uderzył główką tuż obok słupka. Potem w wywiadzie też skromnie o sobie gadał. Fajny gość. Skrzydła śmigały. No i Tobiasz wreszcie wydaje się, że jest już bardziej bramkarzem Legii, a nie jakimś chłopaczkiem z talentem. Bramkarz Legii to jest gość, który jest pewny, krzyknie mocno na obrońców i ma jaja. Nie chcę zapeszać, ale na każdej pozycji wygląda to dość dobrze i co najważniejsze zmiennicy też dają radę. Kurde mieć jako rezerwowych takich kozaków jak tata i syn Jędza i Ziółkowski🙂 Iordanescu to też widać, że opanowany i konkretny, normalny gość i dobry trener z dobrym mentalem. Powinni jeszcze ściągnąć z dwóch klasowych zawodników do środka i na skrzydło. Presja wciąż jest duża. Oczekiwania są jak zwykle i presja na chłopakach i trenerze. Wczoraj było blisko odpadnięcia. Jak zrobią wynik minimum i zejdzie presja np. ze Szkurina, to na serio może być dobrze w tym sezonie

