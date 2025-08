Sędziowie meczów z AEK-iem

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

exsa - 5 godzin temu, *.orange.pl Rumun moze okazac sie pomocny !!! odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Oby byli lepsi od tego oszołoma z wczoraj. odpowiedz

singspiel - 6 godzin temu, *.atman.pl @Arek: gość był dramatyczny. koledzy z VAR chcieli mu pomóc, ale uparty jak osioł😁 odpowiedz

Trampek - 7 godzin temu, *.orange.pl Miejmy nadzieje ,że nie będzie drugim swoim rodakiem ... ...Paduranu odpowiedz

Znachor - 8 godzin temu, *.tvksmp.pl Rumun pewnie ok. Bardziej obawiam się Szkota. odpowiedz

Trampek - 7 godzin temu, *.orange.pl @Znachor: Ta. Nie byłbym taki pewny. Był już rumuński sędzia ...nazywał się ... Paduranu . Powinieneś znać to nazwisko - wiedząc czym się zapracował na swoją .." sławę". odpowiedz

bzdury - 8 godzin temu, *.196.77 Feșnic urodził się i grał w juniorach Cluj. Raczej na pewno kibic. To właśnie tam Nasz Alec Baldwin zdobył z tym klubem Mistrza i dwa Superpuchary. Dobrze zapamiętany przez kibiców. Raczej dobrze to wróży :) :) :) odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.play.pl I co? Znowu bedzie karny za to, ze napastnik kopnie Wszolka w noge po podaniu na 5 metrowy spalony? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 9 godzin temu, *.plus.pl Choćbyś się umył... odpowiedz

Spod kapelucha - 9 godzin temu, *.126.11 No to pograne ... odpowiedz

Żmija - 10 godzin temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

Krzeszczu - 10 godzin temu, *.105.184 No to pograne odpowiedz

jahujah - 10 godzin temu, *.232.13 @Krzeszczu: yo, elegancko odpowiedz

Pawełek - 10 godzin temu, *.netfala.pl Nasz Edzio dogada się z sędzią z Rumunii 😜 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.