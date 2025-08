Dziś przypada 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie o godzinie 17:00 ludność Warszawy rozpoczęła walkę o wolność z niemieckim okupantem. Dlatego też co roku w Godzinę "W" stolica Polski zatrzymuje się. Tysiące mieszkańców Warszawy w ten sposób oddaje hołd Powstańcom Warszawskim, którzy w 1944 roku walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny. Od wielu, wielu lat kibice Legii biorą czynny udział w obchodach rocznicowych, a na stadionie przy Łazienkowskiej 3 wielokrotnie prezentowane były oprawy z powstańczym motywem. Cześć i Chwała Bohaterom!

Legia Pany - 4 godziny temu, *.play.pl Cześć i chwała Bohaterom! odpowiedz

Pawełek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Dlaczego wczoraj nie było żadnej oprawy tematycznej w tym temacie na Żylecie??? odpowiedz

LEGIA PANY - 4 godziny temu, *.play.pl @Pawełek: Bedzie na pewno na arce odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Pawełek: może dlatego że Żyleta była zamknięta odpowiedz

W punkt - 1 godzinę temu, *.78.84 @Autor: 😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Hzt - 7 godzin temu, *.orange.pl Moglibyście napisać gdzie poszczególne grupy planują obchody odpowiedz

Polska dla Polaków - 7 godzin temu, *.plus.pl Cześć Żołnierzom, hańba dowódcom. odpowiedz

antybydlak - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Polska dla Polaków: tobie hańba odpowiedz

Polska dla Polaków - 4 godziny temu, *.plus.pl @antybydlak: Polskojęzyczne się nie liczy, wrócisz skąd przybyłeś. odpowiedz

Michal - 7 godzin temu, *.net.pl jak zawsze kozak, am najwyzszym poziome. Sa tematy ktore przy Ł3 wybrzewiaja wyjatkowo wyniosle!

Czesc i chwala Bohaterom! odpowiedz

Legia na zawsze - 5 godzin temu, *.net.pl @Michal: 👍 odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net @Michal: Wyniosłe to są nasze władze, zapewne chodziło Ci o wzniosłość. Pozdro

Cześć i Chwała Bohaterom! odpowiedz

