Ziółkowski odejdzie do Serie A?

Jak informuje pilkanozna.pl, dobra postawa Jana Ziółkowskiego spowodowała, że zawodnik Legii wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. "Ziółkowski trafił na radar Udinese Calcio. Włosi od dłuższego czasu obserwują utalentowanego piłkarza i chcą go sprowadzić do siebie. Do Legii miała trafić już nawet pierwsza oferta z Udine." - czytamy.

Fan.Grotynskiego - 1 godzinę temu, *.play.pl To jest Najlepszy wychowanek stoper od lat. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.239.95 Jak Loczek go sprzedać za mniej niż 10 milionów Euro to będzie totalnym kretynem, I tyle w temacie odpowiedz

Radek - 2 godziny temu, *.plus.pl Bzdura totalna jakie Udinese 🤦‍♂️ jak oni robią transfery za max 3-4mln. Nie stać ich odpowiedz

Beton - 2 godziny temu, *.play.pl To ma być poważna oferta ? Za takie drobne to Czesi i Słowacy nawet nie siadają do rozmów. Nie można osłabiać drużyny w takim momencie za takie g.. pieniądze. W pucharach leżą większe kwoty na boisku. Pozatym nie można sprzedawać swoich najlepszych piłkarzy takim cieniasom jak Udine. I co tam ziółek osiągnie w tej drużynie co najwyżej środka tabeli ? A Lyon to już kompletne nieporozumienie. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Jeżeli Oyedele został kupiony za 6 milionów euro, to wartość piłkarska Ziółkowskiego powinna się przynajmniej od takiej kwoty dopiero zaczynać. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Legia musi się cenić. Co najmniej 10 mln euro. Jeśli nie to zawsze będziemy dostarczycielem tanich talentów, a zarabiać będą bogate kluby. odpowiedz

Borsalino - 3 godziny temu, *.orange.pl Jest wyceniany czyli mam klauzulę odejścia w kwocie 4 mln czy ktoś go na tyle wycenia ?

20 latek o tych parametrach to kwota co najmniej 8 mln a gdy nie ma ciśnienia i jest jeszcze zainteresowany gra dla nas to krzyczałbym 10-12 mln . odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl $ mln euro??? chyba że to pierwsza z 4 rat! odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.comcast.net NIE!! Mam nadzieje, ze klub jak i sam Piłkarz zadecydują o pozostaniu w Legii do (przynajmniej) końca tego sezonu. Ziółko wydaje się mieć największą możliwość rozwoju jako młodziak w całej Ekstraklasie. Patrząc obiektywnie - gra dla największego i rozpoznawczego klubu w Polsce. Ma (prawie) zagwarantowane że będzie grał większość meczy w całym wymiarze czasowym. Może się jeszcze dużo nauczyć i przyłożyć do osiągnięcia większych sukcesów klubowych i indywidualnych. Jak ma odejść, to na koniec sezonu.



Klub niech podpisuje 2 roczny kontrakt z klauzą wykupu za 10 baniek (minimum). Jak młody będzie dalej się rozwijał w takim tempie i notowa takie występy jak wczoraj, to osiągnie dużą karierę i pomoże Legii odpowiedz

L56 - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie róbcie tego jemu i nam.

Weźmiecie parę groszy a piłkarz za rok wyląduje w VII lidze greckiej albo tureckiej.

Niech pogra rok w lidze Europy i wtedy pewnie da radę każdej lidze a legia weźmie z 10mln odpowiedz

menager - 3 godziny temu, *.32.69 Dwucyfrowa kwota transferu+ 30% z następnego transferu i niech idzie ;) odpowiedz

As - 3 godziny temu, *.orange.pl He Kosta go chce, zwolnią go i kaput...Graj dla Legii z dwa sezony jeszcze... odpowiedz

Tomek 82 - 3 godziny temu, *.150.241 Cztery bańki🫣To jakaś kpina chyba😀 odpowiedz

12kufli - 3 godziny temu, *.orange.pl Nawet taki Motor potrafi się postawić i krzyknąć ponad 10 M euro za swojego małolata. A w Legii ciągła promocja🤬 odpowiedz

Markus Merk - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jak dadzą 10-15 milionów euro to być może. odpowiedz

hdp8 - 4 godziny temu, *.play.pl Horror - jak za takie grosze ( 4 mln euro ) sprzedamy naszego NAJLEPSZEGO 20-letniego obrońcę to KRYMINAŁ. odpowiedz

Mateusz Sucker - 4 godziny temu, *.orange.pl Zaczęło się. Tradycyjnie, reprezentacja, podpuchy redaktorków i menago, wyjazd w młodym wieku, bo przecież kasa, misu, kasa.

A później powrót przez ligi turecki, chińskie i wieczyste.

Obyt to sie nie sprawdziło, oby młody i jego rodzice dali mu szansę na rozwój w najlepszej drużynie Polski. I niech pamięta, że nie każdy jest Lewandowskim, ale częściej Karwanem czy Puchaczem. odpowiedz

kubuś - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Utalentowany stoper 20 letni Legia powinna zażądać 12 milionów euro,żeby sprzedać Janka za 10 mln euro. odpowiedz

e(L)zone - 4 godziny temu, *.interkam.pl Jeżeli już sprzedawać to za 10-12 mln e nie mniej i kupić w zastępstwie nowego,dobrego stopera, 6-tkę,8-kę i 2 skrzydłowych,żeby wejść na konkretny poziom,conajmniej LE i realnie walczyć o mistrza.W innym wypadku nie ruszać chłopaka! odpowiedz

Sober - 4 godziny temu, *.orange.pl Wiadomo że prędzej czy później odejdzie do lepszej ligi.

Chłopak ma talent i gra co raz lepiej i co raz pewniej.

Mam tylko nadzieję że jeszcze ten sezon zostanie w Legii i pomoże zdobyć MP. odpowiedz

Emo - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Nieeeeeeeeeeeeeeeeee 😤

Janek zostaje! odpowiedz

Bronek 49 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl mam nadzieje że za 4 mln euro Legia go nie sprzeda chcą go kupić to niech płacą od 10mln euro wzwyż odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl od 5 mln euro wzwyż sprzedać i kupić kogoś za niego za 3-4 mln euro ;) odpowiedz

xxL - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @grzesiek: to ty chyba jakis doradca finansowy miodka jestes. młody pilkarz z potencjałem, wyceniany na 4 mln ma zostac sprzedany za 5? 10-12 to minimum odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @xxL: zejdz na ziemie narazie nikt tyle nie da... odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @grzesiek: Więc niech go nie sprzedają teraz. Chłopak ma jeszcze 3 lata kontraktu. Gorzej jeśli jakiś rekin handlu wpisał mu taką klauzulę… odpowiedz

xxL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @grzesiek: a jest jakieś parcie by go JUŻ sprzedawać?

poniżej masz 3 najwyzsze transfery wychodzace z polskiej e-klapy. same tuzy ;-) a jednak mozna

Ante Crnac (z Rakowa do Norwich, 2024 rok) – 11 mln euro.

Kacper Kozłowski (z Pogoni do Brighton, 2021 rok) – 11 mln euro.

Jakub Moder (z Lecha do Brighton, 2020 rok) – 11 mln euro.



dlaczego Ziółkowski miałby być tańszy? odpowiedz

Witamina1916 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl 4 mln to chyba żart,zacznijmy się cenić w europie. Ma umiejętności,i walczak nie boi się + super mental gość zaraz wskoczy do kadry odpowiedz

Co to to nie - 4 godziny temu, *.play.pl Za tyle to nie sprzedawać, minimum 8 milinów by zacząć rozmowy odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Moim zdaniem od 15 mln powinniśmy zaczynać negocjacje jakby chłopak był Chorwatem już by za niego krzyczeli 30mln... Trzeba się w końcu zacząć szanować odpowiedz

Heh - 4 godziny temu, *.jmdi.pl 4 miliony za perspektywicznego, rosłego obrońcę to żart. Realna cena za Ziółka to moim zdaniem minimum 8-14 mln ojro. Jak zapłacą grosze, to nie będą go szanować, posadzą na ławce i zmarnują karierę. odpowiedz

Wymiatacz1916 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Serio? 4 miliony za młodego, utalentowanego obrońcę? Za mniej niż 8 nawet nie powinni rozważać jego sprzedaży. Ale Mioduski polasi się zaraz na te 4 miliony żeby latać dziurę nie bacząc na to ile realnie można zarobić na Ziółkowskim. Nie ma lepszego obrońcy w składzie od niego na dzień dzisiejszy. Puchary, liga, puchar Polski. Żenadą będzie teraz go za marne ochłapy sprzedać odpowiedz

Aaaaaaa6 - 4 godziny temu, *.wifimax.pl 4 melony 🤣 odpowiedz

