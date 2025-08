Z obozu rywala

Arka przed meczem z Legią. Powrót po pięcioletniej przerwie

Sobota, 2 sierpnia 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 20:15 Legia Warszawa rozegra pierwszy mecz ligowy w sezonie 2025/26 przy Łazienkowskiej. Przeciwnikiem "Wojskowych" będzie zeszłoroczny zwycięzca I Ligi i tym samy jeden z beniaminków - Arka Gdynia. Gdynianie wracają do najwyższej klasy rozgrywkowej po pięciu latach, choć na samym starcie zaliczają wpadki nie tylko na boisku. Zapraszamy na raport z obozu gdyńskiej drużyny.