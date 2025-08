GieKSiarze mobilizują się na wyjazd do Warszawy

Pod koniec października zeszłego roku GieKSa przyjechała do Warszawy w 1735 osób, w tym Banik (55), JKS Jarosław (24) i ROW Rybnik (1). Katowiczanie zaprezentowali wówczas oprawę - transparent "Gieksiarze atakują!", ponad którym rozwinięta została malowana sektorówka przedstawiająca Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, a nad nim katowicki Spodek, stylizowany na statek kosmiczny.

Kibice GKS-u Katowice, którzy ostatnio byli obecni na naszym stadionie wraz z Banikiem Ostrawa na meczu kwalifikacji Ligi Europy, 10 sierpnia przyjadą na Łazienkowską na ligowe spotkanie swojego klubu. Na Górnym Śląsku trwa mobilizacja, by pojawić się w Warszawie w jak najlepszej liczbie. Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, GieKSiarze zapłacą 200 złotych. Osoby z rocznika 2009 i młodsze mogą liczyć na sporą zniżkę i wyjazd w cenie 150 zł.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Klub porażka - 4 godziny temu, *.play.pl Nie maja dosyc? Przyjechali z Banikiem - porazka, w poprzednim sezonie 2 razy sie mobilizowali - 2 porazki. Wspierali Gornika - tez 2 porazki. Gdzie nie pojada na Legie tam porazka :d odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.plus.pl Jadą po 3 punkty, u nas zacznie się sraczka o dwóch meczach w tygodniu odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl @Żmija: No, w Kielcach juz sie zaczela, z Banikiem rowniez. Sraczka, że hoho XDDDDDDD odpowiedz

L1979 - 5 godzin temu, *.jmdi.pl obiektywnie oprawa była niezła odpowiedz

eee - 3 godziny temu, *.centertel.pl @L1979: chyba żartujesz? odpowiedz

LegiaFans - 5 godzin temu, *.ghnet.pl GieJSiarze jak już.. (L)⚽️💪 odpowiedz

Garry - 3 godziny temu, *.centertel.pl @LegiaFans:

Z tymi GieJsiarzami to bym uważałbym szczególnie patrząc na to jak wygląda repertuar Naszych piosenek....... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.