Gual skreślony! - kadra Legii na dwumecz z AEK-iem Larnaka

Sobota, 2 sierpnia 2025 r. 13:45 Woytek

Legia Warszawa zgłosiła zawodników na dwumecz 3. rundy el. Ligi Europy z AEK-iem Larnaka. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 sierpnia o godzinie 18:30 w Larnace, natomiast rewanż 14 sierpnia o godzinie 21:00 w Warszawie. W porównaniu z 2. rundą z kadry ubył Marc Gual, a pojawili się Mileta Rajović i Arkadiusz Reca.









Zgłoszenie dwóch nowych zawodników kosztem jednego było możliwe, ponieważ od 1 sierpnia na listę B mógł zostać przesunięty młody Wojciech Urbański, któremu minęły 24 miesiące gry w stołecznym klubie.



Edward Iordanescu zdecydował się na odsunięcie Marca Guala, ale nie jest to mega zaskoczeniem. Hiszpan zawiódł na początku sezonu i w trzech ostatnich spotkaniach nie podniósł się z ławki rezerwowych. Bramki natomiast zaczął seryjnie zdobywać Jean-Pierre Nsame. Nie da się również nie zauważyć, że rumuński szkoleniowiec woli inny typ napastnika, więc przed Gualem w hierarchii są aktualnie wspomniany Nsame i Ilja Szkurin. Wszyscy czekamy na to, co wniesie do drużyny kupiony za 3 miliony euro Mileta Rajović.



KALENDARZ MECZÓW LEGII



Kadra Legii na dwumecz z AEK-iem Larnaka:



Bramkarze: (3)

27. Gabriel Kobylak (23 l.)

1. Kacper Tobiasz (22 l.)

50. Wojciech Banasik (19 l.) *



Obrońcy: (9)

4. Marco Burch (24 l.)

55. Artur Jędrzejczyk (37 l.)

3. Steve Kapuadi (27 l.)

23. Patryk Kun (30 l.)

12. Radovan Pankov (29 l.)

30. Petar Stojanović (29 l.)

19. Ruben Vinagre (26 l.)

7. Paweł Wszołek (33 l.)

24. Jan Ziółkowski (20 l.) *



Pomocnicy: (11)

8. Rafał Augustyniak (31 l.)

21. Wahan Biczachczjan (26 l.)

11. Kacper Chodyna (26 l.)

5. Claude Goncalves (31 l.)

22. Juergen Elitim (26 l.)

67. Bartosz Kapustka (28 l.)

25. Ryōya Morishita (28 l.)

51. Pascal Mozie (17 l.) *

13. Arkadiusz Reca (30 l.)

53. Wojciech Urbański (20 l.) *

20. Jakub Żewłakow (18 l.) *



Napastnicy: (4)

9. Migouel Alfarela (27 l.)

18. Jean-Pierre Nsame (32 l.)

26. Mileta Rajović (26 l.)

17. Ilja Szkurin (25 l.)





* - Lista B



Wojciech Urbański będzie mógł być wpisany na listę B od 1 sierpnia, gdy miną mu 2 lata od podpisania kontraktu z Legią.



Procedury UEFA dotyczące zgłaszania zawodników:



LISTA A:

Na Liście A może zostać zgłoszonych maksymalnie 25 zawodników.

Wśród nich musi być minimum 8 zawodników "locally trained".

W tej ósemce może być maksymalnie 4 "association-trained players", pozostali muszą być "club-trained".

"Club-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) był zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem).

"Association-trained player" – zawodnik, który między 15. a 21. rokiem życia (uwzględnia się cały sezon, w którym kończy dany wiek) zarejestrowany w obecnym klubie przez trzy pełne sezony (niekoniecznie ciągiem) lub klubach należących do tej samej federacji, co obecny klub (np. innych polskich klubach).

Jeśli klub nie ma 8 takich zawodników, to limit 25 graczy na Liście A jest proporcjonalnie zmniejszany (np. jeśli jest 6 lokalnie wyszkolonych graczy, to lista może zawierać tylko 23 zawodników).

Na Liście A musi się znaleźć co najmniej dwóch bramkarzy.

W sumie (Listy A i B) musi być co najmniej trzech bramkarzy.



LISTA B:



Nie ma limitu liczby zawodników na Liście B.

Zgłoszenia można dokonywać do godziny 24:00 dnia poprzedzającego mecz.

Na Liście B mogą znaleźć się zawodnicy: urodzeni po 1 stycznia 2004 roku (czyli w sezonie 2025/26 mają maksymalnie 21 lat), którzy od swoich 15. urodzin byli nieprzerwanie zarejestrowani w klubie przez co najmniej 2 lata, lub przez 3 lata z maksymalnie jednorocznym wypożyczeniem do innego klubu z tej samej federacji.



Graniczne daty rejestracji zawodników:

- 1. runda eliminacyjna: do 4 lipca 2025 godz. 23:59

- 2. runda eliminacyjna: do 18 lipca 2025 godz. 23:59

- 3. runda eliminacyjna: do 1 sierpnia 2025 godz. 23:59

- 4. runda eliminacyjna (play-off): do 15 sierpnia 2025 godz. 23:59

- faza ligowa: 2 września 2025 godz. 23:59