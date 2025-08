Komentarze (53)

Dr Bomba - 2 minuty temu, *.orange.pl Miernota Mijovic💪 odpowiedz

wtf - 5 minut temu, *.play.pl Ależ oni walczą o tego mistrza,normalnie mecz nie podobny do żadnego innego rozgrywanego po pucharach w ostatnich 4 latach! odpowiedz

(L)egiaENJOYER - 11 minut temu, *.vectranet.pl Cypryjczycy nas zjedzą z taką grą odpowiedz

Dr Bomba - 12 minut temu, *.orange.pl kun, chodyna, szkuryn, urbański nie powinni grać w tej drużynie odpowiedz

(L)egiaENJOYER - 15 minut temu, *.vectranet.pl jak się ogląda takiego chodyne to aż oczy krwawią odpowiedz

Kkkkkk - 18 minut temu, *.jmdi.pl Arka jest w gazie. Idą twardo nawet jeden na dwóch. U nas średnia wzrostu to 170cm i 60kg wagi. Arka ma pół tony cięższy zespół. Chłopy napakowane.

Jedynie nasza obrona daje radę. Pankov brawo.

Kun Mori i gonclaves mają posturę wagi przepiorczej. odpowiedz

Krzeszczu - 18 minut temu, *.bredband2.com Nie bylem przekonany do transferu Pyzy kiedy ten do nas przychodzil. Ale Edzio poodmienial wszystkich wiec i tu mialem nadzieje. Ze ten zapewne sympatyczny chlop tez sie rozwinie.

Niestety, to jest totalny paralityk. Dobrze ze schodzi.

Zobaczymy co macedonski dunczyk Baewolf pokaze. odpowiedz

pawel - 19 minut temu, *.vectranet.pl Kto tego Szkurina wypatrzył.... co za drewno. Mam nadzieję że pójdzie drogą Guala. Pożegnam bez żalu odpowiedz

Ronaldo - 22 minuty temu, *.myvzw.com Jesli gramy o mistrzostwo to dlaczego dzisiaj gra 3 skład??? Mocno dzisiaj rozczarowany jestem tym co zaproponował trener. Pierdu pierdu jak zawsze Arka gra co chce. Powinnno być już 1:3 …

Zafundowali kibicom których im tak brakowało widowisko na poziomie 1 ligi odpowiedz

Dr Bomba - 23 minuty temu, *.orange.pl Gdzie jest napastnik za podobno 3mln ojro odpowiedz

R - 27 minut temu, *.play-internet.pl Jak tu nie będzie 3 pkt z takim słabym przeciwnikiem to masakra a kun to szkoda gadać odpowiedz

Jano - 27 minut temu, *.tpnet.pl No i stare dziadostwo wróciło zaczynają się puchary zaczynają się rotacje pierwsza Legia jeszcze coś tam gra reszta to kupa szmaciarzy quadów do koszulek nic więcej odpowiedz

Zły - 27 minut temu, *.play.pl Panie Trenerze już czas na zmiany,

Rejović za Szkuryna

Vinagre za Kuna

Wszołek za Chodyne odpowiedz

grzesiek - 28 minut temu, *.centertel.pl co oni odwalaja tam w tej obronie ze już trzy slupki ehhh odpowiedz

wkz - 28 minut temu, *.icpnet.pl Co ten Kun dziś gra to aż niedowiary🤔 odpowiedz

Michał - 33 minuty temu, *.plus.pl Słabo to wygląda. Miejmy nadzieję że zaraz się rozkręci jeśli chodzi o nas. odpowiedz

Darek - 41 minut temu, *.tpnet.pl W porównaniu do meczu z Bankiem to dzisiaj jest nędza. Jeden strzał w pierwszej połowie Szkurina. odpowiedz

cleo - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Przy tylu rotacjach nie ma co za wiele oczekiwać, widać że w większości drugi garnitur gra. Mecz jak za Feio odpowiedz

Szpic - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Tak właśnie wygląda gra w środku pola bez klasycznej 6-tki - totalny bajzel. Szkurin, Chodyna, Urbański i Kun byli zdecydowanie najgorsi w I połowie, a Morishita i Stojanović też niczego nie pokazali. W tym zestawieniu nie ma szans na zwycięstwo. odpowiedz

exsa - 44 minuty temu, *.orange.pl Do Trenera: Sklad z pierwszej polowy meczu nie wygra ! Zmiany zeby zdobyc 3pkt ! Nsame i Rajovic na atak !! odpowiedz

Ale - 21 minut temu, *.play.pl @exsa: hi hi hi odpowiedz

Slaweczek - 47 minut temu, *.play.pl Kun jesteś jak trufla. Mały, nieładny i przepłacony. odpowiedz

(L) - 47 minut temu, *.mm.pl Trzy zmiany od razu muszą być, kun, Chodyna , Szkurin- w ośmiu się nie da odpowiedz

wojti - 49 minut temu, *.inetia.pl Nic się nie dzieje , mecz na stojąco jak najmniejszym kosztem. odpowiedz

Fan Kacpera - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Duet Chodyna i Kun klasa sama w sobie im piłka na boisku wogole nie jest potrzebna i Szkurin kolejne nieszczęście się zapowiada idzie w ślady orła w podwiniętych spodenkach czy jak ?

Odważny ruch trenera z tym składek dziś oby nie za bardzo odważnie się okazało odpowiedz

Atmosferić - 59 minut temu, *.orange.pl Tego się nie da oglądać - tuchciki po boisku, zaangażowanie na 30% - tylko szrociaki w europie się starają - przychodzi liga i odwalenie pańszczyzny. I tak któryś rok z rzędu gra na półgwizdka, z koroną było podobnie - bez piłki nie biegali na 100%. odpowiedz

krzepki radek - 59 minut temu, *.vectranet.pl Szkoda tej sytuacji Szkurina-powinien strzelać nogą. Arka wtedy by pewnie się otworzyła i byłyby okazje do trafień. odpowiedz

magia ma wygrac - 1 godzinę temu, *.cityconnect.pl Chodyna Kun Szkurin - 3 nieszczęścia razem w grze to musi dać efekt odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kun to ma jednak talent jak rosołek. Jak można być takim piłkarskim deb.... I grać w ekstraklasie i żeby się żaden trener nie poznał 🤔 chyba jakiś kamuflaż dobry ha ha odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl Arka coś nam strzeli. tobiasz to gwarantuje odpowiedz

esa - 1 godzinę temu, *.orange.pl "LEGIA" grac a nie stac !!! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Szkurin do zmiany !!! odpowiedz

Dr Bomba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zastanawiam się czemu nie gra nowy napastnik za rzekomo 3mln euro odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Szkurin to taki białoruski Rosołek. odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szkurin... 2 m do bramki. Brak słów odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za grubo ze zmianami. To nie może się udać ☹️ odpowiedz

piotr_zab - 1 godzinę temu, *.plus.pl Panowie jakis link do meczyku za free online ?? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @piotr_zab: Co tydzien ktos podaje. I co tydzien te same durne pytania.

Bo zamiast sobie to raz na zawsze zapisac to glaby wieczne DEJ.



Kiedys podawalem, ale nie widze w tym wiekszego sensu.👎 odpowiedz

piotr_zab - 59 minut temu, *.plus.pl @Krzeszczu: akurat jestem na wyjeździe... Ogólnie mam canal + . Człowieku ja mam 50 lat. Trochę powagi... odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kurde. Trener dzisiaj za bardzo pozmieniał. To nie wypali. Tak sądzę 🤨 odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nsame nawet na ławce? To chyba jakiś uraz hm 🤔 odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @R: Serio? Bo zwykly odpoczynek przed europekskim starciem z AEKiem w tygodniu to raczej jakas teoria spiskowa?🤔 odpowiedz

LegiaFans - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Na podstawie opublikowanych składów i ustawienia obu drużyn (Legia Warszawa vs Arka Gdynia), wygląda na to, że możemy spodziewać się ciekawego starcia taktycznego. 🔍



⚽ Systemy i możliwe konsekwencje

Obie ekipy występują w formacji 1-4-3-3, co sugeruje ofensywne nastawienie i walkę o dominację w środku pola. Oto, co może z tego wynikać:



🟥 Legia Warszawa:

Silna linia defensywna z Tobiaszem w bramce, Jędrzejczykiem jako weteranem w obronie oraz Pankovem i Stojanoviciem zapewnia solidność.



Kreatywność w środku pola dzięki Gonçalvesowi i Urbanskiemu, który może być kluczowy w rozgrywaniu piłki.



Napad z Shkurinem i Alfarelą — duet mogący dobrze atakować przestrzenie za plecami obrońców Arki.



🟨 Arka Gdynia:

Nieco mniej doświadczeni obrońcy, jak Marcjanik i Navarro, mogą mieć trudność z dynamicznym atakiem Legii.



Środek pola z Sidibe i Kerkem może zaskoczyć techniką i grą kombinacyjną.



Oliveira i Kocyla w ofensywie to gracze mobilni, mogący wykorzystać lukę za plecami Legii przy kontrach.



🔮 Przewidywanie:

Legia wygląda na drużynę z większą głębią składu i lepszym balansem między ofensywą a defensywą.



Arka może grać bardziej reaktywnie, szukając okazji do kontr, ale ma kilku błyskotliwych zawodników.



Biorąc pod uwagę kursy bukmacherskie (Legia – 1.52, remis – 4.75, Arka – 5.90) oraz aktualną formę drużyn w tabeli (Legia z 3 pkt, Arka z 1 pkt), faworytem wydaje się być Legia.

(L)💪 odpowiedz

M4k0 - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Kun i Chodyna,

o matko jedyna odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ....................... Tobiasz .......................

Stojanović ... Pankov ... Burch ... Reca

...................... Goncalves ...................

............ Urbański ... Morishita ............

Alfarela ................................. Vinagre

........................ Rajović .....................

💪👍

❤️🤍💚🖤

🍺🍻 odpowiedz

Ech - 2 godziny temu, *.net.pl Aż strach brać legionistów do fantasy z tymi rotacjami. Nawet Wszołek zrotowany 🤯

Ale jeśli będzie wygranko to przestanę się gniewać 😎 odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Gdzie Elitim? Kontuzja?Co się dzieje,jeśli kontuzja to na ile czasu?? odpowiedz

KaczorToTezLewica - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @Maverick: ponoć 2 tygodnie przerwy odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Maverick:



U Elitima uraz, ale nic poważnego. odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.plus.pl Gual nawet na ławkę się nie załapał. Wypożyczyć do Radomiaka 😉 odpowiedz

Warchoł - 2 godziny temu, *.plus.pl @K: dziękujemy ale nie skorzystamy 😉 odpowiedz

Oliwier L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @K: Sprzedać do MLS np. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl @Oliwier L: przecież nikt go nie kupi. Oddać za darmo i oszczędzimy na jego wypłacie. odpowiedz

