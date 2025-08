Iordanescu: Liczył się pragmatyzm

Obecnie 80% czasu spędzamy na regeneracji, na przywracaniu zawodników do zdrowia. Pozostałe 20% to jest czas związany z piłką nożną. Dokonując zmian, chciałem zadbać o świeżość, dobrą energię, a także przekazać piłkarzom, że są ważni. Co do samego meczu, to byliśmy aktywni w ostatniej strefie, w polu karnym. W pierwszej połowie mieliśmy ze dwie świetne sytuacje, które mogły zmienić nastawienie drużyny na lepsze. W drugiej połowie powinniśmy być lepsi, skuteczniejsi w polu karnym. Niemniej dziękuję piłkarzom za ich postawę, choć nie udało się zdobyć kompletu punktów, żeby piąć się w tabeli. Marc Gual? Rozmawiajmy o meczu. Nie było go dziś z nami. W następnych dniach wyjaśni się jego sytuacja. Kiedy podejmuję decyzję, robię to w oparciu o dane, a nie tylko dlatego, że mam takie widzimisię.

Edward Iordanescu (trener Legii): Dzisiaj liczył się przede wszystkim pragmatyzm i wygrana. Dokonałem kilku zmian w porównaniu do poprzedniego spotkania. Wynika to z faktu, że pracujemy nad tym, żeby zawodnicy byli gotowi do gry w europejskich pucharach. Obecnie to jest cel nadrzędny, ważny moment dla klubu, dla całej społeczności. Natomiast mistrzostwo jest celem długoterminowym.

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

krzepki radek - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Panie trenerze Pan rozważy wystawianie 1 składu na mecze ligowe. Dla kibiców mistrzostwo jest najważniejsze. Jak nam czołówka ucieknie to znowu się powtórzy scenariusz z minionego sezonu. Jak już załapiemy się na jakieś rozgrywki pucharowe to 2 skład Pan wystawia w Europie. Ludzie chcą mistrza. odpowiedz

Sasza - 1 godzinę temu, *.play.pl Szkurin to kolejny matołek, który głupieje i traci umijętność gry w piłkę po przyjściu do Legii. Ilu tu już było takich, którzy nadawali się do gry tylko w małych klubikach walczących co njawyżej o utrzymanie? odpowiedz

Maverick - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Z wypowiedzi trenera można wywnioskować że ten mecz stanowił sparing przed meczami w Europie niż mecz o 3 pkt.po to aby pod koniec sezonu zdobyć ich jak najwięcej w celu zdobycia mistrzostwa.

Może i dobrze że odpuścili.Bo i tak najważniejsze są puchary.Jak dobrze pójdzie to będzie możliwosc grania w LE a nie w LKE gdzie prestiż jest niższy.Czyli jak przewidywałem:najpierw puchary potem liga odpowiedz

Wołomin NR - 8 godzin temu, *.centertel.pl Chodyna i Kun do drugiej drużyny. odpowiedz

Egon - 9 godzin temu, *.waw.pl Gual, to jedyny z napastników o zdecydowanie innej charakterystyce od 3 dryblasów, czyli Rajovica, Szkurina i Nsame, który mógłby zapewnić jakąś różnorodność w doborze napastnika pod dany typ przeciwnika.

Skoro miał zostać Nsame i Szkurin, to po co kupowaliśmy kolejnego drągala, Rajovica zamiast jakiegoś technicznego, ruchliwego atakującego, który umie zagrać szybko, kombinacyjnie, z klepki.



Odstawiając teraz Guala maksymalnie ograniczyliśmy sobie pole manewru.

Dzisiaj Szkurina zmienił Rajovic i co to za zmiana - różnica jedynie w nazwisku. odpowiedz

Ronaldo - 9 godzin temu, *.myvzw.com Dokonałem kilku zmian…

Raczej kilkunastu…

Trochę więcej oczekiwałem od takiego fachowca odpowiedz

Biała si - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ronaldo: Oooo,poczekaj daj trenerowi czas? odpowiedz

Kkk - 9 godzin temu, *.vectranet.pl Podobno mistrzostwo miało być najważniejsze, jak zwykle to bzdura. Liczą się tylko pieniądze z europucharów do ręki pudla. odpowiedz

Szpic - 9 godzin temu, *.play.pl Z całym szacunkiem dla trenera Iordanescu, ale skoro chciał dać pograć innym zawodnikom to dlaczego nie wpuścił młodego Mozie, za to grały miernoty pokroju Kuna czy Chodyny. odpowiedz

Danielo - 7 godzin temu, *.comcast.net @Szpic: z tym się zgodzę. Ale, puścił kuna i Chodyne bo zarabiają w uj kasy i wymaga się od nich więcej. PO tym meczu mam nadzieje że już da im spokój o postawi na młodych odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.play.pl Nawet niezle wygladali jak na to, ze CAŁY sklad zmiennikow zagral. Ale prawda jest tez taka, ze gdybysmy mieli wiecej pilkarzy, ktorym pilka nie przeszkadza przy nodze i ktorzy, zwlaszcza w srodku pola umieja grac to bysmy wygrali na luzie i tymi rezerwami. A tak, majac Chodyne, Kuna, Urbanskiego, ktorzy łąskę robili, że sie w ogole starali to wyglada jak wyglada. Potrzeba skrzydlwoego, ktory jednym zagraniem potrafi zmienic wynik i wiecej ruchliwych pilkarzy w srodku zamiast drewniakow, ktorzy tylko do boku umieja zagrac. A jak juz tak chcemy grac to na tym skrzydle musi byc jakis drybler, a nie Chodyna. odpowiedz

Szewo - 9 godzin temu, *.play.pl Początek był obiecujący co wynikało jedynie z bojaźni arkowców. Potem okazało się , że zmiennicy to niekoniecznie poziom jedynki. Martwi na pewno forma Szkurina . Chodyna i Kun to niestety nie poziom Legii. Już wiem dlaczego Urbański nie wychodzi w jedynce. Dziś na plus Goncalves , Stojanovic i Reca choć grał krótko. Co do Rajovica to chłop potrzebuje czasu. Już go niektórzy hejtują i skreślają. Spokojnie będzie strzelał . Dziś po prostu nie chciało wpaść. Pomimo że grał drugi skład , wygląda to lepiej niż za Feio. Posiadamy piłkę, atakujemy, stwarzamy sytuację, odpowiedz

singspiel - 9 godzin temu, *.7.83 @Szewo: na minus dziś trener. ani jednego piłkarza ze strzałem zza pola karnego. nic dziwnego, że Arka broniła nisko odpowiedz

FOREVER LEGIA - 16 minut temu, *.play-internet.pl @singspiel: A mamy takiego zawodnika co potrafi huknąć z 20-30 metrów?.Bo jak na chwilę obecną i to od naprawdę długiego czasu jedyne sytuacje bramkowe wynikają z zagrania do boku,wrzutki w pole bramkowe i wejściu z piłką do bramki.Myślę,że jest to spowodowane brakiem koncepcji,jak ma być druźyna budowana-sprowadzani są piłkarze zupełnie niepotrzebni,a jedynym kryterium jest ich cena i przewidywalny zarobek na nim,jak już się w Legii odbuduje-co nie zawsze się zresztą udaje.Tu naprawdę nikomu,poza kibicami,nie zależy na tym żeby Legia była wielka,bo target mioduskiego jest oczywisty-kupić,odszykować,sprzedać z jakimś tam zyskiem.Oczywiście ten zysk znika w przepastnych kieszeniach prezesa,zamiast być zainwestowanym w potrzebnego-niekoniecznie drogiego zawodnika...... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.