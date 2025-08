Konferencja

Szwarga: Legia powinna zdobyć bramkę

Niedziela, 3 sierpnia 2025 r. 22:36 Fumen, źródło: Legionisci.com

Dawid Szwarga (trener Arki): Dziękuję piłkarzom za wytrwałość i konsekwentną grę w obronie. Mecz kosztował nas dużo zdrowia, ale poświęcenie zespołu było na wyskokim poziomie. Legia miała więcej z gry, więcej strzałów, więcej wejść w pole karne, jednak wiedzieliśmy o tym już przed meczem. Wpływ na taki obraz miał ostatni kwadrans. Legia napędziła się i była częściej na naszej połowie.









Dokonaliśmy zmian pod kątem podejścia, intensywności i to było dobre po naszej stronie. Jednak to jest piłka nożna i w ataku nie prezentowaliśmy się już tak dobrze. Zabieramy punkt ze sobą, a każdy punkt wywieziony z Warszawy to cenna zdobycz. Czy czuję niedosyt? Owszem, do 60. minuty nasza gra wyglądała obiecująco. Dobrze weszliśmy w drugą połowę. Mieliśmy ze dwie sytuacje, ale ostatnie 15-20 minut to już pełna dominacja Legii, która powinna zdobyć bramkę, więc szanujemy ten punkt.



Teraz najważniejsze jest to, co przed nami - regeneracja i przygotowanie do meczu, żeby w Gdyni zagrać dobrze obie połowy.