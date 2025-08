Nieznani Sprawcy: Dość policyjnego średniowiecza

"Jako kibice Legii wielokrotnie na przeróżne sposoby - mówiąc kolokwialnie - upominaliśmy się o swoje. Walczyliśmy o wpuszczanie nas na sektory gości, o możliwość prezentowania oprawy oraz całą masę innych wydawało by się podstawowych “praw kibica”. Tym razem czas stanowczo upomnieć się o innych. Oszczędzimy sobie tekstów o niechęci do tych, o których chcemy się “upomnieć” itp. bo to absolutnie jasne. Dla wielu pewnie nierozsądne, ale nie wszystko w życiu musi być rozsądne. Do sedna. Wbrew obiegowej opinii przeróżnych biednych umysłowo ludzi, Legia przed meczami nie spiskuje z przeróżnymi służbami celem uprzykrzenia kibicom gości życia. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie staraliśmy się na ile możemy wpłynąć na to, jak wygląda wejście na sektor gości w Warszawie. Na ostatnim meczu ze zdumieniem obserwowaliśmy, jak zastępy oszalałych policjantów za wszelka cenę starają się uprzykrzyć życie kibiców gości. Tak jak i zresztą na większości meczów na Łazienkowskiej. Kierowanie mnóstwa osób na kontrolę osobistą, tworzenie atmosfery ciągłych problemów, nieuzasadnionej agresji wobec kibiców gości, i tak dalej. Dużo słyszy się w ostatnim czasie o tym, jak to poziom piłki w Polsce rośnie, pniemy się w rożnych rankingach. Stadiony się zapełniają, a atmosfera na nich dalej jest czymś, co najbardziej przyciąga ludzi na stadionu, jest czymś, o czym się mówi i czym reklamuje się “produkt”, jakim jest polska piłka nożna. A gdzieś z tyłu tego wszystkiego, za stadionem, odgrodzone kordonem policji od oczu postronnego obserwatora dalej mamy średniowiecze. Kibic gości to taki sam kibic jak każdy inny. Ma prawo w godnych warunkach wejść na stadion i obejrzeć mecz. Policja dalej żyje w innych czasach, dalej stawia sobie za punkt, czegoś, bo na pewno nie honoru, aby kibica pognębić. To absolutny skandal i czas, aby ktoś się tym zainteresował, bo to wstyd dla całej polskiej piłki." Nieznani Sprawcy

Hipo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co za wysryw xD szkoda, że pominięte, że kontrolę były z powodu ujawnienia piro i narko na podczas sprawdzania pierwszych wchodzących osób. 🤣 odpowiedz

Zieba - 2 godziny temu, *.play.pl Ale o co chodzi?????🤔 odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play.pl Nas emerytów też wpuszczający po chamsku traktują. Gówniarze traktują starszych jak przestępców. odpowiedz

Biały - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wszystko zgoda co napisane, oprócz tytułu! Nie w średniowieczu żyje policja, bo to był zacny rycerskaiczas, tylko w czasie tuskomanii, czyli przedłużenia stanu wojennego i komuny w różnej formie się wyrażającego odpowiedz

legionista z malopolski - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Stowarzyszenia KIbicow powinny dzialac jako podmiot prawny i tak jak pisal Fru miec mozliwosc jako cala grupa rowniez z innymi stowarzyszniemi z roznych miast moc dzialac ustalac wspolpracowac i kontrolowac rozne obszary kibicowskie z klubam , pzpn i policja.



ALE...



tez brac ODPOWIEDZIALNOSC - organizowac i odpowiadac za grupy wyjazdowe, pilnowac zeby nie dochodzilo do rzeczy przez ktore klub ma potem problemy i musi placic kary idace w miliony i realne straty



Powinno byc wpisane wtedy w statutach/ regulaminach ze to Stowarzysznie pilaci te kary Moze wtedy towarzystow pilnowaloby sie bardzie a w kasie klubu byloby wiecej peniedzy Co sezon do UEFA wplacamy 1 mil byloby co roku na 1 transfer



Osobna kwestia ze oprawy i Piro tez nie powinny byc karane ale uregulowane prawnie Jest piro, sa odpowiedzialni na sektorach ludze ktorzy dbaja zeby sie nie stalo nic zlego.



Po prostu z glowa i zgodnie z przepisami ktore moznaby uchwalic w tych obszarach odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.play.pl Fru ma rację. 👏👏👏

Jeżeli razem możecie się modlić na Jasnej Górze, to powinniście także ponad podziałami spotkać się w sprawie wpuszczania gości na mecze w swoim mieście. Wybrać przedstawicieli i naciskać "Ekstraklasę" jako organizatora rozgrywek do podjęcia stosownych działań. Tacy obserwatorzy powinni być w każdym klubie działać. Jak policja będzie wiedziała że patrzy im się na ręce to zmienią swoje podejście do kibiców gości. odpowiedz

Fru - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jak dla mnie stowarzyszenia powinny powołać komisję składającą się z prawników negocjatorów, która powinna być obecna na miejscu podczas wpuszczania kibiców na i bronić ich praw i godności ludzkiej. Nieprawidłowości powinny być sprawdzane i zgłaszane jak np trzepanie małolatów bez obecności rodzica itp itd i kierowanie skarg i pozwów za nadużywanie i łamanie prawa. Te k.. wy czują się ponad prawem czas się tym zainteresować i próbować to zmienić! odpowiedz

n - 4 godziny temu, *.172.86 Trzeba zacząć walczyć z tym policyjnym bezprawiem. Troglodyci w mundurach to zakała społeczeństwa. odpowiedz

19(L)esio16 - 4 godziny temu, *.play.pl Zemsta rafalali za przegrane wybory odpowiedz

Czesio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl WIESIO ??? odpowiedz

Adolf - 5 godzin temu, *.centertel.pl A po co na stadionie są klatki dla kibiców gości ? Gdzieś w europie ktoś to stosuje jeszcze? Owszem są sektory dla gości, ale bez klatek. Nieznani sprawcy nie mogą zaapelować, żeby to narzędzie do więzienia zwierząt i ludzi usunąć ze stadionu? odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Adolf: Dobrze wiesz co wtedy by się działo. Jagiellonia ani razu nie przyjechałaby do Warszawy :-b odpowiedz

