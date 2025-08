Pod Lupą LL! - Ryoya Morishita

Sobota, 2 sierpnia 2025 r. 13:10 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa, pokonując Banik Ostrawa w rewanżowym spotkaniu 2. rundy eliminacji Ligi Europy, zrobiła kolejny krok w stronę fazy ligowej tych rozgrywek. W akcji bramkowej, która ustaliła wynik meczu, istotną rolę odegrał Ryoya Morishita – i to właśnie jego występowi przyjrzeliśmy się bliżej.