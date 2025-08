Zapowiedź meczu

Ekstraklasa wraca na Ł3. Beniaminek sprawdzi formę Legii

Sobota, 2 sierpnia 2025 r. 20:36 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielny wieczór Legia zagra pierwszy ligowy domowy mecz w tym sezonie. Przeciwnikiem stołecznego klubu będzie Arka Gdynia, która w obecnych rozgrywkach Ekstraklasy jest beniaminkiem. Gdynianie w pierwszych dwóch spotkaniach zdobyli zaledwie jeden punkt. Legioniści z kolei kilka dni temu awansowali do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Europy, a przed tygodniem pewnie ograli w Kielcach Koronę. Czy maszyna tworzona przez Edwarda Iordanescu dopiero się rozkręca?









Awans jest nasz



Najbliższy mecz będzie pierwszym w tym sezonie, podczas którego będziemy mogli usłyszeć doping ze wszystkich czterech trybun. Przedsmaku tego mogliśmy doświadczyć przed kilkoma dniami podczas meczu z Banikiem Ostrawa - chociaż jeszcze nie w pełni, bo bez zamkniętej Żylety. Rywalizacja z czeskim zespołem o awans do kolejnej rundy eliminacyjnej Ligi Europy była bardzo emocjonująca. Ostatecznie legioniści wyszarpali na własnym stadionie zwycięstwo, dzięki trafieniom Jean-Pierre'a Nsame oraz samobójczym jednego z przeciwników po ładnej akcji Ryoya Morishity. Dobra postawa w tym pojedynku może być bardzo budująca w kontekście przyszłości. Ręka Edwarda Iordanescu zaczyna być powoli coraz bardziej widoczna, a na grę "Wojskowych" można patrzeć z przyjemnością. W czwartek gospodarzom udało się stworzyć kilka dobrych strzeleckich okazji, co jest tylko tego potwierdzeniem. Coraz częściej zaczynają być widoczne powtarzalne schematy, nad którymi zawodnicy pracują na treningach.



Gual na bocznym torze



Mecz z Banikiem kosztował Legię sporo sił. Co prawda udało się uniknąć dogrywki, ale intensywność i tak była naprawdę wysoka. Za tamten pojedynek można wyróżnić co najmniej kilku legionistów, lecz najwięcej plusów po raz kolejny można zapisać przy nazwisku "Nsame". Kameruńczyk przebojem wdarł się do wyjściowej jedenastki i momentami można odnieść wrażenie, że był tym brakującym elementem układanki trenera w ofensywie. W niedzielę rumuński szkoleniowiec może jeszcze skorzystać z Ilji Szkurina czy Milety Rajovicia, gdyż niewykluczone, że Nsame będzie potrzebował nieco odpoczynku. Nie tylko on - spodziewamy się zresztą większej liczby roszad.



Wszystko wskazuje z kolei na to, że nowego klubu może sobie szukać Marc Gual. Hiszpan po kilku meczach został odstawiony na boczny tor, a w sobotę pojawiła się informacja, że nie znalazł się w kadrze na dwumecz z AEK Larnaka. To chyba jednoznaczny sygnał, że pod wodzą Iordanescu Gual nie ma już raczej czego szukać przy Łazienkowskiej. Rumun ma inny pomysł na grę Legii i woli wystawiać w ataku zawodników o innej charakterystyce.



fot. Woytek / Legionisci.com



Powrót Arki



Arka Gdynia wróciła do Ekstraklasy po pięcioletniej przerwie, w znakomitym stylu wygrywając I ligę na cztery kolejki przed końcem poprzedniego sezonu. W drużynie Arki, budowanej przez trenera Dawida Szwargę, doszło latem do kilku zmian kadrowych, by sprostać wymaganiom wyższej klasy rozgrywkowej. Do drużyny dołączyli m.in. Sebastian Kerk z Widzewa czy Edu Espiau, mający za sobą występy w hiszpańskiej drugiej lidze. Nie notował on w niej jednak zbyt dobrych statystyk, strzelając jedynie 18 goli w rozegranych w sumie 184 meczach. Docelowo będzie on musiał wypełnić lukę po Jordanie Majchrzaku, który wraz z końcem sezonu wrócił do Legii z wypożyczenia oraz Karolu Czubaku. Ten drugi w pierwszej części sezonu 2024/2025 strzelił dla Arki 14 goli w 19 meczach I ligi. Następnie przez pół roku grał w belgijskim KV Kortrijk, a teraz reprezentuje już barwy Motoru Lublin. Ponadto do Arki trafił doświadczony ligowiec - Dawid Abramowicz, który ma za sobą występy w Wiśle Kraków, Radomiaku Radom czy Puszczy Niepołomice. 34-latek jako jedyny strzelił w tym sezonie gola dla gdyńskiego klubu.



Ligowy start nie był w wykonaniu Arki zbyt dobry. Na inaugurację przegrali oni na wyjeździe z Motorem Lublin, a pięć dni potem już u siebie podzielili się punktami z Radomiakiem Radom. Jeden punkt i 15. miejsce w tabeli jest dla gdynian sporym rozczarowaniem. W klubie jest jednak wiara w trenera Szwargę, dla którego Arka jest pierwszym poważnym przystankiem na szlaku samodzielnej kariery trenerskiej. Owszem, w przeszłości prowadził nawet w Ekstraklasie Raków, ale z klubem z Częstochowy związany był od dawna, pełniąc tam przez długi okres funkcję asystenta Marka Papszuna.



Jakim składem?



Ostatni mecz z Banikiem opuścił Radovan Pankov, który zmagał się z urazem. Serb powoli wraca do gry i powinien być już do dyspozycji trenera w niedzielę. Nieco inaczej ma się sprawa z Juergenem Elitimem. Pomocnik musiał przedwcześnie opuścić boisko w starciu z czeskim klubem z powodu urazu mięśniowego. Trener Iordanescu ujawnił potem, że problemy tego typu trapiły pomocnika już od jakiegoś czasu. - Ma problemy zdrowotne, które ciągną się od poprzedniego meczu. Wiedzieliśmy o tym, ale on bardzo chciał być z nami, a my go chroniliśmy. Między oboma spotkaniami z Banikiem trenował z zespołem tylko raz - powiedział trener Legii w czwartkowy wieczór.



Arka także zmaga się z problemami kadrowymi. Letnie nabytki - Edu Espiau i Luis Perea cały czas dochodzą do formy fizycznej i nie są w stu procentach gotowi do gry. Z kolei Aurelien Nguiamba i Diego Percan nadal odczuwają skutki kontuzji, których nabawili się w okresie przygotowawczym. Gdynianie będą więc liczyli m.in. na sprawdzonego Szymona Sobczaka. 32-latek w tym sezonie na listę strzelców wprawdzie jeszcze się nie wpisał, ale w poprzednich rozgrywkach zdobył łącznie 13 goli w lidze, co uczyniło go drugim najskuteczniejszym piłkarzem w drużynie.



Ostatnie mecze

14.07.2018 - Legia 2-3 Arka (Superpuchar)

28.09.2018 - Legia 1-1 Arka (10. kolejka)

09.03.2019 - Arka 1-2 Legia (25. kolejka)

03.11.2019 - Arka 0-1 Legia (14. kolejka)

10.06.2020 - Legia 5-1 Arka (29. kolejka)



Gdzie obejrzeć?



Mecz 3. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Arka Gdynia odbędzie się w niedzielę, 3 sierpnia o godz. 20:15. Transmisję będzie można zobaczyć w Canal+ 4K Ultra HD i Canal+ Sport 3. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.