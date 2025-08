W tym roku po raz kolejny upamiętnienie obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego przez kibiców Legii przybrało skalę ogólnopolską. Wzięły w niej udział zainteresowane fankluby przy pomocy Stowarzyszenia Fanów Legii Warszawa, które we współpracy z OFMC rozdystrybuowało okolicznościowe blankiety na znicze z wkładem. Biorący udział w akcji kibice stawiali je w wybranych przez siebie Miejscach Pamięci, nie tylko związanych z Powstaniem Warszawskim, ale również poświęconych poległym i pomordowanym w czasie drugiej wojny światowej. Były to miejsca na terenie (dosłownie!) od Tatr aż po Hel. Akcja w tej formie objęła również kibiców z emigracji. Obchody 81. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego - Hugollek / 30 zdjęć Kibice Legii w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - OFMC / 19 zdjęć

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Bohaterom!

Czesc! I Chwala!

❤️

I dozgonna wdziecznosc i szacunek. odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.play.pl Wciąż czekam na odpowiedž na moje pytanie, czy rzeczywiście nikt z kibiców Legii nie zna żadnego nazwiska sportowca Legii uczestnika Powstania Warszawskiego? A może takiego sportowca nie było? odpowiedz

Domel - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Polecam książkę pt. Obłęd 44

Obecnie podobny obłęd dzieje się w krainie u.

Jak się Ruski walec rozprawi, to wkroczą niemce tzn unia odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Domel: Mimo ze nie przepadam za autorem to przyznam ze jest to fenomenalna i bardzo wstrzasajaca ksiazka. I daje mega ogromnie duzo do myslenia. Kilka lat temu pisalem tutaj ze ja polecam, a dzis przylaczam sie do Twojego komentarza.

Warto. Na prawde warto ta ksiazke przeczytac czy wysluchac jako audiobook. odpowiedz

Olo - 5 godzin temu, *.play.pl Czy mógłbym od kogoś z was poznać choć jedno nazwisko czynnego sportowca Legii w dniu wybuchu wojny i zarazem uczestnika Powstania Warszawskiego? odpowiedz

LegiaFans - 6 godzin temu, *.ghnet.pl Brawo (L)💪💪 Cześc i Chawała Bohaterom odpowiedz

Polska dla Polaków - 9 godzin temu, *.plus.pl Jak na 81 lat po wojnie, kombatanci w zadziwiająco dobrej formie 😉



Pamięć się należy. odpowiedz

Egon - 6 godzin temu, *.waw.pl @Polska dla Polaków:



Przedwojenne, wojenne i powojenne - najmocniejsze roczniki.

A teraz, co mamy.

Dzieciaczki przyklejone przez kilkanaście godzin dziennie do telefonu i trawę po kolana tam, gdzie jeszcze za PRL-u młodzież od rana do wieczora ganiała po podwórkach.

Smutna dorosłość i szybka niedołężność czeka tych, którzy od małego nie mają prawie żadnej aktywności fizycznej.

To będą młode dziadki. odpowiedz

Okęciak - 4 godziny temu, *.netfala.pl @Egon: dobrze prawisz, dlatego mój 5 letni syn trenuje w klubie piłkę, treningi dwa razy w tygodniu + w weekend mecz. Do tego sam staram się z nim jeździć na rowerze, pójść na basen czy nawet na zwykły spacer. Telefon ograniczony do minimum choć żyjemy w takich czasach że predzej czy później też zacznie z niego więcej korzystać ale będę dbał o to żeby był zdrowy balans w tym wszystkim. odpowiedz

