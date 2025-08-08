8-10.08: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Ł3 piłkarze Legii podejmować będą GKS Katowice, a kibice gości wybierają się do Warszawy w licznej grupie. W piątek w Kielcach ważne wyjazdowe spotkanie czeka naszych przyjaciół z Radomiaka. I-ligowy zespół Legionistek rozpoczyna w sobotę sezon 2025/26 meczem z Czarnymi II Sosnowiec. Przypominamy o sobotniej zbiórce krwi na naszym stadionie. Rozkład jazdy: 08.08 g. 18:00 Korona Kielce - Radomiak Radom 09.08 g. 15:30 Legia Warszawa - BSF Bochnia [futsal, sparing] 09.08 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Czarni II Sosnowiec [piłka nożna kobiet, LTC 7] 09.08 g. 17:00 Mławianka Mława - Legia II Warszawa 09.08 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Warta Sieradz 10.08 g. 14:00 Legionistki II Warszawa - MKS Myszków [piłka nożna kobiet, LTC 7] 10.08 g. 19:30 Zagłębie Sosnowiec - Unia Skierniewice 10.08 g. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice Młodzież: 09.08 g. 09:30 Zagłębie Lubin 11 - Legia U15 (sparing)[Lubin] 09.08 g. 10:00 Legia U14 - Górnik Łęczna 12 (sparing)[LTC 7] 09.08 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 09 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok, ul. Elewatorska] 09.08 g. 12:00 Legia U19 - Jagiellonia Białystok 07/8 [CLJ U19][LTC 8] 09.08 g. 12:30 Lech Poznań 16 - Legia U10 (sparing) 09.08 g. 12:30 Lech Poznań 17 - Legia U9 (sparing) 09.08 g. 12:30 Lech Poznań 18 - Legia U8 (sparing) 09.08 g. 14:00 Legia U16 - Jagiellonia Białystok 10 (sparing) [LTC 6] 10.08 g. 12:30 Legia U11 - Jagiellonia Białystok 15 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] 10.08 g. 14:30 Legia U12 - Jagiellonia Białystok 14 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] 10.08 g. 16:30 Legia U13 - Jagiellonia Białystok 13 (sparing) [ul. Łazienkowska 3]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.