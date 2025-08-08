8-10.08: Weekendowy rozkład jazdy
W niedzielę przy Ł3 piłkarze Legii podejmować będą GKS Katowice, a kibice gości wybierają się do Warszawy w licznej grupie. W piątek w Kielcach ważne wyjazdowe spotkanie czeka naszych przyjaciół z Radomiaka. I-ligowy zespół Legionistek rozpoczyna w sobotę sezon 2025/26 meczem z Czarnymi II Sosnowiec. Przypominamy o sobotniej zbiórce krwi na naszym stadionie.
Rozkład jazdy:
08.08 g. 18:00 Korona Kielce - Radomiak Radom
09.08 g. 15:30 Legia Warszawa - BSF Bochnia [futsal, sparing]
09.08 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Czarni II Sosnowiec [piłka nożna kobiet, LTC 7]
09.08 g. 17:00 Mławianka Mława - Legia II Warszawa
09.08 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Warta Sieradz
10.08 g. 14:00 Legionistki II Warszawa - MKS Myszków [piłka nożna kobiet, LTC 7]
10.08 g. 19:30 Zagłębie Sosnowiec - Unia Skierniewice
10.08 g. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice
Młodzież:
09.08 g. 09:30 Zagłębie Lubin 11 - Legia U15 (sparing)[Lubin]
09.08 g. 10:00 Legia U14 - Górnik Łęczna 12 (sparing)[LTC 7]
09.08 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 09 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok, ul. Elewatorska]
09.08 g. 12:00 Legia U19 - Jagiellonia Białystok 07/8 [CLJ U19][LTC 8]
09.08 g. 12:30 Lech Poznań 16 - Legia U10 (sparing)
09.08 g. 12:30 Lech Poznań 17 - Legia U9 (sparing)
09.08 g. 12:30 Lech Poznań 18 - Legia U8 (sparing)
09.08 g. 14:00 Legia U16 - Jagiellonia Białystok 10 (sparing) [LTC 6]
10.08 g. 12:30 Legia U11 - Jagiellonia Białystok 15 (sparing) [ul. Łazienkowska 3]
10.08 g. 14:30 Legia U12 - Jagiellonia Białystok 14 (sparing) [ul. Łazienkowska 3]
10.08 g. 16:30 Legia U13 - Jagiellonia Białystok 13 (sparing) [ul. Łazienkowska 3]
tagi: Legia Warszawa rozkład jazdy