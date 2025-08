Rewanżowy mecz III rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej w czwartek, 14 sierpnia o godz. 21.

AEK Larnaka udostępni swoim kibicom miejsca w samolocie, którym do Warszawy przylecą piłkarze cypryjskiego klubu. Fani AEK-u za 720 euro mają zapewniony lot z drużyną w obie strony, dwa noclegi w 4-gwiazdkowym hotelu w Warszawie ze śniadaniem, bilet na mecz, a także transport z lotniska i na lotnisko.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

(L) eonardo - 6 godzin temu, *.inetia.pl Za około 3000 PLN pewnie dobiją samolot na maksa żeby zobaczyć przy okazji stolicę kraju skąd przyjeżdżają do nich ci turyści na wakacje, W końcu będą mieli cały dzień na szwendanie się po mieście. Na szczęście nie są to takie bezmózgi jak np. kibice z Anglii. odpowiedz

Twitter - 6 godzin temu, *.194.169 @(L) eonardo: no nie. Jedynie wywieszają transparenty komunistyczne itp 🤔 odpowiedz

FWK - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Redakcjo może coś kibicach tego klubu by redakcja wrzuciła. Z góry dziękuję pozdrawiam odpowiedz

Kafar - 7 godzin temu, *.182.24 No i to jest solidna oferta. Kiedy coś takiego u nas? odpowiedz

Kamień - 5 godzin temu, *.play.pl @Kafar: już było. Ale pewnie za młody jesteś by pamiętać. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.