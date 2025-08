Kosz 3x3

Jeden zespół Legii w ćwierćfinale MP

Sobota, 2 sierpnia 2025 r. 17:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legia3x3.com

Na rynku w Katowicach w sobotę rozgrywane były mecze fazy grupowej mistrzostw Polski w koszykówce 3x3. Drugi zespół Legii (w składzie: Michał Wojtyński, Damian Cechniak, Filip Gurtatowski, Michał Jankowski) z kompletem zwycięstw zapewnił sobie awans do ćwierćfinału.



Pierwsza drużyna Legii (w składzie: Arkadiusz Kobus, Piotr Robak, Piotr Niedźwiedzki, Aleksander Lewandowski) niespodziewanie odpadła z rozgrywek. Legioniści po porażce z Miners Katowice 9:21, zagrali mecz decydujący o awansie do ćwierćfinału z Hutniczymi Wilkami. Rywale byli tego dnia lepiej dysponowani i przez większość meczu przeważali, a w końcówce wykorzystali błędy legionistów.



Legia II o awans do półfinału zagra w niedzielę o 12:25 z Polonią 1912 Leszno. Transmisja w Polsacie Sport. Półfinały zaplanowano na 14:40 i 15:05. Mecz o trzecie miejsce rozegrany zostanie o 17:30, a finał o 17:55.



Wyniki legionistów:

Legia Lotto 3x3 - GDS Wilki Radzymin 21:13

Legia Lotto 3x3 - AuRoom Zastal Zielona Góra 21:14

Legia Lotto 3x3 - 3x3 Miners Katowice 9:21

1/8 finału: Legia 3x3 - Hutnicze Wilki 13:21



Legia II Lotto 3x3 - PKS 21:10

Legia II Lotto 3x3 - Isetia 3x3 20:15

Legia II Lotto 3x3 - Hutnicze Wilki 21:11

1/4 finału: Legia II 3x3 - Polonia 1912 Leszno