20-lecie grupy Nieznani Sprawcy

Wtorek, 5 sierpnia 2025 r. 13:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Równo 20 lat temu działalność rozpoczęła grupa Nieznani Sprawcy, od lat tworząca oprawy na meczach Legii, która na polskiej scenie od lat nie ma sobie równych, a i na świecie zaliczana jest do ścisłej czołówki. 15 listopada odbędzie się urodzinowy koncert. Z okazji urodzin NS-ów, składamy najserdeczniejsze życzenia, przesyłając kilka słów od nich samych:









"Drodzy Kibice!

Kojarzycie być może oprawę z przerażonym, młodym Powstańcem i informacją, ilu Niemcy zabili ludzi podczas powstania warszawskiego. Pewnie kojarzycie też Jezusa spoglądającego z Żylety, był tam taki napis “Boże, chroń fanatyków”. Albo gdy Legia grała w Lidze Mistrzów i nagle pojawił się cwany kibic z karteczką, który pytał, czy aby na pewno wszyscy wiedzą, kto wrócił. W innych rozgrywkach międzynarodowych był też pan król, przed którego wysokością potulni przybysze z Wysp grzecznie uklękli. Był goryl, któremu na samą myśl o nadchodzącym meczu aż oczy się zaświeciły. Była saga Lego, gdzie najpierw witaliśmy w Legiolandzie, a potem zrobiliśmy, trzeba przyznać, dość spektakularną niespodziankę maderfakersom z jednej z organizacji międzynarodowych.

Był też byk, byczek, który rozgonił chamstwo i poleciliśmy po swoje. Była też kartoniada na trzy strony w Krakowie, a potem na pięć stron w Gdańsku. Były statki taranujące przeciwnika, było 900 rac, były niezłe riotsy na starej Żylecie, lew z dziurą w głowie, była wielka śmierć, która wyciągnęła łapska po puchar, był biały dym zwiastujący wybór nowego mistrza i był też niemały napis o tym, żeby się nie poddawać.

I wiecie co jeszcze było?

Był jeszcze milion opraw.

Gorszych i lepszych.

Takich, z których po latach się śmiejemy i trochę nam wstyd. Było jeszcze milion ton spalonej pirotechniki. Była walka o przeróżne, mega ważne rzeczy. Był płacz, taki prawdziwy. Smutek i rozczarowanie.

Było w ch...j radości i dumy z tego, co robimy.

Jedno jest pewne.

To było najpiękniejsze 20 lat.

Nie da się tego opisać żadnymi słowami, metaforami ani niczym innym.

Tak jest, dziś nasze urodziny. Grupa Nieznani Sprawcy, DZIĘKI WAM, ma 20 lat.

Wierzymy głęboko, że jesteśmy częścią Legii Warszawa. Wierzymy, że już na zawsze będziemy. Że to wszystko, o czym napisaliśmy na początku, zostanie na zawsze w Waszych głowach i sercach i będzie częścią historii tego klubu.

Klubu, któremu oddaliśmy gigantyczny kawałek życia, a on oddał nam tyle, ile tylko mógł.

DZIĘKUJEMY I JEDZIEMY DALEJ 🫡"