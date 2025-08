Legioniści dotarli na Cypr. Jakim składem z AEK?

Wtorek, 5 sierpnia 2025 r. 20:12 Mishka, źródło: Legionisci.com

Ok. godziny 21 czasu cypryjskiego (20 czasu polskiego) drużyna Legii Warszawa dotarła do Larnaki, gdzie w czwartek rozegra pierwszy mecz 3. rundy el. Ligi Europy. Pierwotnie zespół miał lecieć w środę, ale ostatecznie zdecydowano się na wcześniejszy lot - podobnie jak miało to miejsce przy wyjazdowej rywalizacji z Aktobe.









W przeciwieństwie do listopadowego spotkania z Omonią, które miało miejsce w Nikozji, tym razem legionistów nie czeka dodatkowa podróż do innego miasta. Mecz odbędzie się na AEK Arena - stadionie położonym 4 km od centrum Larnaki.



Wcześniej, na środę godz. 18, zaplanowana jest konferencja prasowa, a po niej legioniści będą mieli oficjalny przedmeczowy trening.



Pogoda zdecydowanie nie będzie sprzyjać legionistom. Aktualnie temperatury w Larnace w ciągu dnia sięgają 34 stopni w cieniu, a w godzinie spotkania spodziewanych jest 31 stopni. Dodatkowo wilgotność powietrza jest tak duża, że po zachodzie słońca (a o tej porze piłkarze wybiegną na boisko) po kilku minutach na czole pojawia się pot i ciężko się oddycha. Legioniści mają jednak tę przewagę, że rewanż rozegrają na własnym stadionie, przy własnej publiczności i tam mogą rozstrzygnąć się losy awansu. Na Cyprze zawodnicy Legii także będą wspierani przez swoich fanów. Na trybunach spodziewanych jest ok. 150 osób z Warszawy.



Jaka jedenastka na AEK



Edward Iordanescu zabrał na pokład 25 zawodników. Wśród nich zabrakło Juergena Elitima, który przechodzi rehabilitację w Legia Training Center oraz Marca Guala, który najprawdopodobniej lada dzień odejdzie ze stołecznego klubu. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Co istotne - wielu z nich odpoczęła w weekend i nie zagrała z Arką Gdynia, więc w wyjściowym składzie w czwartek nie spodziewamy się raczej niespodzianek. Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.



