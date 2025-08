Kibicowskie gadżety od NS i UZL

Niedziela, 3 sierpnia 2025 r. 10:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przy okazji meczu Legii z Arką, fani z Żylety będą mieli możliwość zakupu gadżetów od Nieznanych Sprawców i UZL. NS-i przygotowali promocyjną cenę na koszulki z oprawą z meczu z Chelsea ("Fear no one") oraz "Warriors" - te do kupienia będą za 50 złotych. Możliwość kupna od 19:15 do 20:00 na tyłach Żylety (promenada, naprzeciwko gniazda) oraz w przerwie meczu pod gniazdem. "Zachęcamy do wspierania ruchu ultras. Każda taka koszulka to spray, materiał i inne rzeczy, bez których opraw nie będzie" - informują Nieznani Sprawcy.



UZL mają w sprzedaży kapelusze (70 zł), vlepki (10 zł) oraz koszulki wyjazdowe "Warsaw Fans" z buldogiem (80 zł). Można je kupować w Źródełku w godzinach 18:00-19:30, przy wejściu na Żyletę (na górze schodów) oraz w przerwie meczu pod gniazdem. Cały zysk zostanie przeznaczony na farby do malowania nowych legijnych grafów.