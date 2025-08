Wypożyczeni: Dwie bramki Szczepaniaka

Poniedziałek, 4 sierpnia 2025 r. 07:20 Fumen, źródło: Legionisci.com

Biorąc pod uwagę występy wypożyczonych legionistów, to miniony weekend należał zdecydowanie do Mateusza Szczepaniaka. Obecny gracz Pogoni Grodzisk Mazowiecki dwoma trafieniami wypracował bezpieczną przewagę do przerwy w potyczce z Miedzią Legnica. Na murawie pojawili się także Jakub Adkonis, Stanisław Gieroba oraz Oliwier Olewiński. Na boiskach ekstraklasy kolejne minuty zaliczył Igor Strzałek, który wszedł na boisko w drugiej połowie.



Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 64. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Pogonią Szczecin



I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała u siebie 4-0 z Miedzią Legnica. Tym samym zespół Piotra Stokowca zrównał się bilansem z Wieczystą Kraków (7 pkt.). Dla legniczan była to trzecia porażka z rzędu. W spotkaniu wystąpili czterej wypożyczeni legioniści. Jakub Adkonis rozegrał pełne zawody i w tym czasie został ukarany żółtą kartką. Stanisław Gieroba i Oliwier Olewiński weszli w końcówce spotkania zaliczając pojawiając się na murawie odpowiednio w 83. i 77. minucie. Natomiast Mateusz Szczepaniak pokazał się z bardzo dobrej strony. Rozegrał 66 minut, ale do wystarczyło, żeby zdobyć dwie bramki dające prowadzenie 2-0 do przerwy.



Pogoń Siedlce przegrała 0-1 z Odrą Opole. Z dwójki wypożyczonych legionistów na boisku pojawił się tylko Jakub Zbróg, który wszedł na plac gry w 59. minucie spotkania. Natomiast Bartosz Dembek oglądał poczynania kolegów z wysokości ławki rezerwowych.



Hiszpania - La Liga 2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - na początek rozgrywek LaLiga 2, Las Palmas podejmie u siebie FC Andorra. Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia o godz. 21:30.