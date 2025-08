Gual ma ofertę z Portugalii

Marc Gual trafił do Legii latem 2023 roku jako król strzelców Ekstraklasy w barwach Jagiellonii Białystok. Łącznie w barwach stołecznej drużyny wystąpił w 99 meczach, w których zdobył 30 bramek i dołożył 15 asyst. W trwającym sezonie zagrał tylko w dwóch spotkaniach przeciwko FK Aktobe. Na ostatni mecz ligowy przeciwko Arce Gdynia nie znalazł się w kadrze meczowej. Został również wykreślony przez trenera Edwarda Iordanescu z listy zawodników zgłoszonych do 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Hiszpanem poza portugalskim klubem interesuje się również cypryjski AEL Limassol, a wcześniej mówiło się także o zainteresowaniu amerykańskiego Realu Salt Lake.

Koneser polskiej piłki klubowej - 20 minut temu, *.plus.pl Oddać w rozliczeniu na Cypr za wygrany dwumecz odpowiedz

Rio grande - 21 minut temu, *.play.pl Krzyż na droge odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com No i Arrivederci Roma!🕯🕯🕯 odpowiedz

No - 35 minut temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Buon viaggio! 🚀 odpowiedz

