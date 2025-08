Występy Pluty w reprezentacji

Poniedziałek, 4 sierpnia 2025 r. 08:45 Fumen, źródło: Legionisci.com / Koszkadra.pl

Reprezentacja Polski wzięła udział w koszykarskim turnieju Trentino Cup w ramach przygotowań do Eurobasketu. Najpierw biało-czerwoni przegrali 69-75 z Senegalem, a wczoraj pokonali Islandię 92-90. W obu meczach wystąpił Andrzej Pluta, który w pierwszym spotkaniu co prawda nie zdobył punktów (0/6 z gry), ale zaliczył sześć asyst, dwie zbiórki i jeden przechwyt. Natomiast w drugiej potyczce był wiodącą postacią.



Zawodnik Legii spędził na parkiecie niespełna 22 minuty zakończył spotkanie mając na koncie 18 pkt. (6/8 z gry), 4 zbiórki, 3 asysty i tyle samo przechwytów. Dał impuls drużynie po przerwie pracując ciężko po obu stronach parkietu.



Przed reprezentacją Polski jeszcze pięć spotkań towarzyskich. Już w środę w Belgradzie rywalem będą Serbowie. Następnie kadra przenosi się do Polski, gdzie w dniach 10-17 rozegra trzy mecze (Szwecja, Gruzja, Finlandia). Ostatnim akcentem będzie wyjazd do Helsinek, gdzie dojdzie do rewanżu z Finami (21 sierpnia).



Skrót meczu Islandia - Polska