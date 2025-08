Maja Wróbel druga w międznarodowym turnieju w Poznaniu

W Poznaniu rozegrany został międzynarodowy turniej tenisowy ITF Juniorów J100 - 49. edycja Grand Prix Wojciecha Fibaka, w którym zagrali zawodnicy Legii. Najlepiej spośród nich zaprezentowała się Maja Wróbel , która w singlu awansowała do finału. W niedzielnym meczu finałowym legionistka przegrała 3-6, 4-6 z Nadią Affelt. Wyniki legionistów: I runda: Jan Kluczyński - Bercel Sandor Takacs (Węgry) 7-5, 3-6, 6-1 II runda: Jan Kluczyński - Valentin Gonzalez-Galino (Hiszpania) 2-6, 2-6 I runda: Agata Konarska - Aurora Nosei (Włochy) 4-6, 2-6 I runda: Maja Wróbel - Julia Szczerek 6-2, 6-3 II runda: Maja Wróbel - Julie Jirakova (Czechy) 6-4, 6-3 1/4 finału: Maja Wróbel - Aurora Nosei (Włochy) 6-3, 7-6(3) 1/2 finału: Maja Wróbel - Sofia Bielinska (Ukraina) 6-3, 6-3 Finał: Maja Wróbel - Nadia Affelt 3-6, 4-6 I runda: Agata Konarska/Liubou Murashka - Sopie Triquart (Niemcy)/Maja Wróbel 4-6, 3-6 I runda: Maja Wróbel/Sophie Triquart (Niemcy) - Agata Konarska/Liubou Murashka 6-3, 6-3 1/4 finału: Wróbel/Triquart - Barbara Matouskova/Natalie Moskova (Czechy) 5-7, 0-6 I runda: Maksim Suprun/Roman Zaplotnii (Ukraina) - Oliwier Sterniczuk/Jan Werbliński 6-7(2), 3-6 I runda: Jan Kluczyński/Hlib Kovalenko (Ukraina) - Igor Piasek/Hugo Paweł Rytelewski 6-4, 3-6, 10-1 1/4 finału: Kluczyński/Kovalenko - Wiktor Jeż/Tymon Litwic 2-6, 7-6(4), 5-10

