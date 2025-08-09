fot. Woytek / Legionisci.com
4. kolejka Ekstraklasy. Wysoka porażka Radomiaka

Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 4. kolejka Ekstraklasy. W pierwszym piątkowym meczu niepokonany dotychczas Radomiak niespodziewanie uległ Koronie aż 0-3. Porażki doznał także Górnik, który mierzył się z Bruk-Betem. Widać wyraźnie, że beniaminek dobrze wszedł w nowy sezon. W sobotę czekają nas derby Pomorza pomiędzy Arką i Pogonią. 4. aktualnie w tabeli Widzew zagra na własnym stadionie z liderującą Wisłą. W niedzielę do Warszawy przyjedzie GKS, a Cracovia wybierze się do Białegostoku. Na zakończenie kolejki Lechia zagra z Motorem. 2 mecze zostały przełożone na inne terminy.



4. kolejka:
Korona Kielce 3-0 Radomiak Radom
Górnik Zabrze 0-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Sobota, 09.08.
godz. 17:30 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Widzew Łódź - Wisła Płock (C+ Sport 3)

Niedziela, 10.08.
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice (C+ Sport 3)

Poniedziałek, 11.08.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Motor Lublin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

Piast Gliwice - Lech Poznań (przełożony)
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (przełożony)

Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców


Komentarze (8)

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl

Przewiduje nastepujacy przebieg meczu - na poczatku przez 15 minut Legia rzuci sie do ataku jak szalona i moze zdobedzie gola. Potem gra siadzie i bedzie kopanina. Ktos dostanie kartke, ktos dostanie kontuzji. Przez ostatnie 10 minut Legia bedzie bronila upragnionego wyniku 1 - 0.

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 14 godzin temu, *.plus.pl

Z Gksem remis, bo wkłady zmęczone pańszczyzną na Cyprze

odpowiedz
e(L)zone - 22 godziny temu, *.interkam.pl

Do obejrzenia: dziś Radomiak,jutro Widzew, i w niedzielę Craxa.Wystarczająco.

odpowiedz
L - 20 godzin temu, *.play.pl

@e(L)zone: to Legii nie masz zamiaru ogladac?

odpowiedz
e(L)zone - 19 godzin temu, *.interkam.pl

@L: Legię oglądam prawie zawsze,i nie muszę o tym pisac, bo to oczywiste.Mialem na myli inne wybrane mecze z tej kolejki ligowych rywali.Legie będę oczywiście oglądał.

odpowiedz
L - 19 godzin temu, *.play.pl

@e(L)zone: spoko, bo po wczorajszym juz niektorzy pisza, ze dramat i juz po sezonie ;)

odpowiedz
Ka(L)i - 19 godzin temu, *.orange.pl

Ja juz tez nie zamierzam ogladac tego dziadostwa 😭

odpowiedz
teo - 18 godzin temu, *.com.pl

@Ka(L)i: to wypad na k6 januszu

odpowiedz
