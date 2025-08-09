4. kolejka Ekstraklasy. Wysoka porażka Radomiaka

Trwa 4. kolejka Ekstraklasy. W pierwszym piątkowym meczu niepokonany dotychczas Radomiak niespodziewanie uległ Koronie aż 0-3. Porażki doznał także Górnik, który mierzył się z Bruk-Betem. Widać wyraźnie, że beniaminek dobrze wszedł w nowy sezon. W sobotę czekają nas derby Pomorza pomiędzy Arką i Pogonią. 4. aktualnie w tabeli Widzew zagra na własnym stadionie z liderującą Wisłą. W niedzielę do Warszawy przyjedzie GKS, a Cracovia wybierze się do Białegostoku. Na zakończenie kolejki Lechia zagra z Motorem. 2 mecze zostały przełożone na inne terminy.

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Przewiduje nastepujacy przebieg meczu - na poczatku przez 15 minut Legia rzuci sie do ataku jak szalona i moze zdobedzie gola. Potem gra siadzie i bedzie kopanina. Ktos dostanie kartke, ktos dostanie kontuzji. Przez ostatnie 10 minut Legia bedzie bronila upragnionego wyniku 1 - 0. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 14 godzin temu, *.plus.pl Z Gksem remis, bo wkłady zmęczone pańszczyzną na Cyprze odpowiedz

e(L)zone - 22 godziny temu, *.interkam.pl Do obejrzenia: dziś Radomiak,jutro Widzew, i w niedzielę Craxa.Wystarczająco. odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.play.pl @e(L)zone: to Legii nie masz zamiaru ogladac? odpowiedz

e(L)zone - 19 godzin temu, *.interkam.pl @L: Legię oglądam prawie zawsze,i nie muszę o tym pisac, bo to oczywiste.Mialem na myli inne wybrane mecze z tej kolejki ligowych rywali.Legie będę oczywiście oglądał. odpowiedz

L - 19 godzin temu, *.play.pl @e(L)zone: spoko, bo po wczorajszym juz niektorzy pisza, ze dramat i juz po sezonie ;) odpowiedz

Ka(L)i - 19 godzin temu, *.orange.pl Ja juz tez nie zamierzam ogladac tego dziadostwa 😭 odpowiedz

teo - 18 godzin temu, *.com.pl @Ka(L)i: to wypad na k6 januszu odpowiedz

