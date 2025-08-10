4. kolejka Ekstraklasy. Zabójcza końcówka Legii

Trwa 4. kolejka Ekstraklasy. W pierwszym piątkowym meczu niepokonany dotychczas Radomiak niespodziewanie uległ Koronie aż 0-3. Porażki doznał także Górnik, który mierzył się z Bruk-Betem. Widać wyraźnie, że beniaminek dobrze wszedł w nowy sezon. W sobotę w derbach Pomorza Arka pokonała Pogoń, a w Łodzi Widzew podzielił się punktami z Wisłą Płock. W niedzielę Jagiellonia pokonała Cracovię, a Legia strzelając dwa gole w doliczonym czasie, wygrała 3-1 z GKSem Katowice. Na zakończenie kolejki Lechia zagra z Motorem. 2 mecze zostały przełożone na inne terminy.

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Łowca talentów - 4 godziny temu, *.centertel.pl Bez entuzjazmu oglądam mecz Jagiellonii z Cracovią, jednakże muszę przyznać z pokorą, że poziom jest całkiem niezły. Mam nadzieję, że nasze perełki nie zawiodą trzeci raz z rzędu. odpowiedz

Mateusz Sucker - 13 godzin temu, *.orange.pl Z Wisły i Cracovii to tacy liderzy, jak z koziej dudy nauszniki. Niech tylko sytuacja pucharowa się ustabilizuje, to te sensacyjne odkrycia zajmą swojąnależną pozycję w środku tabeli. odpowiedz

e(L)zone - 15 godzin temu, *.interkam.pl Tak sobie obejrzałem wczoraj Widzew i stwierdzam, dobrze,że nie wzięliśmy tego Fornalczyka.Jaki to jest samolub i zaplnik,oraz zła energia w zespole.Masakra.Natomiast mega grajkiem jest Akere,świetny, inteligentny chłopak w grze,a tą piłkę którą uratował przed autem,jaki pokazał kunszt techniczny,kawał pilkarza.Ponoć szukamy kogoś jak Akrere więc jak niezmiennie mówię o OWUSU DOUGLAS.Łapcie skrót wczorajszego meczu.(7-ka,niebieska koszulka)



https://youtu.be/SvJGyZXWQTo?si=7CRPDDeZLD6LdlwO odpowiedz

jarekk - 09.08.2025 / 05:53, *.metrointernet.pl Przewiduje nastepujacy przebieg meczu - na poczatku przez 15 minut Legia rzuci sie do ataku jak szalona i moze zdobedzie gola. Potem gra siadzie i bedzie kopanina. Ktos dostanie kartke, ktos dostanie kontuzji. Przez ostatnie 10 minut Legia bedzie bronila upragnionego wyniku 1 - 0. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 08.08.2025 / 18:36, *.plus.pl Z Gksem remis, bo wkłady zmęczone pańszczyzną na Cyprze odpowiedz

e(L)zone - 08.08.2025 / 10:23, *.interkam.pl Do obejrzenia: dziś Radomiak,jutro Widzew, i w niedzielę Craxa.Wystarczająco. odpowiedz

L - 08.08.2025 / 12:22, *.play.pl @e(L)zone: to Legii nie masz zamiaru ogladac? odpowiedz

e(L)zone - 08.08.2025 / 12:52, *.interkam.pl @L: Legię oglądam prawie zawsze,i nie muszę o tym pisac, bo to oczywiste.Mialem na myli inne wybrane mecze z tej kolejki ligowych rywali.Legie będę oczywiście oglądał. odpowiedz

L - 08.08.2025 / 12:58, *.play.pl @e(L)zone: spoko, bo po wczorajszym juz niektorzy pisza, ze dramat i juz po sezonie ;) odpowiedz

Ka(L)i - 08.08.2025 / 13:20, *.orange.pl Ja juz tez nie zamierzam ogladac tego dziadostwa 😭 odpowiedz

teo - 08.08.2025 / 13:42, *.com.pl @Ka(L)i: to wypad na k6 januszu odpowiedz

Junior z NS - 12 godzin temu, *.wlantech.pl @teo: pseprasam ale co to k6? odpowiedz

Piotr - 4 godziny temu, *.orange.pl @e(L)zone: Z oglądanie tego dziadostwa ligowego powinieneś otrzymać medal od Kuleszy. Przecież to jest tragedia. Oglądam tylko Legię, jak większość ludzi w tym kraju ogląda tylko mecze drużyny której kibicuje. Nikt poza tobą nie nabiera się na te ochy achy komentatorów Canal+ odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.