fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

4. kolejka Ekstraklasy. Zabójcza końcówka Legii

Mishka, źródło: Legionisci.com

Trwa 4. kolejka Ekstraklasy. W pierwszym piątkowym meczu niepokonany dotychczas Radomiak niespodziewanie uległ Koronie aż 0-3. Porażki doznał także Górnik, który mierzył się z Bruk-Betem. Widać wyraźnie, że beniaminek dobrze wszedł w nowy sezon. W sobotę w derbach Pomorza Arka pokonała Pogoń, a w Łodzi Widzew podzielił się punktami z Wisłą Płock. W niedzielę Jagiellonia pokonała Cracovię, a Legia strzelając dwa gole w doliczonym czasie, wygrała 3-1 z GKSem Katowice. Na zakończenie kolejki Lechia zagra z Motorem. 2 mecze zostały przełożone na inne terminy.



4. kolejka:
Korona Kielce 3-0 Radomiak Radom
Górnik Zabrze 0-1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Arka Gdynia 2-1 Pogoń Szczecin
Widzew Łódź 1-1 Wisła Płock
Jagiellonia Białystok 5-2 Cracovia
Legia Warszawa 3-1 GKS Katowice

Poniedziałek, 11.08.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Motor Lublin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

Piast Gliwice - Lech Poznań (przełożony)
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (przełożony)

Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (13)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Łowca talentów - 4 godziny temu, *.centertel.pl

Bez entuzjazmu oglądam mecz Jagiellonii z Cracovią, jednakże muszę przyznać z pokorą, że poziom jest całkiem niezły. Mam nadzieję, że nasze perełki nie zawiodą trzeci raz z rzędu.

odpowiedz
Mateusz Sucker - 13 godzin temu, *.orange.pl

Z Wisły i Cracovii to tacy liderzy, jak z koziej dudy nauszniki. Niech tylko sytuacja pucharowa się ustabilizuje, to te sensacyjne odkrycia zajmą swojąnależną pozycję w środku tabeli.

odpowiedz
e(L)zone - 15 godzin temu, *.interkam.pl

Tak sobie obejrzałem wczoraj Widzew i stwierdzam, dobrze,że nie wzięliśmy tego Fornalczyka.Jaki to jest samolub i zaplnik,oraz zła energia w zespole.Masakra.Natomiast mega grajkiem jest Akere,świetny, inteligentny chłopak w grze,a tą piłkę którą uratował przed autem,jaki pokazał kunszt techniczny,kawał pilkarza.Ponoć szukamy kogoś jak Akrere więc jak niezmiennie mówię o OWUSU DOUGLAS.Łapcie skrót wczorajszego meczu.(7-ka,niebieska koszulka)

https://youtu.be/SvJGyZXWQTo?si=7CRPDDeZLD6LdlwO

odpowiedz
jarekk - 09.08.2025 / 05:53, *.metrointernet.pl

Przewiduje nastepujacy przebieg meczu - na poczatku przez 15 minut Legia rzuci sie do ataku jak szalona i moze zdobedzie gola. Potem gra siadzie i bedzie kopanina. Ktos dostanie kartke, ktos dostanie kontuzji. Przez ostatnie 10 minut Legia bedzie bronila upragnionego wyniku 1 - 0.

odpowiedz
Koneser polskiej piłki klubowej - 08.08.2025 / 18:36, *.plus.pl

Z Gksem remis, bo wkłady zmęczone pańszczyzną na Cyprze

odpowiedz
e(L)zone - 08.08.2025 / 10:23, *.interkam.pl

Do obejrzenia: dziś Radomiak,jutro Widzew, i w niedzielę Craxa.Wystarczająco.

odpowiedz
L - 08.08.2025 / 12:22, *.play.pl

@e(L)zone: to Legii nie masz zamiaru ogladac?

odpowiedz
e(L)zone - 08.08.2025 / 12:52, *.interkam.pl

@L: Legię oglądam prawie zawsze,i nie muszę o tym pisac, bo to oczywiste.Mialem na myli inne wybrane mecze z tej kolejki ligowych rywali.Legie będę oczywiście oglądał.

odpowiedz
L - 08.08.2025 / 12:58, *.play.pl

@e(L)zone: spoko, bo po wczorajszym juz niektorzy pisza, ze dramat i juz po sezonie ;)

odpowiedz
Ka(L)i - 08.08.2025 / 13:20, *.orange.pl

Ja juz tez nie zamierzam ogladac tego dziadostwa 😭

odpowiedz
teo - 08.08.2025 / 13:42, *.com.pl

@Ka(L)i: to wypad na k6 januszu

odpowiedz
Junior z NS - 12 godzin temu, *.wlantech.pl

@teo: pseprasam ale co to k6?

odpowiedz
Piotr - 4 godziny temu, *.orange.pl

@e(L)zone: Z oglądanie tego dziadostwa ligowego powinieneś otrzymać medal od Kuleszy. Przecież to jest tragedia. Oglądam tylko Legię, jak większość ludzi w tym kraju ogląda tylko mecze drużyny której kibicuje. Nikt poza tobą nie nabiera się na te ochy achy komentatorów Canal+

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.