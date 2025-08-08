4. kolejka Ekstraklasy

fot. Woytek / Legionisci.com
Sporo zmian nastąpiło w tabeli po 3. kolejce Ekstraklasy. Przed nami 4. kolejka. 2 mecze zostały przełożone na inne terminy. Na początek Korona podejmie Radomiaka, który dobrze wszedł w nowy sezon. Również w piątek Górnik zmierzy się z Bruk-Betem. W sobotę czekają nas derby Pomorza pomiędzy Arką i Pogonią. 4. aktualnie w tabeli Widzew zagra na własnym stadionie z liderującą Wisłą. W niedzielę do Warszawy przyjedzie GKS, a Cracovia wybierze się do Białegostoku. Na zakończenie kolejki Lechia zagra z Motorem.



4. kolejka:

Piątek, 08.08.
godz. 18:00 Korona Kielce - Radomiak Radom (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport)

Sobota, 09.08.
godz. 17:30 Arka Gdynia - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Widzew Łódź - Wisła Płock (C+ Sport 3)

Niedziela, 10.08.
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
godz. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice (C+ Sport 3)

Poniedziałek, 11.08.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Motor Lublin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

Piast Gliwice - Lech Poznań (przełożony)
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (przełożony)

Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców


