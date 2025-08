Do walki o Jana Ziółkowskiego włączył się kolejny włoski klub. Oprócz Udinese Calcio młodego obrońcę Legii w swoich szeregach chętnie widziałaby AS Roma!

oczkoś - 49 minut temu, *.t-mobile.pl a, czy czasem nie jest tak, że on tu już nie chce grać?

Że, menago jemu powiedział: dosiedź do końca kontraktu i pójdziesz za darmo i weźmiesz za podpis?

Jeśli tak, to pośpiech może być zrozumiały, bo tamci wiedzą, że on chce odejść i dają 1/2 wartości, albo mniej... odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.play.pl Jego następcą będzie Leszczyński ale jeszcze nie teraz tylko za pól roku. Moim zdaniem odejdzie jeśli nie będziemy grać w fazie ligowej LE. Ale za kasę za niego może przyjść 1-2 dobrych obrońców , którzy go zastąpią. odpowiedz

Miszcz biznesu i znawca pilki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Gdzie byli wszyscy ci co ryja dra jak feio go na lawie posdzil przez pol roku? Gdzie byli ci co kosta go do rezerw wy… :) wtedy cisza zeby sie o niego upomniec teraz strzepicie mordy o 10 mln , wiadro wody na glowe i won od klawiatury odpowiedz

Dada - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zapewne pójdzie za 4 mln euro i koniec, zamiast dać cenę 10 mln euro i tyle to puszcza go za gruszkę, patrz hotic craxa albo amica ile się cenią a my to oddajemy za bezcen odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Masakra. Rozumiem jeśli nie weszli by do Europy. Ale w przypadku awansu Ziółek spokojnie by zyskał na wartości. Wtedy sprzedaż za 7-8 -mln plus 25 % z kolejnego miałaby sens. A tu cisza ze skrzydłowym i 6.

Trybuny pełne to działa na Miodka in minus. odpowiedz

Longwin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak dadzą dychę jeuro w milionach to bym sprzedawał. Nie daj Boże chłopak się tu połamie i będzie klops. Wierzę że Żewłakow wie co robi i za grosze go nie odda chyba że ma przykaz od naszego właściciela farfocla żeby oddawać puki chcą brać..... Za kesz kupić trzech obrońców to i kapuadiego będzie też można pchnąć za cokolwiek bo kontrakt mu się kończy. A co do młodego to kierunek idealny, co jak co ale Włosi to ogarniają obronę. Zrobiliby z chłopaka bandziora . Obrońca do repry na dekadę odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Kurcze zamiast pograć z rok ze dwa dla Legii, rozwinąć się i zwiększyć swoją wartość to za pół darmo miodek chce go puścić... odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Kurcze zamiast pograć z rok ze dwa dla Legii, rozwinąć się i zwiększyć swoją wartość to za pół darmo miodek chce go puścić... odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl @Michał: to samo myślę ale znając Miodka to sprzeda go za cztery bańki i zadowolony będzie odpowiedz

Braveheart - 3 godziny temu, *.217.84 Jak trwają zaawansowane negocjacje to znaczy że Miodek chce go puścić.

Jak go puści poniżej 10 mln € to znaczy że jest frajerem, a nie biznesmenem. Jak, chce być drugim Ajaxem to niech popatrzy na ich politykę. Tam szkolą piłkarza, promują i za piłkarza który już prezentuje dobry poziom a zarazem jest młody czyli jeszcze można w przyszłości nawet na nim zarobić, sprzedają go za 10 -25 mln €.

Nie oddają piłkarza za kilka mln.

Jeśli As Roma czy inny pazerny klubik daje takie pieniądze to go olać.

Po to gramy w Pucharach europejskich , żeby zarabiać kasę. Dobry piłkarz swoją formą pomaga zdobywać punkty czyli kasę a zarazem się promuje.

Jak będzie dobrze grał a w to nie wątpię to jak nie w tym to w następnym roku suma będze spokojnie powyżej 10. Za mniej, to niech biorą guala, kuna i chodyne🤣 odpowiedz

wawiak - 3 godziny temu, *.plus.pl Rozbiór L trwa. Żadnych porządnych wzmocnien a wyprzedaż trwa w najlepsze. Szkoda w ogóle gadać. Tak ma wyglądać budowanie silnego klubu europejskiego grającego w LM Panie Mioduski? Przecież to Pan zapowiadał. Czas chyba przestać uczestniczyć w tym kabarecie odpowiedz

Czekoladowy Miś - 3 godziny temu, *.stansat.pl 5 baniek plus bonusy... odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie sprzedawać odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl tym co piszą żeby chcieć 10 mln euro proponuje zejść na ziemię, jak wzielibysmy wiecej niz 5 mln to wszystko na co można liczyć jakieś max 6 mln ojro. Nikt nie da wiecej.. odpowiedz

Braveheart - 2 godziny temu, *.217.84 @grzesiek:



Ci co piszą mają rację.

Ziółek ma jeszcze kontrakt kilka lat.

My NIE MUSIMY go sprzedawać!

Cena będzie rosła.

Taraz za kilka mln, go sprzedać to frajerstwo odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Braveheart: no dobrze piszesz żeby go nie sprzedawać za drobne. Jest młody jak będzie grał to cena nie będzie spadać za niego. Niemniej ja bym widział jeszcze wzmocnienie na lewee skrzydło w tym sezonie. Ciekawe ile za guala wezmiemy. odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brawo. Konkretny kierunek.

Sukcesów życzę. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl dobra kase wynegocjować i niech idzie. Potrzebne są kolejne ruchy transferowe co pokazał mecz arką!! odpowiedz

ja85 - 4 godziny temu, *.189.102 Jak dadzą 10 mln euro to niech biorą. Jak mniej to bez sensu i zostaje. Lepiej sprzedać za 10 baniek i nie mieć ciśnienia na europejskie puchary oraz od 1 kolejki w lidze grać pierwszym składem, żeby potem wygrać Mistrzostwo. Inaczej zawsze będziemy rotować a potem na Arke wyjdzie skład jaki wyszedł i tych 2 punktów na koniec sezonu może akurat zabraknąć. odpowiedz

ws - 5 godzin temu, *.play.pl Za wcześnie na niego! Włochy to dobry kierunek ale to jest zawodnik na Premier League. Niech zostanie jeszcze rok , zadebiutuje w kadrze Urban a oferta będzie ok. 10 milionów funtów.

Tylko nie może mu odwalić do głowy odmowy gry i inne fanaberie. odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @ws:



Mam nadzieję, że już w tej chwili cena kręci się wokół 6-8 milionów, bo chłopak jest piłkarsko sporo wyżej jak Oyedele, który odszedł za 6 baniek.



Jeżeli dostaniemy propozycję nie do odrzucenia, to pewnie odejdzie, a taka propozycja to jedynie kwestia czasu, o ile już nie leży na stole.

W dodatku za chwilę odejdzie Kapuadi, pewnie Pankov, z Kapustką też umowa nie jest przedłużona, Guala również chcemy pożegnać.



Potrzeba nam wielu transferów - stoper, a jeżeli odejdzie Ziółkowski, Kapuadi i Pankov, to przynajmniej dwóch stoperów, defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik, skrzydłowy.

Wszędzie dziury. odpowiedz

Obcy - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Niech idzie.To dla niego szansa na dalszy rozwój. U nas już niczego się nie nauczy. On będzie już niedługo grał w pierwszej reprezentacji Polski. odpowiedz

Rabs - 5 godzin temu, *.reserved.ds Orły, które zbyt szybko opuszczają gniazdo, zwykle rozbijają się o skały. odpowiedz

Ka(L)afior - 6 godzin temu, *.datapacket.com Nie srajcie żarem, mamy Jędrzejczaka, mamy Kupuadiego, mamy Pankova, w razie czego na środku obrony może też zagrać Augustynik. Plus jakiś młody z rezerw na pewno jest. Wynegocjować dobrą cenę w ojro i puszczać w świat - przecież on jeszcze chwilę temu był ławkowiczem. odpowiedz

(L)imonka - 5 godzin temu, *.fuz.pl @Ka(L)afior: Jest w zanadrzu Marco Burch odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.play.pl @Ka(L)afior: Jędrzejczak ? Chyba ,że Felicjan 👏👏 odpowiedz

Pnd - 6 godzin temu, *.play.pl Za rok zostajemy bez kapuadiego(odejdzie albo za darmo, albo teraz oddadzą go za frytki) bez pancowa (koniec kontraktu i już zapowiedział że nie przedłuży, odejdzie gdzieś do arabii ) bez jedzejczyka ( koniec kontraktu i tak już od dawna jest po drugiej stronie rzeki) i bez Ziółkowskiego ( odejdzie do Romy za jakieś 6mln, żeby ratować budżet) gdzie protest? Loczek jak zwykle zamydlił jakiś kołkiem za rzekome 3 mln euro, tymczasem za rok jesteśmy bez 4 stoperów.



STOP FINANSOWANIU DZIADOSTWA!!! odpowiedz

Hmm - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Was pod tym postem pokur..ło ? To norma że chcą kupić młody talent a i norma że polski klub chce go sprzedać… „jak mamy walczyć o ligę mistrzów” , „ oddajemy podstawowego gracza” hahahahah, w jakim wy KUR…. świecie ludzie żyjecie, tak było jest i będzie, ktoś się zgłasza ,sprzedajemy ,nie jesteśmy Realem żeby blokować transfery odpowiedz

12 kufli - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Hmm: @Hmm: to spójrz co robi Motor. Albo zaczniemy się cenić albo już na zawsze zostaniemy jedynie ubogim krewnym którego wszyscy mają w d#pie odpowiedz

qemp - 6 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Patrząc na to jaki ma wpływ na grę w obronie w Europie i ile za tą grę Janka możemy zyskać, to nie schodziłbym z oczekiwaniami poniżej 10 mln euro. To nie jest talent, który nie wiadomo czy wypali. Ma wszystko - zdrowie, młodość, sprawdzenie na europejskim poziomie. Za takie atuty się płaci słono. No, ale nasze asy biznesu pewnie oddadzą za 4 mln jak dobrze pójdzie. odpowiedz

Tym - 7 godzin temu, *.centertel.pl Jak sprzedadzą to totalna głupota , powinien pograć minimum jeszcze z rok i wtedy z osiem baniek śmiało by był warty odpowiedz

e(L)zone - 7 godzin temu, *.interkam.pl Najlepiej jakby chłopak przeszedł odpowiednie szczeble kariery,pograł jeszcze rok u nas, potem jakaś Belgia lub Holandia,a następnie Francja czy Włocy.Tylko,że żaden Belgijski klub nie da nam 8-10 mln e i pchniemy go temu kto da wiecej.Super przykładem budowania kariery takiego zawodnika jest Luka Vusković,którego kupił Tottenham i wypożyczał do Radomiaka,potem Belgii i za jakiś czas będą mieli grajka u siebie w podstawie,o ile już nie nie jest brany pod uwagę.Szkoda byłoby zmarnować taki talent,ktory miałby siedzeć w Romie na ławce.On musi grać i się rozwijać.Jedno jest pewne,jak teraz odejdzie to po dużo niższej cenie niż jego potencjał.Ale widać, że jest ciśnienie na transfer wychodzący u Miodka. BŁĄD! odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @e(L)zone: Przykład z d...y. Leicester z Kapustką zrobiło to samo i żadnych efektów. Dobry piłkarz, jak Ziółkowski poradzi sobie wszędzie, a Roma to klub który lubi i nie boi się stawiać na młodych piłkarzy. odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.tele2.se @e(L)zone: uwierz mi ze bust best brany pod uwage, ale ciezko mu bedzie wysiodlac Van de Vena czy mistrza swiata Romero. Ale bedzie gral. Zobacz jak duzo w zeszlym sezonie gral Bergvall? A zaczynal jako 17 latek. Tak sie wlasnie wprowadza i stawia na mlodych. Ja mam nadzieje ze Ziolkowski zostanie na conajmniej rok. Bo bedzie duzo gral w lidze i europie a zdobywane tak doswiadczenie jest bezcenne. I jego wartosc znacznie urosnie. odpowiedz

e(L)zone - 5 godzin temu, *.interkam.pl @Krzeszczu: masz rację!🤝 odpowiedz

Krzeszczu - 7 godzin temu, *.120.219 Sprzedać im lepiej Szkurynia i Miletę - razem 4,5 mln euro i kupić jakąś wypasioną 10-tkę z pokrętłem a nodze. A Ziółkowskiego nie puszczać poniżej 20 mln euro. odpowiedz

Mucha - 7 godzin temu, *.centertel.pl Jan ziółkowski za sezon będzie warty tyle ile piłkarz światowej klasy A nie 8 milionów zostawcie go na jeszcze 1 sezon odpowiedz

SEBO(L) - 7 godzin temu, *.centertel.pl No z bonusami pewnie wytargują nasze asy handlu ze 3,5 miliona, z czego z półtora w bonusach 😂



Mając jeszcze z nim 3 lata kontraktu, to za mniej niż 7-8 baniek nie powinni nawet zacząć rozmów.



Ale skoro duet Pankow - Jędrzejczyk nie traci gola z Arką, to można pozbyć się Ziółka i Kapuadiego nawet. Koniec bojkotu, to kasa z biletów bedzie. Można sprzedawać 👏👏🤝 odpowiedz

Krzeszczu - 7 godzin temu, *.tele2.se Jesli teraz odejdzie to szkoda mlodego bo przepadnie.

A tak to jestem pewny ze wyrosnie na i stanie sie z niego nasz John Terry. Pisalem to juz tydzien dwa temu. I pisalem tez ze mam obawy ze Fury Friz wpadnie na genialny pomysl aby go teraz opylic. Za paczke fajek i gofra z bita smietana.

A za rok lub dwa mlody bedzie wart prawdziwa fortune.

No ale kto ” bogatemu” zabroni?

Jeszcze nie zaklepane wiec moze jest jeszcze jakas nadzieja. Ciekawe co na to sam mlody? odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl @Krzeszczu: On sobie poradzi, pytanie ile korzyści przyniesie to Legii. Legia na pewno będzie bardziej ugodowa w negocjacjach z takim klubem jak Roma, bo jak zgłaszają się te największe marki to klub nie chce stawać piłkarzom na drodze. Oczywiście, aby w ogóle rozmawiać oferta musi być poważna, a nie parę milionów. odpowiedz

Kg 1916 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Sprzedać najlepszych ,kasa musi się zgadzać. odpowiedz

Fru - 7 godzin temu, *.play.pl Za czapkę gruszek bo nie mogą poczekać 1 sezon jpdel odpowiedz

Ikis - 7 godzin temu, *.plus.pl Za rok Ziółkowski będzie wart majątek: wysoki mobilny środkowy obrońca, młody i ograny w europejskich rozgrywkach. I raczej na pewno członek kadry narodowej, bo na środku obrony duzego wyboru Urban nie ma. Ale jak to w Legii: parę milionów euro i już Darek krzyknie sprzedajemy! Wszystko przejada na bieżąco, krótka kołderka i przypadek: tak tu Dariusz nam zarządza ☹️ odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl @Ikis: Nie będzie, bo to piłkarz raczej w starym stylu, którego trzeba sprzedać w odpowiednim momencie, aby nie zaczął drastycznie tracić na wartości jak swego czasu Kacper Tobiasz. Ale według mnie to nie jest dobry moment i spokojnie może jeszcze pograć, a ewentualny transfer powinien być kwotą ośmiocyfrową. odpowiedz

Ikis - 5 godzin temu, *.plus.pl @Mateusz z Gór: a jaki to jest nowy styl? odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl @Ikis: Bardziej zrównoważone atuty, więcej techniki i swobody w rozegraniu, umiejętność podejmowania szybkich decyzji z piłką na boisku co gwarantuje płynność gry. odpowiedz

Jam - 7 godzin temu, *.net.pl Grube 1,5 mln euro się szykuje odpowiedz

sik - 7 godzin temu, *.plus.pl Jeżeli Legia marzy o LM to tacy zawodnicy młodzi aspirujący do tego poziomu nie powinni odchodzic odpowiedz

