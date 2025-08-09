Rafał Augustyniak - fot. Mishka / Legionisci.com
Augustyniak: Zawiedliśmy samych siebie

źródło: TVP Sport

- W drugiej połowie zagraliśmy fatalnie. Nie możemy tracić 4 bramek na wyjeździe. To jest dwumecz i w Warszawie mogliśmy odwrócić ten wynik dużo łatwiej niż teraz. Odrobić 3 bramki nie będzie łatwo, ale nie jest to niemożliwe - powiedział po pierwszym meczu z AEK Larnaka Rafał Augustyniak.



- Z boiska czuć było, że mogliśmy zagrać lepiej. Zawiedliśmy samych siebie. Druga bramka stracona po naszym rzucie rożnym - to jest niemożliwe. Potem czerwona kartka Bartka Kapustki. Tak nie może być. Jak byśmy stracili bramkę na 1-5, to ten dwumecz byłby już zamknięty. Musimy podnieść głowy i walczyć, jak najszybciej strzelić bramkę w Warszawie i odwrócić losy rywalizacji. Myślę, że na naszym stadionie jesteśmy w stanie to zrobić. Wierzę w awans, bo tak słabego meczu jak w Larnace już na pewno nie zagramy. Wszystko będzie możliwe.


Komentarze (3)

meter - 13 minut temu, *.t-mobile.pl

Najwolniejszy na boisku..z kimkolwiek by nie grali..na jego pozycji sekundy decyduja o rezultacie danej akcji a ten wóż z węglem jest wiecznie spóźniony...czy w tym klubie nikt nie widzi że jemu trening eksplozywny i szybkości jest potrzebny jak tlen????

Halo - 27 minut temu, *.play-internet.pl

August a z głową to wszystko Oki😂😂😂💩

Szymon - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl

Awans? Jaki awans? Co ty bredzisz super piłkarzyku? Najpierw trzeba chcieć grać a nie lachę kłaść🥳

