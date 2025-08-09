Augustyniak: Zawiedliśmy samych siebie

Sobota, 9 sierpnia 2025 r. 08:51 źródło: TVP Sport

- W drugiej połowie zagraliśmy fatalnie. Nie możemy tracić 4 bramek na wyjeździe. To jest dwumecz i w Warszawie mogliśmy odwrócić ten wynik dużo łatwiej niż teraz. Odrobić 3 bramki nie będzie łatwo, ale nie jest to niemożliwe - powiedział po pierwszym meczu z AEK Larnaka Rafał Augustyniak.









- Z boiska czuć było, że mogliśmy zagrać lepiej. Zawiedliśmy samych siebie. Druga bramka stracona po naszym rzucie rożnym - to jest niemożliwe. Potem czerwona kartka Bartka Kapustki. Tak nie może być. Jak byśmy stracili bramkę na 1-5, to ten dwumecz byłby już zamknięty. Musimy podnieść głowy i walczyć, jak najszybciej strzelić bramkę w Warszawie i odwrócić losy rywalizacji. Myślę, że na naszym stadionie jesteśmy w stanie to zrobić. Wierzę w awans, bo tak słabego meczu jak w Larnace już na pewno nie zagramy. Wszystko będzie możliwe.

