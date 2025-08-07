Wyniki potencjalnych rywali Legii w LE i LK. Wyjazdowe wygrane Brann oraz Hibernian
W czwartek swoje mecze rozegrali potencjalni rywale Legii Warszawa w fazie play-off eliminacji do Ligi Europy i Ligi Konferencji. BK Hacken przegrało na własnym stadionie z Brann Bergen 0-2. Natomiast FK Partizan Belgrad podejmował Hibernian FC i również uległ Szkotom 0-2, grając od 34. minuty w osłabieniu.
el. LE: BK Hacken 0-2 (0-1) Brann Bergen
0-1 28' Sævar Magnusson
0-2 57' Sævar Magnusson
Hacken: 99. Etrit Berisha - 11. Julius Lindberg, 4. Marius Lode, 23. Olle Samuelsson, 21. Adam Lundqvist (87' 35. Sigge Jansson) - 8. Silas Andersen (74' 7. Sanders Ngabo), 14. Simon Gustafson, 15. Samuel Leach Holm (58' 10. Mikkel Rygaard) - 20. Adrian Svanbäck (87' 9. Srdjan Hrstić), 39. Isak Brusberg (58' 19. John Paul Dembe), 24. Amor Layouni
Brann: 1. Matias Dyngeland - 23. Thore Baardsen Pedersen (76' 21. Denzel De Roeve), 26. Eivind Helland, 6. Japhet Sery Larsen (61' 3. Fredik Knudsen), 17. Joachim Soltvedt - 8. Felix Horn Myhre, 18. Jacob Lungi Sørensen, 10. Emil Kornvig - 14. Ulrik Mathisen (61' 11. Bård Finne), 22. Sævar Magnusson (77' 32. Markus Haaland), 19. Eggert Aron Guðmundsson (89' 9. Niklas Castro)
Rewanż odbędzie się w czwartek 14 sierpnia na stadionie w Bergen o godzinie 19.
el. LK: FK Partizan Belgrad 0-1 (0-2) Hibernian FC
0-1 40' Martin Boyle
0-2 70' Martin Boyle k.
Partizan: 1. Marko Milošević - 30. Milan Roganović, 24. Vukašin Đurđević (34' druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka), 40. Nikola Simić, 4. Mario Jurčevič - 6. Vanja Dragojević (86' 28. Yanis Karabelyov), 11. Milan Vukotić, 36. Ognjen Ugrešić (75' 99. Bogdan Kostić) - 19. Demba Seck (46' 44. Stefan Milić), 7. Jovan Milošević (86' 9. Andrej Kostić), 32. Nemanja Trifunović (86' 15. Aldo Kalulu)
Hibernian: 13. Jordan Smith - 5. Warren O'Hora, 33. Rocky Bushiri Kiranga, 15. Jack Iredale, 21. Jordan Obita - 12. Christopher Cadden, 6. Dylan Levitt (75' 8. Alasana Manneh), 20. Josh Mulligan (46' 32. Josh Campbell) - 10. Martin Boyle (75' 23. Junior Hoilett), 9. Kieron Bowie (83' 7. Thody Elir Youan), 17. Jamie McGrath
Rewanż odbędzie się w czwartek 14 sierpnia na stadionie w Edynburgu o godzinie 21.