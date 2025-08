Zmiana sędziego meczu Legii z AEK-iem

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

(L) eonardo - 35 minut temu, *.inetia.pl Redakcjo, tak z ciekawości - ta zmiana nastąpiła przed dzisiejszym losowaniem czy po? Jeśli przed - to chyba inne okoliczności , jeżeli po - to potencjalny konflikt interesów w kontekście losowania LKE., tak bym to tłumaczył. odpowiedz

Mateusz z Gór - 42 minuty temu, *.orange.pl Poczekajmy na ekspercką opinię Żmii czy po zmianie sędziego dalej mamy pograne. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Już się zaczyna kręcenie lodów. odpowiedz

Braveheart - 1 godzinę temu, *.tvksmp.pl Dobra wiadomość, nie będzie pod górkę. odpowiedz

Braveheart - 1 godzinę temu, *.217.84 Zmiana logiczna bo możemy trafić na zespół ze Szkocji odpowiedz

Duck UEFA - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pewnie Szkot nie dał się przekupić. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.