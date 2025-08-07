3. runda el. Ligi Europy
Mishka, źródło: Legionisci.com
W czwartek rozegrane zostaną pierwsze mecze 3. rundy el. Ligi Europy. Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z AEK-iem Larnaka o godz. 18:30 czasu polskiego. Pół godziny później rozpocznie się spotkanie potencjalnych rywali stołecznego zespołu w kolejnej rundzie, w którym BK Hacken podejmie SK Brann Bergen.
3. runda eliminacyjna LE:
Czwartek, 07.08.
godz. 18:00 Fredrikstad FK - FC Midtjylland
godz. 18:30 AEK Larnaka - Legia Warszawa (TVP 2 / TVP Sport)
godz. 19:00 BK Hacken - SK Brann Bergen
godz. 19:30 PAOK Saloniki - Wolfsberger AC
godz. 20:00 Panathinaikos AO - Szachtar Donieck
godz. 20:00 CFR Cluj - SC Braga
godz. 20:30 Servette FC - FC Utrecht
