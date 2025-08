Plan przygotowań koszykarzy do sezonu 2025/26

11 sierpnia koszykarze Legii Warszawa rozpoczną przygotowania do sezonu 2025/26. Przez pierwsze dni treningi prowadzone będą polskim składem, a w połowie sierpnia do Warszawy przylecą już wszyscy zakontraktowani zawodnicy. Na 15-16 sierpnia zaplanowano szczegółowe badania, a pierwszy trening całej drużyny będzie miał miejsce w poniedziałek, 18 sierpnia. Legioniści mają zaplanowanych 6 meczów kontrolnych w trakcie okresu przygotowawczego. Pierwszy z nich odbędzie się 27 sierpnia z beniaminkiem, Miastem Szkła Krosno. Trzy dni później nasz zespół zagra z Dzikami, a dwa tygodnie później weźmie udział w turnieju w Toruniu, w ramach którego zagramy m.in. z drużyną niemieckiej Bundesligi - Wurzburg Baskets. Ostatnie gry kontrolne będa miały miejsce w dniach 20-21 w Estonii. Tydzień później Legia rozpocznie sezon 2025/26 od turnieju o Superpuchar Polski, który rozegrany zostanie w hali OSiR Bemowo. Terminy przedsezonowych sparingów: 27.08 Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno [Bemowo] 30.08 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [Bemowo] 14.09 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [Arena Toruń] 15.09 Wurzburg Baskets - Legia Warszawa [Arena Toruń] 20.09 sparing w Estonii 21.09 sparing w Estonii

