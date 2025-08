Analiza

Punkty po meczu z Arką Gdynia

Poniedziałek, 4 sierpnia 2025 r. 21:08 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Strata punktów; szczęście; niewykorzystane szanse; rzuty rożne; debiut Recy - to najważniejsze punkty po niedzielnym bezbramkowym remisie Legii Warszawa z Arką Gdynia.



1. Strata punktów



Musimy być szczerzy — nawet przy dziewięciu zmianach w wyjściowym składzie, Legia powinna wygrywać mecze takie jak ten z Arką. Zespół z Gdyni zdecydowanie nie notuje udanego powrotu do Ekstraklasy. Legia, która marzy o mistrzostwie lub przynajmniej o zakwalifikowaniu się do europejskich pucharów, musi takie spotkania choćby „przepychać”. Nikt nie wymaga fajerwerków w grze, ale skromne 1-0 powinno wystarczyć.