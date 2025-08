Plus miesiąca

Plus lipca: Kacper Tobiasz i Jan Ziółkowski

Wtorek, 5 sierpnia 2025 r. 11:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W lipcu Legia Warszawa zainaugurowała sezon 2025/26. Stołeczna drużyna rozegrała aż sześć meczów w trzech różnych rozgrywkach. Podopiecznym trenera Edwarda Iordanescu udało się sięgnąć po pierwsze trofeum, wygrywając 2-1 w finale Superpucharu Polski z Lechem Poznań. "Wojskowi" skutecznie rywalizowali w europejskich rozgrywkach - w eliminacjach do Ligi Europy dwukrotnie pokonali kazachski FK Aktobe po 1-0, a potem wyeliminowali czeski Banik Ostrawa, remisując na wyjeździe 2-2 i pieczętując awans w Warszawie zwycięstwem 2-1. Poza tym warszawiacy udanie rozpoczęli rozgrywki ligowe, pokonując Koronę w Kielcach 2-0. Najwięcej pozytywnych ocen od naszej redakcji w tym miesiącu otrzymali Kacper Tobiasz oraz Jan Ziółkowski.