Konferencja

Idiakez: Rewanż w Warszawie będzie bardzo trudny

Czwartek, 7 sierpnia 2025 r. 21:25 Mishka, źródło: Legionisci.com

– Cieszymy się z wyniku, ale wciąż mamy dużo pracy. Mamy przewagę, ale wiemy, że to jeszcze niczego nie gwarantuje. Jesteśmy zadowoleni z rezultatu, jednak zdajemy sobie sprawę, że rewanż w Warszawie będzie bardzo trudny - powiedział po meczu z Legią trener AEK Larnaka, Imanol Idiakez.









– W pierwszej połowie nie czuliśmy się komfortowo, szczególnie w ataku – nasze ustawienie nie było optymalne. Musieliśmy to poprawić i myślę, że po przerwie to się udało. Po szybkim straconym golu mentalnie trochę nas to dotknęło, dodatkowo przydarzyła się kontuzja, która wybiła nas z rytmu. Wtedy wprowadziliśmy Miramona i myślę, że trafił na boisko dokładnie wtedy, kiedy zespół najbardziej tego potrzebował.



– W drugiej połowie zagraliśmy naprawdę dobrze. Strzeliliśmy piękne gole i pokazaliśmy jakość. To zasługa zawodników. Udowodnili, że mają charakter i potrafią radzić sobie w trudnych momentach. A takich z pewnością nie zabraknie w Warszawie – dlatego bardzo ważne jest, by mieć odwagę i osobowość, żeby przez nie przejść.



– Szanse wciąż są 50 na 50. Musimy pojechać do Warszawy i starać się tam strzelić gole, bo Legia na pewno będzie nas mocno naciskać – szczególnie grając przed własną publicznością.

