Idiakez: Rewanż w Warszawie będzie bardzo trudny

– Cieszymy się z wyniku, ale wciąż mamy dużo pracy. Mamy przewagę, ale wiemy, że to jeszcze niczego nie gwarantuje. Jesteśmy zadowoleni z rezultatu, jednak zdajemy sobie sprawę, że rewanż w Warszawie będzie bardzo trudny - powiedział po meczu z Legią trener AEK Larnaka, Imanol Idiakez.



– W pierwszej połowie nie czuliśmy się komfortowo, szczególnie w ataku – nasze ustawienie nie było optymalne. Musieliśmy to poprawić i myślę, że po przerwie to się udało. Po szybkim straconym golu mentalnie trochę nas to dotknęło, dodatkowo przydarzyła się kontuzja, która wybiła nas z rytmu. Wtedy wprowadziliśmy Miramona i myślę, że trafił na boisko dokładnie wtedy, kiedy zespół najbardziej tego potrzebował.

– W drugiej połowie zagraliśmy naprawdę dobrze. Strzeliliśmy piękne gole i pokazaliśmy jakość. To zasługa zawodników. Udowodnili, że mają charakter i potrafią radzić sobie w trudnych momentach. A takich z pewnością nie zabraknie w Warszawie – dlatego bardzo ważne jest, by mieć odwagę i osobowość, żeby przez nie przejść.

– Szanse wciąż są 50 na 50. Musimy pojechać do Warszawy i starać się tam strzelić gole, bo Legia na pewno będzie nas mocno naciskać – szczególnie grając przed własną publicznością.


Komentarze (6)

Dino - 50 minut temu, *.play-internet.pl

Mordo przestań My nie damy rady nawet u siebie juz wiemy ze atakujemy puchar biedronki.

e(L)o - 51 minut temu, *.ksiezyc.pl

z takim patałachem w bramce Legii to nie masz się czego obawiać

F(L)ippy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

W pierwszym akapicie Legia z małej litery ...

Zoltan - 1 godzinę temu, *.play.pl

Bardzo kurtuazyjna wypowiedź: "szanse 50 na 50" :D

Filip - 1 godzinę temu, *.151.116

No to chyba gramy z Hibernianem. Partizan gra już w 10

Trwała ondulacja - 1 godzinę temu, *.126.99

Kolejny ondulowany przygłup. To jakiś brat Darka?

