AEK 4-1 Legia
Zimny prysznic w upalnej Larnace
Pierwsza porażka w tym sezonie stała się faktem. Legioniści z upalnej Larnaki wracają na tarczy z bagażem aż czterech straconych goli i tylko jednego strzelonego. Taki wynik stawia "Wojskowych" w bardzo trudnym położeniu przed rewanżem na swoim stadionie. Honorowe trafienie dla Legii zdobył niezawodny ostatnio Jean-Pierre Nsame.
AEK Larnaka 4-1 Legia Warszawa - Mishka / 74 zdjęcia
Spotkanie fenomenalnie rozpoczęło się dla Legii. Kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra swoją drużynę na prowadzenie wyprowadził niezawodny Jean-Pierre Nsame, który w sytuacji sam na sam pewnie pokonał golkipera AEK. Niestety, po dłuższej analizie sędzia anulował trafienie, dopatrując się spalonego. Gracze AEK mieli wówczas ogrom szczęścia i dosyć szybko starali się odgryźć.
Niebawem mieli dobrą szansę po rzucie różnym. Szczęśliwie po wrzutce tylko w poprzeczkę trafił jeden z zawodników cypryjskiego klubu. To był jednak duży znak ostrzegawczy wysłany w kierunku polskiej ekipy. W 16. minucie AEK niestety wykorzystał złe ustawienie rywali i strzelił pierwszego gola w tym meczu. Cała akcja potoczyła się prawą stroną Legii, gdzie powstała spora dziura. Wbiegł w nią Pere Pons, następnie złamał akcję do środka i zdecydował się na strzał. Futbolówka odbita od Jana Ziółkowskiego zmieniła tor lotu w taki sposób, że kompletnie zaskoczyła Tobiasza. Bardzo zimny prysznic w ten gorący dzień spadł wtedy na legionistów.
Na odpowiedź podopiecznych Edwarda Iordanescu nie trzeba było długo czekać. Za moment mieliśmy już wyrównanie, a w roli głównej ponownie wystąpił Nsame. Po wrzutce z rzutu wolnego od Bartosza Kapustki napastnik uwolnił się spod opieki obrońców i głową pokonał Alomerovicia. Kolejny raz 32-latek pokazał, że potrafi fantastycznie grać głową i znajduje się obecnie w wyśmienitej formie.
W 28. minucie Nsame mógł po raz drugi uszczęśliwić kibiców Legii. Kameruńczyk przejął niefrasobliwe podanie od obrońcy rywala i po chwili znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Niestety, tym razem napastnik Legii przegrał pojedynek ze Zlatanem Alomeroviciem. Nsame jeszcze zgarnął odbitą piłkę, dograł do Bartosza Kapustki, a jego próba została zablokowana przez obrońcę. To była znakomita szansa dla gości, aby wyjść na prowadzenie. Legioniści robili wszystko, aby jeszcze przed przerwą strzelić drugiego gola. W doliczonym czasie pierwszej połowy byli tego bardzo bliscy - mieli trzy szanse w jednej akcji, ale gospodarze zdołali wyjść z tego wszystkiego obronną ręką... Najpierw uderzenie Pawła Wszołka odbił Alomerović, za moment strzał Claude Goncalvesa zablokowali defensorzy, a na sam koniec techniczna próba Nsame przeleciała ponad poprzeczką...
fot. Mishka / Legionisci.com
Druga połowa rozpoczęła się fatalnie. AEK przeprowadził zabójczą kontrę, którą sfinalizował Karol Angielski. Polski napastnik, który był kompletnie niekryty, głową wykończył dośrodkowanie z lewej strony. W tej sytuacji legioniści popełnili proste błędy w ustawieniu, które po raz drugi tego wieczoru kosztowały ich utratę gola. W 55. minucie znowu było bardzo niebezpiecznie po wrzutce z rzutu rożnego. Z piłką minęli się zarówno legioniści jak i Angielski, a przypadkowo odbita od Wszołka szczęśliwie przeleciała ponad poprzeczką i AEK zyskał tylko rzut rożny. Po blisko godzinie gry znowu w polu karnym gospodarzy znalazł się Nsame. Napastnik główkował po podaniu z rzutu wolnego od Rubena Vinagre'a. Tym razem zabrakło mu już precyzji, a było blisko gola na 2-2.
Przez kolejne minuty tempo gry wyraźnie spadło. Szczególnie widać to było po postawie Legii, której akcje były rozgrywane niczym w zwolnionym tempie. Nic więc dziwnego, że trener zdecydował się niebawem na szereg zmian, lecz na niewiele się to zdało. AEK z kolei spokojnie czekał na przeprowadzenie kolejnej kontry. Cypryjczycy wierzyli, że są w stanie jeszcze pokonać Tobiasza. Ich wysiłki opłaciły się. W 78. minucie gospodarze strzelili trzeciego gola za sprawą Yersona Chacona. Pomocnik miał sporo miejsca w okolicach pola karnego, przymierzył w kierunku dalszego słupka i bramkarzowi Legii nie pozostało nic innego jak wyciągnąć piłkę z siatki. To postawiło legionistów w ogromnie trudnym położeniu przed rewanżem w Warszawie.
W 85. minucie AEK był bliski kolejnego gola. Po sporym zamieszaniu sam przed Tobiaszem znalazł się Enzo Cabrera. Zachował się jednak na tyle nieporadnie, że przegrał rywalizację z Tobiaszem. Gracze z Larnaki zyskali tylko rzut rożny, po którym i tak trafili do siatki. Uczynił to Mileta Rajović, który chyba nie przypuszczał, że właśnie w taki sposób strzeli gola w barwach Legii. Pomimo doliczonych ośmiu minut rezultat nie uległ zmianie. Co więcej, drugą żółtą kartkę obejrzał Kapustka... Legia dostała w Larnace srogie lanie.
3. runda eliminacyjna
#AEKLEG
0
AEK Arena
7.08.2025
18:30
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Horațiu Feșnic (Rumunia)
Asystent: Valentin Avram (Rumunia)
Asystent: Alexandru Corb (Rumunia)
Techniczny: Szabolcs Kovacs (Rumunia)
VAR: Ovidiu Haţegan (Rumunia)
AVAR: Cristina Trandafir (Rumunia)
Temperatura 32°C
Ciśnienie 1005 hPa
Wilgotność 58%
Tacy kopacze jak: Kapustka (dno nie kapitan), Augustyniak czy Chodyna.... WON z naszej Legii. Wy jesteście za słabi na 1 ligę, nawet Wieczysta by was nie chciała.
Jesteście hańbą tej drużyny, dzisiejszy mecz to pokazał.
Albo Iordanescu walnie pięścią w stół i doczeka się poważnych transferów (ale nie Jóźwiaka odpalonego na zachodzie lechity...), albo sezon dla nas bardzo szybko się skończy
Brać tego Siemieńca na trenera zamiast rumuńskiego konfabulanta.
Jaki brak dobrego środkowego pomocnika , boczni pomocnicy - jak nie masz pokrętła to musisz mieć warunki fizyczne. A w Legii ?
tu widać bardzo, że Legii brakuje jakościowych piłkarzy. Iordanescu nie wystawił dziś morishity i od razu widać że nie ma go kim zastąpić mimo że sam morishita przecież to tez nie jest nie wiadomo jaki piłkarz.
vinagre- tez cos tam niby potrafi ale dzis nic nie pokazal ( obecnie chyba w formie wakacyjne czyli do leżenia na plazy a nie grania)
A teraz podsumowanie piłkarzy Legii:
Tobiasz- średniak, w Legii są gorsi
Wszołek- jedyny na wartościowy piłkarz z pola oprócz Nsame.
Ziolkowski- mlody nieperpektywiczny, 6 mln euro wziete za niego to chyba jakiś kit marketingowy
kapuadi- ten niby nie taki zły i czasem strzeli gola jak na obrońce nie przystało
kapustka- czasem coś mu sie uda na boisku, na zmiennika by się nadawał w sumie
goncvales- zawsze gra słabo po co on w Legii?
augustyniak- waleczny, ale roznicy na boisku nie robi, obecnie kompletnie bez formy.( sciagniety bodajze przez zielinskiego w celu obrony przed spadkiem z ligi)
biczachczjan- mega słaby , i paraliżuje go stres nie nadaje sie do Legii, zupełnie nie wiem czemu zajmuje miejsce wszołka.
Nsame- Pan piłkarz, swietne obie nogi i główka. Widać jednak ze biega momentami ociężale bez formy, ten Pan zasluguje na klub lepszy niż Legia.
stojanović- nie ocenialbym jeszcze ale chyba nie nadaje sie do Legii
alfarela- wychodzil w pierwszym skladzie pytanie czemu dzis nie wyszedl?
chodyna- przy slaby na Legie
morishita- na ławke rezerwowych moze byc
rajović- za krotko w Legii zeby go oceniac
Panie i Panowie teraz pytanie za 100 pkt, skoro sprzedajemy guala za 250 tys euro to jak pozbedziemy sie takich gwiazd jak biczachczjan, chodyna, goncvalesz augustyniak.
Tylko koniec kontraktu nas od nich uwolni.
Dobry jest ten nowy strzela bramki
Nie pamiętam w żadnym klubie takiego kabaretu na linii klub - kibice, jaki od kilku lat dzieje sie w Legii, z kulminacją farsy i groteski czerwiec - sierpień 2025. Fascynujące! - jak by powiedział MrSpock. 👏👏👏👏👏
Zaangażowanie Chodyny poziom mistrzowski😃
To w następnym roku mamy ligę mistrzów 😀
Ha,ha,ha przegraliśmy zdecydowanie i już ok.100 komentarzy ,jakbyśmy zremisowali,albo wygrali,to by 30 było,jakie to znamienne,nawet znafca niczego z Serbii coś tu bredzi o jakichś dzieciach Partizana i partyzantki,pod nowym swoim nickiem, żałość, piąta kolumna na tym forum triumfuje dzisiaj,już nawet trenera chcą zmieniać i prezesa i dyrektora,Tylko Legia Warszawa❤️🤍💚😎,na wieki!
Czy leci z nami bramkarz!
Tobiasz
Augustyniak
Vinegr
Rajovc
Kapustka
Koniec dojenia Legii z kasy-do roboty w magazynie bym ich nie chciał
Co tu dużo mówić, bo mongolach i farcie z banikiem trafiliśmy na kogoś mocniejszego i w dziób
Tobiasz znowu mu się wlaczyl tryb gwiazda i wróciła niepewności
Janek już myślami w Rzymie
Vinagre przytula 60 k euro i już mu spadło zaangażowanie
Kapuadi elektryczny
O Chodynie i Kapustce to szkoda mówić, Bartek to cień piłkarza z tamtego sezonu
Ewidentnie brakuje Elitima , zero rozegrania tylko dzida do boku i wrzuta na napastnika
Na plus jedynie Nsame , to jak się odbudował to szacun
Zostaje nam szarpać się o LK albo przyzwyczaić do meczy w Ekstraklapie 😭
A Nasze transfery to lepiej przemilczeć, stojanovic tylko ma potencjał na wzmocnienie
Szanowny Redaktorze
Skąd się wziął ten tytuł.
Wynik jest kompromitacja. A druga połowa to gra bez ambicji za którą należy się najwiekszy wymiar kary.
Pięknie ograł ondulowany Darek kumatych.
Dramat - tym meczem zamykamy sobie drogę do pucharów.
Psy szczekają a karawana jedzie dalej!Być może po dzisiejszym meczu mamy zapewnione miejsce w LK,ale piłka nożna nie jedno już widziała dlatego wolałbym odszczekać to co napisałem.Kiedyś taki mecz musiał nastąpić... Wierzę,że moja ukochana Legia nie powiedziała ostatniego słowa❤️🤍💚!Hejterów zapraszam wy...ać!
Czytam te komentarze i zastanawiam się czy autorami są Ci sami goście co jeszcze kilka dni temu wychwalali Legię i jej trenera...czy może to grupa komentujących frustratów życiowych, którzy tylko czekali na pierwszą porażkę żeby dać wyraz swojej flustracji? Każdy kto ma jakiekolwiek pojęcie o piłce wie że takie mecze się zdarzają. Legia ma dobrego trenera i i idzie w dobrym kierunku. Pozdrawiam wszystkich normalnych.
2 połowa to dramat, roznieśli nas jak gnój po polu...in hoc scuto fidemus... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️
Cytując: najlepszym osiągnięciem Legii dziś po 1-4 było niedopuszczenie do 1-5...😭
za tydzień to tej porze wszyscy będą na stadionie lub przed telewizorami
jest cały tydzień jeszcze siedem dni żeby odwrócić
Co oni odwalili, ja się pytam?!
Przecież ta cała Larnaca to drużyna na poziomie GKS Katowice, no słabi w opór. A my dajemy ciała i to aż 4-1? Zamiast strzelać gole z patelni, których były ze 3, to jeszcze ta pokraka Rajovic strzela swojaka, który zapewne przypieczętował awans AEK?
Nóż się w kieszeni otwiera.
A na koniec - cały piłkarski świat mówił, że Szkurin to drewno i nie brać go do Legii. Pól roku później cały piłkarski świat mówił, że Rajovic to drewno i nie brać go do Legii. Może tak zacząć słuchać tych ludzi, a nie palić pieniędzmi w piecu na szkodę Legii?
Jestem załamany...
Pogonić tego rumuńskiego oszusta.
Dramat, całkowity dramat. Wczoraj, oglądając Lecha, doszedłem do wniosku, ze zagrali słabo, szczególnie w drugiej połowie. Dzis, po wyczynach Legii zmieniam zdanie. Lech wczoraj zagrał fenomenalnie.
To wyglądało tak jakby dobra postawa w meczu z Bankiem była wypadkiem przy pracy. Wróciła stara Legia Feio.... . Dramatyczna druga połowa.
Aż się prosiło, żeby w takim meczu dać na zmianę za zmęczonego Nsame Guala, który, choć nie idealny, to jest ruchliwy, ma technikę i umie przetrzymać oraz rozegrać piłkę, ale nie - Guala trzeba było koniecznie wywalić, bo Iordanescu musiał mieć miejsce dla dwóch drewnianych koszykarzy, czyli Szkurina i Rajovica, którzy do takiego meczu nadają się jak krokodyl do kolarstwa szosowego.
No i ma swoich drągali.
Rajovic nawet gola strzelił.
Jeszcze ze dwóch takich pod 2 metry powinien sobie zażyczyć w zespole, bo za mało mamy jednakowych zawodników.
Najwysza już pora zakończyć te 10 razy przedwczesne zachwyty nad Iordanescu, który wygrał 3 mecze, a już został okrzyknięty prawie bogiem.
Nie ma co wylewać tutaj złości. Zespół musi wrócić do Warszawy, ogarnąć się i zrobić cypryjczykom remontade. A przynajmniej wygrać w przekonujący sposób.
Co robi ten chooyumooyu Bobicz? Ktoś wyjaśni czym się zajmuje ten pozorant?
Jak to mówią, kompromisacja. Ja rozumiem pogoda, klimat, upał itp. ale nie myślałem, że przej...emy tam aż 4:1. Nie do pojęcia.
Puchary z głowy, puchar Polski też, w tym sezonie pozostanie walka o mistrzostwo, tylko z jakimi piłkarzami ch.. wie.
W drugiej połowie nasi chłopcy oddychali rękawami.
Niech lokowaty zabiera tą akademię i wypad z L
Panowie, to jest taktyka, odpadamy z pucharów i idziemy na Mistrza 😁
@PiotrŻo(L)iborz: tylko po co?
Druga połowa to kompromitacja. Tak nie gra klub mający europejskie ambicje.
Dopełnieniem będzie gruby gangbang ze strony Partizana. Może być dwucyfrówka. Mioduski w ekskrementach.
Po prostu dramat: w studiu przed rozpoczęciem spotkania fachowiec wawrzyniak powiedział że dla niego najlepszym zawodnikiem Legii jest Paweł Wszołek, normalnie się uśmiałem 🤣😂
Dzis bardzo slabo ale tam chyba reka byla w polu karnym var i sedzia glupa zestrugal ale to nie wytlumaczenie dzis byla kicha wielka
Ten mecz to chyba jeden z największych obciachów w historii. Można to postawić obok porażki z Dudelange
Upał najbardziej w ŁEB dał się Rajovicovi 🤣
Jakby nasz bramkarz umiał bronić, to wynik byłby inny, ale niestety nie umie.
gdzie jest bramkarz, defensywny pomocnik i robiący różnicę skrzydłowy?
ten wylokowany przygłup/złodziej musi odejść i niech zabiera długi których narobił i akademię która potrzebna jest zęby w du...ie
@tak się kończy podcieranie du...y szkłem: w doopie
@Krzeszczu 3.0: Wszyscy to wiedzą, oprócz rodzimych "byznesów"....😡
No i zemściło się wystawianie rezerw w lidze i oszczędzanie najlepszych na eliminacje :) Ale odpadnięcie ma swoje dobre strony. Jest szansa na ciekawy mecz w 4 rundzie z Partizanem. Niemniej z tak słabą ławką i ręcznikiem w bramce lepiej przegrać eliminacje i skupić się na lidze bo grając jesienią co 3 dni będzie miazga. Realna walka o mistrzostwo jest ważniejsza niż punktowanie w Lidze Konferencji. Legia zrobila dosyć dla rankingu w ostatnich latach. Teraz czas na mistrzostwo i walkę o Ligę Mistrzów za rok!
@Q-tas: Jestem absolutnie całym sercem za odpadnięciem w tym roku z pucharów. Niech się zajmą ligą. Dobrze to Legii zrobi
Ale płaczków, ale srających żarem. Legia spokojnie puknie tych cypryjskich pastuchów w rewanżu 3:0 (2 x Ensame 1 x Rajovic) a potem dopełni dzieła zniszczenia w karnych.
@Kałabajaszi: ....bo fantazja, fantazja, fantazja jest od tego, aby bawić się, bawić się na całego... A tak na serio: ochłoń chłopie, bo cypryjskie słoneczko za bardzo Ci przegrzało dekielek. Odpadliśmy z Larnacą, rewanż będzie już tylko formalnością. Jak brzmi refren przedwojennej piosenki: nie pomoże już nic. Nic się nie zmieni....
@Kałabajaszi: dobre 😂
To nie jest zimny prysznic tylko kompromitacja.
Jagielonia po takiej wyprzedaży ,Masłowski ściągnł grajków i wygrywają z Duńczykami na wyjeżdzie, można ? Ściągnąć za każde pieniądze Masłowskiego a pognać tego Bobića bo nie wiem po co on jest ( ściągają następnego połamańca za 500 tys -- skrzydłowy napewno bedzie rewelacja)
Skrzydłowego, co podaje i bramki strzela, 6. co biega , środkowy obrońca, zakupu, ale becki straszne, liga konferencji.
Szanse oceniam mniej niż zero
powinny byc jakies konsekwecje wobec pilkarzy za postawe, nie tylko sam wynik ale kompromitacje na tle innych polskich druzyn. klimat nie ma znaczenia bo wiekszosc pilkarzy nie jest z zimnej polski
Komentujący mecz w TVP Robert Podoliński napinał się, że Larnaca czuje, iż Legia to wyższa półka piłkarska niż Celje czy Partizan. Bęc!, i 4-1. Podoliński pycha kroczy przed upadkiem (w Twoim przypadku śmiesznością). A propos cyrku, groteski, burleski: piłka nie leci wprost w Tobiasza i oczywiście gol dla rywali. Ziółkowski dzisiaj mocny w gębie, a na boisku...zawodnicy z Cypru kręcili nim jak wiatrakiem. "Znakomity" debiut minety, milety czy jak mu tam i gol, z tym, że samobójczy. A co do Iordanescu. Za tok o tej porze na Ł3 będzie już wspomniem.
@stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Zawsze jak go słucham to zastanawiam się czemu nie był taki mądry, kiedy pracował jako trener i jego drużyny dołowały. Gdyby te swoje mądrości przełożył na zespoły, które prowadził coś by kiedyś wygrał. A tak nikt go już nie zatrudni i zostało mu wymądrzanie się w telewizji.
Za tą „ambicję i walkę” wszyscy powinni wracać autokarem i to bez klimy . Jedynie za Nsame nie trzeba się wstydzić …… . Na szczęście „” mamy Rajovica, który już strzela 🤬
Wyglada na to, że upalna pogoda dala się we znaki. Szkoda tak wysokiej porażki. U siebie ciężko będzie to odrobić, ale nie jest to niemożliwe.
Miesiąc miodowy się skończył i pierwszy wpie....!!! zaliczony czuję że nie ostatni
Ot i wróciła smutna rzeczywistość.
Roma jak dzisiaj oglądała mecz to sie jeszcze rozmyśli. Brać szybko te 6mln i ładnie sie ukłonić.
Pierwsza połowa bardzo fajna. Po stracie gola szybko odpowiadamy. Mamy kilka naprawdę dobrych sytuacji na kolejne gole. Po przerwie z taką grą mówię, że to wygramy.
Po przerwie dramat. Zero gry. Z każda minutą coraz gorzej. Stanęli w obronie jak pi. dy i tylko wybijają piłkę zamiast w nią grać.
Środek pola dramat. Nie ma komu rozegrać. Brak Oyedele, Luguinhasa Elitima. A zarząd tylko patrzy kogo by tu jeszcze sprzedać.
Z taką grą to nawet ligi konferencji nie będzie.
Mecze przekładają, w dupoklasie 9 zmian i tak to nic nie dało. Drużyna po prostu nie ma sily. Zmęczenie sezonem?
Drużyna nie została wzmocniona i oto mamy efekty. Teraz to już nie ma co robić jedno meczowego protestu bo oszust z silvera pęknie ze śmiechu. Zrobił nam mioduch szach mat. Teraz ma nas głęboko w du...ie i wie, że nic mu nie zrobimy.
@Darek: może niech odpadną z pucharów, spadną z ligi, to właściciel zrezygnuje z prowadzenia Legii, albo zacznie w końcu inwestować, a nie tylko rozsprzedawać klub. Ile lat można na to patrzeć? Ile jeszcze?!
WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD, DZIDOSTWO !!! DZIDOSTWO !!!DZIDOSTWO !!!DZIDOSTWO !!!DZIDOSTWO !!!DZIDOSTWO !!! brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!
Jeszcze wpi...ol od Partizana w el.LKE i wakacje
Chodyna w trybie natychmiastowym powinien zostać zesłany do rezerw! Po co on wchodzi na boisko skoro nic total od nie wnosi , Morishita też dzisiaj katastrofalna zmiana. Augustyniak to co dzisiaj odwalał to powinno się zrobić kompilacje jak nie grać w piłkę . Cała linia obrony olbrzymi minus. Takze dziękujemy za Ligę Europy , i pozostanie promyk nadziei na puchary w konferencji
Dostaliśmy wpi,,l i tyle ,
W sumie najlepsi napastnicy i jeden i drugi strzelił... A poważnie tragedia 👎
Ale mamy zawodnika za 3 mln euro...no niezły...kabaret !
Może trener po rumuńsku gadał do nich w przerwie? Bo po przerwie to jak obłąkane owieczki. Może w końcu ktoś to powie że NAJPIERW MISRZOSTWO POLSKI a poźniej puchary a teraz gubią punkty i tu i tu. Pare meczów z rzędu a już roszady w skladzie po ch... maja grać aż im sił braknie i wtedy ewentualne zmiany kurde noo fachowców trenerów od ch... a wyniki jakie są to są
Z takimi pastuchami wstyd. A najgorsze jest to że cały czas popełniają te same błędy. Żadnych wniosków i k...a wszystkie bramki podarowane po kardynalnych błędach. Żenada
Nie no masakra.
Chodyna lepiej niech do Warszawy nie wraca. Augustyniak i Kapustka też. Gowno warci pseudo piłkarze.
Młody Ziółkowski głową już w Rzymie… niech się młodziak ratuje. Z tego klubu pod wodzą włochatego wieśniaka NIC NIE BĘDZIE.
Średniej klasy druzyna wyjaśniła nas bez mydła. To dzieci Partizana (w wyjsciowym skladzie:trzech 19-to latków, trzech 21-to latkow,jeden 20-to latek i z ławki weszli dwoch 18-to latków)w Larnace przegrały tylko 1-0 a w rewanżu doprowadzili do karnych,a tu już ten dwumecz wyjaśniony! Zewlak wystąp do tłumaczenia! Czemu ściągnąłeś szroty typu Stojanović czy Rajović i to jeszcze nieprzygotowanych do sezonu???Ta porażka to 100%jego wina!
Cypr-Polska. 4-1
Odznaczenie dla prezesa od prezydenta, żenua.
Remis w lidze i to teraz .
Może za wcześnie Pusty Stadion odwołany ?????
3 bańki już strzela więc patrzmy na dobre strony meczu 😁
Kasztany bez honoru...wpław wracać do Warszawy...zostawić tam Tobiasza Chodyne tego pożal sie Boże armeńca. 💩💩💩 Nowy drogi za 3 miliony napastnik dobry dobry.....Ale żeś Bobic z Żewłakowem ugotował zupę...Od pół roku wiadomo nie ma bramkarza srodkowego kreatywnego pomocnika i skrzydlowych.....od pół roku...a Wy jakiś badziew ściągacie Srolowic Rajowic i ten trzeci Chodynovic najlepszy...DRAMAT po pucharach bo trudno żebyśmy po spadku do LK Czechów z taką gra ograli...😢
w ankiecie meczykow 23% odpowiedzialo ze Legia by pokonala Crvene. nie wiem czy dzis jakas druzyna ektraklasy by zagrala gorzej bo Legia nic nie pokazala. Lech pomimo przegranej to poziom Ligi Europy. jesli bedzie p. Konferencji to bedzie sukces bo potem juz nic. watpie ze cos innego osciagniem w pucharze czy tabeli
@Rob: To stosunkowo proste: myślenie życzeniowe. A że nic wspólnego nie ma z rzeczywistością.....
Rajovic - 3mln ojro.....przynajmniej strzela.....hehe
Kompromitacja!!! Cypryjskie odpady poruszały się na tle Legii, jak króliczki Duracell na tle pacjentów gastrologii z biegunką, nawet Chelsea nie miała takiej przewagi w każdym elemencie gry, jak Larnaka w drugiej połowie, niech już jak najszybciej pozbędą się tego Ziółkowskiego, bo filarem defensywy, to on długo jeszcze nie będzie
Za ciepło im było po prostu. Myśleli, że przylecieli się opalać na cyoryjskich plażach a tu nagle musieli grać mecz.No i taki wynik musiał być. Pomyliły im się wczasy z graniem.😂
Dobrze żeście protest odwiesili
Trudno zrozumnieć, że tak słaby piłkarz jak Chodyna gra w Legii.
Brak środka Augustyniak piach Kapustka piach bok wszołek piach vinagre piach toć na to nie dało się patrzeć
Banda przepłaconych pajaców, sił im zabrakło, co oni grali, zawiesić pensje.
Takiego goovna to od historycznego sezonu nie widziałem. Co tam się odye.bało?
Gual się śmieje💩
Ile kosztował Rajovic ? Kur...a ten chłop jest wart tyle samo co chodyna. Co jest grane z chodyna, ten gość nie umie grać w piłkę. Dlaczego kolejny trener go wpuszcza do składu. Dobrze loda robi? Nie rozumiem!
Ciekawe jak grubszy bliźniak wypatrzył tego Drevnovica,przecież on jest słabszy od schyłkowego Pekharta!
Po co mam puchary Miodek przytuli 25 mln a transferow jak nie bylo tak nie ma a Tobiaszem Kapustka Chodyna Augustyniakiem mistrza nie wygramy.
No to tylko czekać aż tutejsi experci zaczną zwalniać EI…
Ale piach, aż oczy bolały takie coś oglądać
Nic sie nie stalo......
Pozostaje puchar Biedronki, lub wolne Czwartki....Dawno takiego wstydu nie było. Kompromitacja w 2 połowie!!!!!!
taki starcie trwa 180 minut - jeszcze 90 minut zostało
Edek powie najważniejsze jest pragmatyzm
Niezły wpie*dol.
Przejrzyjcie na oczy ,zero wzmocnień !!!! kompromitacja !!!!! a wy kupujecie karnety, bilety na to dziadostwo !!!!!
Zimny prysznic? Kompromitacja. Bez szans w rewanżu a Rajovic, to kosztował forinty, a nie 3 mln EUR. Śmieszny grajek.
Jescze mecze w ekstraklapie przekladaja zeby sie ku... przygotowac jaja jakies chyba amatorka pelna geba.trzeba odpoczac od tego dziadostwa
🤣🤯
Lordanescu do dymisji! Rumuński oszust! Wuefista!
2 pkt w lidze…. w plecy i tu lanie ach coś zostało jeszcze w drużynie niewyje..e
No to LE mamy z głowy.
A mając w perspektywie mecz w Belgradzie, kto wie czy to nie wszystko na ten rok.
Wzmocnienia? Teraz już niepotrzebne, w lidze się raczej utrzymamy. Można kogoś opchnąć jeszcze.
Gratulacja dla Mioduskiego i całego pionu sportowego - daliście radę.
Mental bazarowy ciągle żywy.
Zakończenie protestu było błędem.
Ktoś tu dał się pięknie wymanerowac!
@Jacaa: nie ktoś. NS.
Zimny prysznic? Kompromitacja. Bez szans w rewanżu a Rajovic, to kosztował forinty, a nie 3 mln EUR. Śmieszny grajek.
Absolutna kompromitacja… Ręce opadają.
Jak można wygrać z Banikiem i przegrać z drużyną, która w obronie potyka się o własne nogi…?
Legia grała katastrofalnie. Bezapelacyjnie najgorszy mecz za Iordanescu
Podsumowanie może być tylko jedno: KOMPROMITACJA!
Buahhahaha miszcze. Panie prezes albo transfery albo trzeba będzie klub sprzedać.
Jaki q.rwa zimny prysznic. Kompromitacja na całą Europę. Tobiasz, Augustyniak to poziom 4 ligi. Reszta 2 - ga liga. Miałem ze znajomymi kupić bilety na ligę i rewanż ale teraz po tym gównie choćby dawali za darmo to nie pójdziemy. Oni przechodzili mecz, nikt im nie powiedział, że trzeba biegać. Dziady pieprzone. Pies was j ..ł kopacze 🤬
Ta drużyna to jedna kupa💩. Wczoraj tu na forum był jakiś śmieszek co nabijał się z Lecha który przegrał z drużyną co ma budżet większy niż cała nasza liga i dodatkowo budżet PZPNu. Gdzie teraz jesteś kolego?napisz coś zabawnego o naszych mistrzach jak przegrywamy z przeciętną drużyną z półamatorskiej ligi. Wywalić całe to💩
Zmiany na gorsze. Skuteczność ma tylko 1 grajek . Polska liga poziom i wczoraj i dzisiaj. Transfery czekamy aż nas wyeliminują. Jakość grajków wątpliwą. Szczęście było w ubiegłym roku. Pierwsze rundy też bez zachwytu.
Nikt już Legii się nie boi. Teraz w niedzielę łomot z GKS Katowice. Parę meczów wygrali i jak to mówił Marcin Daniec....po wszystkiemu. Nie nadają się do piłki nożnej. Pewnie za gorąco było i trawa za zielona. Nic tylko się napić.
proponuje jeszcze kogos sprzedac!!!!!!!!
No to kopacze pokazali Aek mamy z glowy i jeszczcze wpier...l od Paryzanta albo Hibernian w lidze Konferencji i mozna sie skupic na wlasnym podworku 🤯🤯🤯🤯
Tak mocno zapowiadany Protest kibiców prawie od roku , przez dwa mecze se nie pośpiewano i protest odwołano po tym meczu proponował bym znów wprowadzić mecz no chociaż połowiczny nie na taką dużą skalę choć na jeden mecz
super transfery. 👍
Wstyd...
😂😂😂😂😂😂😂😂
Powiem tylko tyle.
Prezes DM pięknie ograł Żylete
🔴⚪️🟢
@Darek M: Nic dodać nic ująć.
Prezes Frazes to profi w dziedzinie dawania nadzieji, w Żyleta to amatorzy.
Narzekaliście na kółeczka Josue, ile bym dał, aby on grał w Legii. Kapustka, Augustyniak, Goncalves to dno, nawet niegodni są wiązać mu buty.
Wzmocnić trzeba obronę.Kazde dośrodkowanie w pole karne grozi stratą bramki.Ogolnie to nie jesteśmy jeszcze dobrzy.
LKE wita odrobić 3 bramki będzie ciężko
Co się stało w drugiej połowie?
@Mateusz Sucker: to co wczoraj w pyrlandii. My nie gramy w piłkę my czekamy na szczęście. W drugiej połowie zdjęli defensywnych pomocnikow i dziura 4 obrońców a reszta nie broniła.
Wstyd i hańba.
