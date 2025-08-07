Zimny prysznic w upalnej Larnace

Sędziowie

Główny: Horațiu Feșnic (Rumunia)

Asystent: Valentin Avram (Rumunia)

Asystent: Alexandru Corb (Rumunia)

Techniczny: Szabolcs Kovacs (Rumunia)

VAR: Ovidiu Haţegan (Rumunia)

AVAR: Cristina Trandafir (Rumunia)



Pogoda:

Temperatura 32°C

Ciśnienie 1005 hPa

Wilgotność 58%

Roger_1916 - 12 minut temu, *.play.pl Tacy kopacze jak: Kapustka (dno nie kapitan), Augustyniak czy Chodyna.... WON z naszej Legii. Wy jesteście za słabi na 1 ligę, nawet Wieczysta by was nie chciała.

Jesteście hańbą tej drużyny, dzisiejszy mecz to pokazał.

Albo Iordanescu walnie pięścią w stół i doczeka się poważnych transferów (ale nie Jóźwiaka odpalonego na zachodzie lechity...), albo sezon dla nas bardzo szybko się skończy odpowiedz

Krzeszczu 8 - 12 minut temu, *.16.185 Brać tego Siemieńca na trenera zamiast rumuńskiego konfabulanta. odpowiedz

Jb - 14 minut temu, *.play.pl Jaki brak dobrego środkowego pomocnika , boczni pomocnicy - jak nie masz pokrętła to musisz mieć warunki fizyczne. A w Legii ? odpowiedz

grzesiek - 14 minut temu, *.centertel.pl tu widać bardzo, że Legii brakuje jakościowych piłkarzy. Iordanescu nie wystawił dziś morishity i od razu widać że nie ma go kim zastąpić mimo że sam morishita przecież to tez nie jest nie wiadomo jaki piłkarz.

vinagre- tez cos tam niby potrafi ale dzis nic nie pokazal ( obecnie chyba w formie wakacyjne czyli do leżenia na plazy a nie grania)



A teraz podsumowanie piłkarzy Legii:

Tobiasz- średniak, w Legii są gorsi

Wszołek- jedyny na wartościowy piłkarz z pola oprócz Nsame.

Ziolkowski- mlody nieperpektywiczny, 6 mln euro wziete za niego to chyba jakiś kit marketingowy

kapuadi- ten niby nie taki zły i czasem strzeli gola jak na obrońce nie przystało

kapustka- czasem coś mu sie uda na boisku, na zmiennika by się nadawał w sumie

goncvales- zawsze gra słabo po co on w Legii?

augustyniak- waleczny, ale roznicy na boisku nie robi, obecnie kompletnie bez formy.( sciagniety bodajze przez zielinskiego w celu obrony przed spadkiem z ligi)

biczachczjan- mega słaby , i paraliżuje go stres nie nadaje sie do Legii, zupełnie nie wiem czemu zajmuje miejsce wszołka.

Nsame- Pan piłkarz, swietne obie nogi i główka. Widać jednak ze biega momentami ociężale bez formy, ten Pan zasluguje na klub lepszy niż Legia.

stojanović- nie ocenialbym jeszcze ale chyba nie nadaje sie do Legii

alfarela- wychodzil w pierwszym skladzie pytanie czemu dzis nie wyszedl?

chodyna- przy slaby na Legie

morishita- na ławke rezerwowych moze byc

rajović- za krotko w Legii zeby go oceniac



Panie i Panowie teraz pytanie za 100 pkt, skoro sprzedajemy guala za 250 tys euro to jak pozbedziemy sie takich gwiazd jak biczachczjan, chodyna, goncvalesz augustyniak.

Tylko koniec kontraktu nas od nich uwolni. odpowiedz

jarekk - 15 minut temu, *.116.24 Dobry jest ten nowy strzela bramki odpowiedz

Stoicki obserwator - 15 minut temu, *.orange.pl Nie pamiętam w żadnym klubie takiego kabaretu na linii klub - kibice, jaki od kilku lat dzieje sie w Legii, z kulminacją farsy i groteski czerwiec - sierpień 2025. Fascynujące! - jak by powiedział MrSpock. 👏👏👏👏👏 odpowiedz

AAA - 15 minut temu, *.play.pl Zaangażowanie Chodyny poziom mistrzowski😃 odpowiedz

koko123 - 16 minut temu, *.net.pl To w następnym roku mamy ligę mistrzów 😀 odpowiedz

Cezar. - 16 minut temu, *.centertel.pl Ha,ha,ha przegraliśmy zdecydowanie i już ok.100 komentarzy ,jakbyśmy zremisowali,albo wygrali,to by 30 było,jakie to znamienne,nawet znafca niczego z Serbii coś tu bredzi o jakichś dzieciach Partizana i partyzantki,pod nowym swoim nickiem, żałość, piąta kolumna na tym forum triumfuje dzisiaj,już nawet trenera chcą zmieniać i prezesa i dyrektora,Tylko Legia Warszawa❤️🤍💚😎,na wieki! odpowiedz

Avatar - 19 minut temu, *.vectranet.pl Czy leci z nami bramkarz!

Tobiasz

Augustyniak

Vinegr

Rajovc

Kapustka

Koniec dojenia Legii z kasy-do roboty w magazynie bym ich nie chciał odpowiedz

Filip - 20 minut temu, *.play.pl Co tu dużo mówić, bo mongolach i farcie z banikiem trafiliśmy na kogoś mocniejszego i w dziób



Tobiasz znowu mu się wlaczyl tryb gwiazda i wróciła niepewności



Janek już myślami w Rzymie



Vinagre przytula 60 k euro i już mu spadło zaangażowanie



Kapuadi elektryczny



O Chodynie i Kapustce to szkoda mówić, Bartek to cień piłkarza z tamtego sezonu



Ewidentnie brakuje Elitima , zero rozegrania tylko dzida do boku i wrzuta na napastnika



Na plus jedynie Nsame , to jak się odbudował to szacun



Zostaje nam szarpać się o LK albo przyzwyczaić do meczy w Ekstraklapie 😭



A Nasze transfery to lepiej przemilczeć, stojanovic tylko ma potencjał na wzmocnienie odpowiedz

Edi - 20 minut temu, *.plus.pl Szanowny Redaktorze

Skąd się wziął ten tytuł.

Wynik jest kompromitacja. A druga połowa to gra bez ambicji za którą należy się najwiekszy wymiar kary. odpowiedz

Trwała ondulacja - 21 minut temu, *.126.35 Pięknie ograł ondulowany Darek kumatych. odpowiedz

Wojtek86 - 22 minuty temu, *.play.pl Dramat - tym meczem zamykamy sobie drogę do pucharów. odpowiedz

żeromak - 22 minuty temu, *.play.pl Psy szczekają a karawana jedzie dalej!Być może po dzisiejszym meczu mamy zapewnione miejsce w LK,ale piłka nożna nie jedno już widziała dlatego wolałbym odszczekać to co napisałem.Kiedyś taki mecz musiał nastąpić... Wierzę,że moja ukochana Legia nie powiedziała ostatniego słowa❤️🤍💚!Hejterów zapraszam wy...ać! odpowiedz

Rozbawiony - 22 minuty temu, *.play-internet.pl Czytam te komentarze i zastanawiam się czy autorami są Ci sami goście co jeszcze kilka dni temu wychwalali Legię i jej trenera...czy może to grupa komentujących frustratów życiowych, którzy tylko czekali na pierwszą porażkę żeby dać wyraz swojej flustracji? Każdy kto ma jakiekolwiek pojęcie o piłce wie że takie mecze się zdarzają. Legia ma dobrego trenera i i idzie w dobrym kierunku. Pozdrawiam wszystkich normalnych. odpowiedz

rob bandit - 22 minuty temu, *.com.pl 2 połowa to dramat, roznieśli nas jak gnój po polu...in hoc scuto fidemus... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

JB1980 - 23 minuty temu, *.jmdi.pl Cytując: najlepszym osiągnięciem Legii dziś po 1-4 było niedopuszczenie do 1-5...😭 odpowiedz

Eddie - 24 minuty temu, *.play.pl za tydzień to tej porze wszyscy będą na stadionie lub przed telewizorami

jest cały tydzień jeszcze siedem dni żeby odwrócić odpowiedz

Martinez76 - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Co oni odwalili, ja się pytam?!

Przecież ta cała Larnaca to drużyna na poziomie GKS Katowice, no słabi w opór. A my dajemy ciała i to aż 4-1? Zamiast strzelać gole z patelni, których były ze 3, to jeszcze ta pokraka Rajovic strzela swojaka, który zapewne przypieczętował awans AEK?

Nóż się w kieszeni otwiera.

A na koniec - cały piłkarski świat mówił, że Szkurin to drewno i nie brać go do Legii. Pól roku później cały piłkarski świat mówił, że Rajovic to drewno i nie brać go do Legii. Może tak zacząć słuchać tych ludzi, a nie palić pieniędzmi w piecu na szkodę Legii?

Jestem załamany... odpowiedz

Wyrwikufel - 25 minut temu, *.datapacket.com Pogonić tego rumuńskiego oszusta. odpowiedz

Kibic(L) - 28 minut temu, *.play-internet.pl Dramat, całkowity dramat. Wczoraj, oglądając Lecha, doszedłem do wniosku, ze zagrali słabo, szczególnie w drugiej połowie. Dzis, po wyczynach Legii zmieniam zdanie. Lech wczoraj zagrał fenomenalnie. odpowiedz

Ceeeeeeeeeeeeeee - 28 minut temu, *.189.157 To wyglądało tak jakby dobra postawa w meczu z Bankiem była wypadkiem przy pracy. Wróciła stara Legia Feio.... . Dramatyczna druga połowa. odpowiedz

Egon - 28 minut temu, *.waw.pl Aż się prosiło, żeby w takim meczu dać na zmianę za zmęczonego Nsame Guala, który, choć nie idealny, to jest ruchliwy, ma technikę i umie przetrzymać oraz rozegrać piłkę, ale nie - Guala trzeba było koniecznie wywalić, bo Iordanescu musiał mieć miejsce dla dwóch drewnianych koszykarzy, czyli Szkurina i Rajovica, którzy do takiego meczu nadają się jak krokodyl do kolarstwa szosowego.

No i ma swoich drągali.

Rajovic nawet gola strzelił.

Jeszcze ze dwóch takich pod 2 metry powinien sobie zażyczyć w zespole, bo za mało mamy jednakowych zawodników.



Najwysza już pora zakończyć te 10 razy przedwczesne zachwyty nad Iordanescu, który wygrał 3 mecze, a już został okrzyknięty prawie bogiem. odpowiedz

PLBBOY - 29 minut temu, *.inetia.pl Nie ma co wylewać tutaj złości. Zespół musi wrócić do Warszawy, ogarnąć się i zrobić cypryjczykom remontade. A przynajmniej wygrać w przekonujący sposób. odpowiedz

Krzeszczu - 29 minut temu, *.seymourpowell.com Co robi ten chooyumooyu Bobicz? Ktoś wyjaśni czym się zajmuje ten pozorant? odpowiedz

Arek - 30 minut temu, *.tpnet.pl Jak to mówią, kompromisacja. Ja rozumiem pogoda, klimat, upał itp. ale nie myślałem, że przej...emy tam aż 4:1. Nie do pojęcia. odpowiedz

Legia - 30 minut temu, *.31.17 Puchary z głowy, puchar Polski też, w tym sezonie pozostanie walka o mistrzostwo, tylko z jakimi piłkarzami ch.. wie. odpowiedz

Jurek - 30 minut temu, *.com.pl W drugiej połowie nasi chłopcy oddychali rękawami. odpowiedz

Jaco 56 - 30 minut temu, *.centertel.pl Niech lokowaty zabiera tą akademię i wypad z L odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 31 minut temu, *.datapacket.com Panowie, to jest taktyka, odpadamy z pucharów i idziemy na Mistrza 😁 odpowiedz

Piotrek - 30 minut temu, *.gigainternet.pl @PiotrŻo(L)iborz: tylko po co? odpowiedz

Wyrwikufel - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Druga połowa to kompromitacja. Tak nie gra klub mający europejskie ambicje. odpowiedz

Kowa(L) - 32 minuty temu, *.110.130 Dopełnieniem będzie gruby gangbang ze strony Partizana. Może być dwucyfrówka. Mioduski w ekskrementach. odpowiedz

bzura7 - 32 minuty temu, *.ghnet.pl Po prostu dramat: w studiu przed rozpoczęciem spotkania fachowiec wawrzyniak powiedział że dla niego najlepszym zawodnikiem Legii jest Paweł Wszołek, normalnie się uśmiałem 🤣😂 odpowiedz

mietowy - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Dzis bardzo slabo ale tam chyba reka byla w polu karnym var i sedzia glupa zestrugal ale to nie wytlumaczenie dzis byla kicha wielka odpowiedz

krzepki radek - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Ten mecz to chyba jeden z największych obciachów w historii. Można to postawić obok porażki z Dudelange odpowiedz

Kamila - 33 minuty temu, *.gov.pl Upał najbardziej w ŁEB dał się Rajovicovi 🤣 odpowiedz

Tomek 40 lat z Legią. - 34 minuty temu, *.play-internet.pl Jakby nasz bramkarz umiał bronić, to wynik byłby inny, ale niestety nie umie. odpowiedz

tak się kończy podcieranie du...y szkłem - 35 minut temu, *.vodafone-ip.de gdzie jest bramkarz, defensywny pomocnik i robiący różnicę skrzydłowy?



ten wylokowany przygłup/złodziej musi odejść i niech zabiera długi których narobił i akademię która potrzebna jest zęby w du...ie odpowiedz

Krzeszczu 3.0 - 31 minut temu, *.m247.com @tak się kończy podcieranie du...y szkłem: w doopie odpowiedz

Wolfik - 26 minut temu, *.play.pl @Krzeszczu 3.0: Wszyscy to wiedzą, oprócz rodzimych "byznesów"....😡 odpowiedz

Q-tas - 35 minut temu, *.media.pl No i zemściło się wystawianie rezerw w lidze i oszczędzanie najlepszych na eliminacje :) Ale odpadnięcie ma swoje dobre strony. Jest szansa na ciekawy mecz w 4 rundzie z Partizanem. Niemniej z tak słabą ławką i ręcznikiem w bramce lepiej przegrać eliminacje i skupić się na lidze bo grając jesienią co 3 dni będzie miazga. Realna walka o mistrzostwo jest ważniejsza niż punktowanie w Lidze Konferencji. Legia zrobila dosyć dla rankingu w ostatnich latach. Teraz czas na mistrzostwo i walkę o Ligę Mistrzów za rok! odpowiedz

krzepki radek - 31 minut temu, *.vectranet.pl @Q-tas: Jestem absolutnie całym sercem za odpadnięciem w tym roku z pucharów. Niech się zajmą ligą. Dobrze to Legii zrobi odpowiedz

Kałabajaszi - 35 minut temu, *.126.8 Ale płaczków, ale srających żarem. Legia spokojnie puknie tych cypryjskich pastuchów w rewanżu 3:0 (2 x Ensame 1 x Rajovic) a potem dopełni dzieła zniszczenia w karnych. odpowiedz

Nie pomoże już nic. Nic się nie zmieni... - 30 minut temu, *.t-mobile.pl @Kałabajaszi: ....bo fantazja, fantazja, fantazja jest od tego, aby bawić się, bawić się na całego... A tak na serio: ochłoń chłopie, bo cypryjskie słoneczko za bardzo Ci przegrzało dekielek. Odpadliśmy z Larnacą, rewanż będzie już tylko formalnością. Jak brzmi refren przedwojennej piosenki: nie pomoże już nic. Nic się nie zmieni.... odpowiedz

Lol - 27 minut temu, *.t-mobile.pl @Kałabajaszi: dobre 😂 odpowiedz

PePe - 36 minut temu, *.jmdi.pl To nie jest zimny prysznic tylko kompromitacja. odpowiedz

GrzegorzO - 36 minut temu, *.ikp.pl Jagielonia po takiej wyprzedaży ,Masłowski ściągnł grajków i wygrywają z Duńczykami na wyjeżdzie, można ? Ściągnąć za każde pieniądze Masłowskiego a pognać tego Bobića bo nie wiem po co on jest ( ściągają następnego połamańca za 500 tys -- skrzydłowy napewno bedzie rewelacja) odpowiedz

Gutek - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Skrzydłowego, co podaje i bramki strzela, 6. co biega , środkowy obrońca, zakupu, ale becki straszne, liga konferencji. odpowiedz

Andrzej 486 - 39 minut temu, *.plus.pl Szanse oceniam mniej niż zero odpowiedz

rob - 39 minut temu, *.as45177.net powinny byc jakies konsekwecje wobec pilkarzy za postawe, nie tylko sam wynik ale kompromitacje na tle innych polskich druzyn. klimat nie ma znaczenia bo wiekszosc pilkarzy nie jest z zimnej polski odpowiedz

stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Komentujący mecz w TVP Robert Podoliński napinał się, że Larnaca czuje, iż Legia to wyższa półka piłkarska niż Celje czy Partizan. Bęc!, i 4-1. Podoliński pycha kroczy przed upadkiem (w Twoim przypadku śmiesznością). A propos cyrku, groteski, burleski: piłka nie leci wprost w Tobiasza i oczywiście gol dla rywali. Ziółkowski dzisiaj mocny w gębie, a na boisku...zawodnicy z Cypru kręcili nim jak wiatrakiem. "Znakomity" debiut minety, milety czy jak mu tam i gol, z tym, że samobójczy. A co do Iordanescu. Za tok o tej porze na Ł3 będzie już wspomniem. odpowiedz

Mateusz z Gór - 25 minut temu, *.orange.pl @stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Zawsze jak go słucham to zastanawiam się czemu nie był taki mądry, kiedy pracował jako trener i jego drużyny dołowały. Gdyby te swoje mądrości przełożył na zespoły, które prowadził coś by kiedyś wygrał. A tak nikt go już nie zatrudni i zostało mu wymądrzanie się w telewizji. odpowiedz

ops2 - 39 minut temu, *.centertel.pl Za tą „ambicję i walkę” wszyscy powinni wracać autokarem i to bez klimy . Jedynie za Nsame nie trzeba się wstydzić …… . Na szczęście „” mamy Rajovica, który już strzela 🤬 odpowiedz

Łysy z UEFA - 40 minut temu, *.154.150 Wyglada na to, że upalna pogoda dala się we znaki. Szkoda tak wysokiej porażki. U siebie ciężko będzie to odrobić, ale nie jest to niemożliwe. odpowiedz

Maik83 - 40 minut temu, *.centertel.pl Miesiąc miodowy się skończył i pierwszy wpie....!!! zaliczony czuję że nie ostatni odpowiedz

Obcy - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Ot i wróciła smutna rzeczywistość. odpowiedz

Piotrek - 41 minut temu, *.gigainternet.pl Roma jak dzisiaj oglądała mecz to sie jeszcze rozmyśli. Brać szybko te 6mln i ładnie sie ukłonić. odpowiedz

Darek - 41 minut temu, *.tpnet.pl Pierwsza połowa bardzo fajna. Po stracie gola szybko odpowiadamy. Mamy kilka naprawdę dobrych sytuacji na kolejne gole. Po przerwie z taką grą mówię, że to wygramy.

Po przerwie dramat. Zero gry. Z każda minutą coraz gorzej. Stanęli w obronie jak pi. dy i tylko wybijają piłkę zamiast w nią grać.

Środek pola dramat. Nie ma komu rozegrać. Brak Oyedele, Luguinhasa Elitima. A zarząd tylko patrzy kogo by tu jeszcze sprzedać.

Z taką grą to nawet ligi konferencji nie będzie.

Mecze przekładają, w dupoklasie 9 zmian i tak to nic nie dało. Drużyna po prostu nie ma sily. Zmęczenie sezonem?

Drużyna nie została wzmocniona i oto mamy efekty. Teraz to już nie ma co robić jedno meczowego protestu bo oszust z silvera pęknie ze śmiechu. Zrobił nam mioduch szach mat. Teraz ma nas głęboko w du...ie i wie, że nic mu nie zrobimy. odpowiedz

Piotrek - 33 minuty temu, *.gigainternet.pl @Darek: może niech odpadną z pucharów, spadną z ligi, to właściciel zrezygnuje z prowadzenia Legii, albo zacznie w końcu inwestować, a nie tylko rozsprzedawać klub. Ile lat można na to patrzeć? Ile jeszcze?! odpowiedz

fan1956 - 41 minut temu, *.tpnet.pl WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD,WSTYD, WSTYD, DZIDOSTWO !!! DZIDOSTWO !!!DZIDOSTWO !!!DZIDOSTWO !!!DZIDOSTWO !!!DZIDOSTWO !!! brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!!brawo MIODEK !!!!! odpowiedz

Fe(L)ipe - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Jeszcze wpi...ol od Partizana w el.LKE i wakacje odpowiedz

Szaman - 42 minuty temu, *.orange.pl Chodyna w trybie natychmiastowym powinien zostać zesłany do rezerw! Po co on wchodzi na boisko skoro nic total od nie wnosi , Morishita też dzisiaj katastrofalna zmiana. Augustyniak to co dzisiaj odwalał to powinno się zrobić kompilacje jak nie grać w piłkę . Cała linia obrony olbrzymi minus. Takze dziękujemy za Ligę Europy , i pozostanie promyk nadziei na puchary w konferencji odpowiedz

Biała s. - 42 minuty temu, *.vectranet.pl Dostaliśmy wpi,,l i tyle , odpowiedz

Ja - 43 minuty temu, *.plus.pl W sumie najlepsi napastnicy i jeden i drugi strzelił... A poważnie tragedia 👎 odpowiedz

kancjusz - 43 minuty temu, *.inetia.pl Ale mamy zawodnika za 3 mln euro...no niezły...kabaret ! odpowiedz

MaroGS Legia - 44 minuty temu, *.dfn.nl Może trener po rumuńsku gadał do nich w przerwie? Bo po przerwie to jak obłąkane owieczki. Może w końcu ktoś to powie że NAJPIERW MISRZOSTWO POLSKI a poźniej puchary a teraz gubią punkty i tu i tu. Pare meczów z rzędu a już roszady w skladzie po ch... maja grać aż im sił braknie i wtedy ewentualne zmiany kurde noo fachowców trenerów od ch... a wyniki jakie są to są odpowiedz

(L)eon - 44 minuty temu, *.wawtel.pl Z takimi pastuchami wstyd. A najgorsze jest to że cały czas popełniają te same błędy. Żadnych wniosków i k...a wszystkie bramki podarowane po kardynalnych błędach. Żenada odpowiedz

DanieLo - 44 minuty temu, *.comcast.net Nie no masakra.



Chodyna lepiej niech do Warszawy nie wraca. Augustyniak i Kapustka też. Gowno warci pseudo piłkarze.



Młody Ziółkowski głową już w Rzymie… niech się młodziak ratuje. Z tego klubu pod wodzą włochatego wieśniaka NIC NIE BĘDZIE. odpowiedz

e(L)zone - 45 minut temu, *.interkam.pl Średniej klasy druzyna wyjaśniła nas bez mydła. To dzieci Partizana (w wyjsciowym skladzie:trzech 19-to latków, trzech 21-to latkow,jeden 20-to latek i z ławki weszli dwoch 18-to latków)w Larnace przegrały tylko 1-0 a w rewanżu doprowadzili do karnych,a tu już ten dwumecz wyjaśniony! Zewlak wystąp do tłumaczenia! Czemu ściągnąłeś szroty typu Stojanović czy Rajović i to jeszcze nieprzygotowanych do sezonu???Ta porażka to 100%jego wina! odpowiedz

Gocław - 45 minut temu, *.167.2 Cypr-Polska. 4-1

Odznaczenie dla prezesa od prezydenta, żenua.

Remis w lidze i to teraz .

Może za wcześnie Pusty Stadion odwołany ????? odpowiedz

Opoor - 45 minut temu, *.t-mobile.pl 3 bańki już strzela więc patrzmy na dobre strony meczu 😁 odpowiedz

Syn Trenera - 45 minut temu, *.plus.pl Kasztany bez honoru...wpław wracać do Warszawy...zostawić tam Tobiasza Chodyne tego pożal sie Boże armeńca. 💩💩💩 Nowy drogi za 3 miliony napastnik dobry dobry.....Ale żeś Bobic z Żewłakowem ugotował zupę...Od pół roku wiadomo nie ma bramkarza srodkowego kreatywnego pomocnika i skrzydlowych.....od pół roku...a Wy jakiś badziew ściągacie Srolowic Rajowic i ten trzeci Chodynovic najlepszy...DRAMAT po pucharach bo trudno żebyśmy po spadku do LK Czechów z taką gra ograli...😢 odpowiedz

Rob - 46 minut temu, *.as45177.net w ankiecie meczykow 23% odpowiedzialo ze Legia by pokonala Crvene. nie wiem czy dzis jakas druzyna ektraklasy by zagrala gorzej bo Legia nic nie pokazala. Lech pomimo przegranej to poziom Ligi Europy. jesli bedzie p. Konferencji to bedzie sukces bo potem juz nic. watpie ze cos innego osciagniem w pucharze czy tabeli odpowiedz

Wolfik - 39 minut temu, *.play.pl @Rob: To stosunkowo proste: myślenie życzeniowe. A że nic wspólnego nie ma z rzeczywistością..... odpowiedz

wojti - 46 minut temu, *.inetia.pl Rajovic - 3mln ojro.....przynajmniej strzela.....hehe odpowiedz

Cicirici - 46 minut temu, *.datapacket.com Kompromitacja!!! Cypryjskie odpady poruszały się na tle Legii, jak króliczki Duracell na tle pacjentów gastrologii z biegunką, nawet Chelsea nie miała takiej przewagi w każdym elemencie gry, jak Larnaka w drugiej połowie, niech już jak najszybciej pozbędą się tego Ziółkowskiego, bo filarem defensywy, to on długo jeszcze nie będzie odpowiedz

Kristof - 46 minut temu, *.ziggo.nl Za ciepło im było po prostu. Myśleli, że przylecieli się opalać na cyoryjskich plażach a tu nagle musieli grać mecz.No i taki wynik musiał być. Pomyliły im się wczasy z graniem.😂 odpowiedz

Realista - 46 minut temu, *.net.pl Dobrze żeście protest odwiesili odpowiedz

Ewelina - 47 minut temu, *.vectranet.pl Trudno zrozumnieć, że tak słaby piłkarz jak Chodyna gra w Legii. odpowiedz

Tym - 47 minut temu, *.net.pl Brak środka Augustyniak piach Kapustka piach bok wszołek piach vinagre piach toć na to nie dało się patrzeć odpowiedz

Legionista - 47 minut temu, *.net.pl Banda przepłaconych pajaców, sił im zabrakło, co oni grali, zawiesić pensje. odpowiedz

Farme(L) - 47 minut temu, *.virginm.net Takiego goovna to od historycznego sezonu nie widziałem. Co tam się odye.bało? odpowiedz

łajdak - 47 minut temu, *.orange.pl Gual się śmieje💩 odpowiedz

Bln - 47 minut temu, *.play.pl Ile kosztował Rajovic ? Kur...a ten chłop jest wart tyle samo co chodyna. Co jest grane z chodyna, ten gość nie umie grać w piłkę. Dlaczego kolejny trener go wpuszcza do składu. Dobrze loda robi? Nie rozumiem! odpowiedz

wtf - 47 minut temu, *.play.pl Ciekawe jak grubszy bliźniak wypatrzył tego Drevnovica,przecież on jest słabszy od schyłkowego Pekharta! odpowiedz

Wwa - 47 minut temu, *.orange.pl Po co mam puchary Miodek przytuli 25 mln a transferow jak nie bylo tak nie ma a Tobiaszem Kapustka Chodyna Augustyniakiem mistrza nie wygramy. odpowiedz

Wycior - 47 minut temu, *.t-mobile.pl No to tylko czekać aż tutejsi experci zaczną zwalniać EI… odpowiedz

Sx - 48 minut temu, *.mm.pl Ale piach, aż oczy bolały takie coś oglądać odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 48 minut temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo...... odpowiedz

lucho_83 - 48 minut temu, *.play.pl Pozostaje puchar Biedronki, lub wolne Czwartki....Dawno takiego wstydu nie było. Kompromitacja w 2 połowie!!!!!! odpowiedz

Ziggy - 48 minut temu, *.play.pl taki starcie trwa 180 minut - jeszcze 90 minut zostało odpowiedz

Zico - 48 minut temu, *.play-internet.pl Edek powie najważniejsze jest pragmatyzm odpowiedz

Sober - 48 minut temu, *.orange.pl Niezły wpie*dol. odpowiedz

GrzegorzO - 48 minut temu, *.ikp.pl Przejrzyjcie na oczy ,zero wzmocnień !!!! kompromitacja !!!!! a wy kupujecie karnety, bilety na to dziadostwo !!!!! odpowiedz

Kwiatu - 48 minut temu, *.net.pl Zimny prysznic? Kompromitacja. Bez szans w rewanżu a Rajovic, to kosztował forinty, a nie 3 mln EUR. Śmieszny grajek. odpowiedz

Ka(L)i - 48 minut temu, *.orange.pl Jescze mecze w ekstraklapie przekladaja zeby sie ku... przygotowac jaja jakies chyba amatorka pelna geba.trzeba odpoczac od tego dziadostwa

🤣🤯 odpowiedz

Lodzio Miodzio - 48 minut temu, *.datapacket.com Lordanescu do dymisji! Rumuński oszust! Wuefista! odpowiedz

Szybka anaLizaaa…⚽️ - 49 minut temu, *.02.net 2 pkt w lidze…. w plecy i tu lanie ach coś zostało jeszcze w drużynie niewyje..e odpowiedz

Wolfik - 49 minut temu, *.play.pl No to LE mamy z głowy.

A mając w perspektywie mecz w Belgradzie, kto wie czy to nie wszystko na ten rok.

Wzmocnienia? Teraz już niepotrzebne, w lidze się raczej utrzymamy. Można kogoś opchnąć jeszcze.

Gratulacja dla Mioduskiego i całego pionu sportowego - daliście radę.

Mental bazarowy ciągle żywy. odpowiedz

Jacaa - 49 minut temu, *.plus.pl Zakończenie protestu było błędem.

Ktoś tu dał się pięknie wymanerowac! odpowiedz

DanieLo - 42 minuty temu, *.comcast.net @Jacaa: nie ktoś. NS. odpowiedz

Kwiatu - 49 minut temu, *.net.pl Zimny prysznic? Kompromitacja. Bez szans w rewanżu a Rajovic, to kosztował forinty, a nie 3 mln EUR. Śmieszny grajek. odpowiedz

Michał BB - 50 minut temu, *.com.pl Absolutna kompromitacja… Ręce opadają.

Jak można wygrać z Banikiem i przegrać z drużyną, która w obronie potyka się o własne nogi…?

Legia grała katastrofalnie. Bezapelacyjnie najgorszy mecz za Iordanescu odpowiedz

Szpic - 50 minut temu, *.play.pl Podsumowanie może być tylko jedno: KOMPROMITACJA! odpowiedz

Lol - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Buahhahaha miszcze. Panie prezes albo transfery albo trzeba będzie klub sprzedać. odpowiedz

Pit - 50 minut temu, *.net.pl Jaki q.rwa zimny prysznic. Kompromitacja na całą Europę. Tobiasz, Augustyniak to poziom 4 ligi. Reszta 2 - ga liga. Miałem ze znajomymi kupić bilety na ligę i rewanż ale teraz po tym gównie choćby dawali za darmo to nie pójdziemy. Oni przechodzili mecz, nikt im nie powiedział, że trzeba biegać. Dziady pieprzone. Pies was j ..ł kopacze 🤬 odpowiedz

Www - 50 minut temu, *.play.pl Ta drużyna to jedna kupa💩. Wczoraj tu na forum był jakiś śmieszek co nabijał się z Lecha który przegrał z drużyną co ma budżet większy niż cała nasza liga i dodatkowo budżet PZPNu. Gdzie teraz jesteś kolego?napisz coś zabawnego o naszych mistrzach jak przegrywamy z przeciętną drużyną z półamatorskiej ligi. Wywalić całe to💩 odpowiedz

Andre as - 50 minut temu, *.play.pl Zmiany na gorsze. Skuteczność ma tylko 1 grajek . Polska liga poziom i wczoraj i dzisiaj. Transfery czekamy aż nas wyeliminują. Jakość grajków wątpliwą. Szczęście było w ubiegłym roku. Pierwsze rundy też bez zachwytu. odpowiedz

Michał - 50 minut temu, *.plus.pl Nikt już Legii się nie boi. Teraz w niedzielę łomot z GKS Katowice. Parę meczów wygrali i jak to mówił Marcin Daniec....po wszystkiemu. Nie nadają się do piłki nożnej. Pewnie za gorąco było i trawa za zielona. Nic tylko się napić. odpowiedz

Mkaesiak - 51 minut temu, *.interkam.pl proponuje jeszcze kogos sprzedac!!!!!!!! odpowiedz

Ka(L)i - 51 minut temu, *.orange.pl No to kopacze pokazali Aek mamy z glowy i jeszczcze wpier...l od Paryzanta albo Hibernian w lidze Konferencji i mozna sie skupic na wlasnym podworku 🤯🤯🤯🤯 odpowiedz

W Klubie Kabaret a na trybunach nie mniejszy - 51 minut temu, *.play-internet.pl Tak mocno zapowiadany Protest kibiców prawie od roku , przez dwa mecze se nie pośpiewano i protest odwołano po tym meczu proponował bym znów wprowadzić mecz no chociaż połowiczny nie na taką dużą skalę choć na jeden mecz odpowiedz

R2d2 - 51 minut temu, *.orange.pl super transfery. 👍 odpowiedz

Error - 51 minut temu, *.centertel.pl Wstyd... odpowiedz

Heh - 52 minuty temu, *.play.pl 😂😂😂😂😂😂😂😂 odpowiedz

Darek M - 52 minuty temu, *.jmdi.pl Powiem tylko tyle.

Prezes DM pięknie ograł Żylete

🔴⚪️🟢 odpowiedz

Gocław - 37 minut temu, *.167.2 @Darek M: Nic dodać nic ująć.

Prezes Frazes to profi w dziedzinie dawania nadzieji, w Żyleta to amatorzy. odpowiedz

Piotrek - 52 minuty temu, *.gigainternet.pl Narzekaliście na kółeczka Josue, ile bym dał, aby on grał w Legii. Kapustka, Augustyniak, Goncalves to dno, nawet niegodni są wiązać mu buty. odpowiedz

MarioL’ - 52 minuty temu, *.wanadoo.fr Wzmocnić trzeba obronę.Kazde dośrodkowanie w pole karne grozi stratą bramki.Ogolnie to nie jesteśmy jeszcze dobrzy. odpowiedz

Olomanolo - 53 minuty temu, *.play.pl LKE wita odrobić 3 bramki będzie ciężko odpowiedz

Mateusz Sucker - 53 minuty temu, *.orange.pl Co się stało w drugiej połowie? odpowiedz

Andre as - 46 minut temu, *.play.pl @Mateusz Sucker: to co wczoraj w pyrlandii. My nie gramy w piłkę my czekamy na szczęście. W drugiej połowie zdjęli defensywnych pomocnikow i dziura 4 obrońców a reszta nie broniła. odpowiedz

Juri - 54 minuty temu, *.inetia.pl Wstyd i hańba. odpowiedz

